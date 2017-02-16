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175 лет назад 2016
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«Бавария», «Арсенал», «Реал» и Слуцкий — в обзоре главных новостей дня
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

Слуцкому порекомендовали извиниться. Главное — в обзоре дня

«Бавария» громит «Арсенал», «Реал» побеждает «Наполи», Слуцкому рекомендовали извиниться перед арбитрами — главные события минувшего дня.
16 февраля 2017, четверг. 01:30. Футбол

«Бавария» разгромила «Арсенал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов


В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене местная «Бавария» со счётом 5:1 разгромила лондонский «Арсенал».

На 11-й минуте Арьен Роббен вывел хозяев вперёд. Отыгрались «канониры» на 31-й минуте: удар Алексиса Санчеса с 11-метровой отметки отразил Мануэль Нойер, но мяч отскочил к чилийцу, который не оставил шансов вратарю. В начале второго тайма у гостей из-за травмы поле покинул Лоран Косельни, и после этого забивала только мюнхенская команда, которой удалось трижды отличиться в течение 10 минут: на 54-й минуте забил Роберт Левандовски, на 57-й и 64-й минутах — Тьяго Алькантара. Окончательный результат установил Томас Мюллер за две минуты до конца основного времени второго тайма.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Баварией» состоится на стадионе «Эмирейтс» 7 марта.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
15 февраля 2017, среда. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
5 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 – Роббен – 11, 1:1 – Санчес – 30, 2:1 – Левандовски – 53, 3:1 – Алькантара – 56, 4:1 – Алькантара – 63, 5:1 – Мюллер – 88

«Реал» одержал волевую победу над «Наполи» в первом матче 1/8 финала ЛЧ


«Реал» одержал волевую победу над «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и закончилась со счётом 3:1.

Уже на 8-й минуте Лоренцо Инсинье вывел гостей вперёд, точно пробив под правую штангу ворот мадридской команды после неудачного выбора позиции со стороны голкипера Кейлора Наваса. Через десять минут Карим Бензема забил головой после подачи Даниэля Карвахаля и сравнял счёт.

В начале второй половины игры Тони Кроос вывел «Реал» вперёд, положив мяч в ближний угол ворот Пепе Рейны после передачи от Криштиану Роналду, а на 54-й минуте Карлос Касемиро невероятным по красоте ударом из-за пределов штрафной площади сделал счёт комфортным для «сливочных».

Ответная встреча между командами пройдёт в Неаполе 7 марта.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
15 февраля 2017, среда. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
3 : 1
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 – Инсинье – 8, 1:1 – Бензема – 18, 2:1 – Кроос – 49, 3:1 – Касемиро – 54

В «Баварии» намерены назначить капитаном команды Нойера после Лама


Руководство и тренерский штаб мюнхенской «Баварии» определились с кандидатурой на должность капитана
команды после того, как повесит бутсы на гвоздь защитник Филипп Лам, сообщает Sport Bild.

Согласно информации источника, в немецком гранде склоняются к тому, что капитанская повязка может быть доверена голкиперу сборной Германии Мануэлю Нойеру. Последний в нынешнем сезоне является первым заместителем Лама.

Ранее бывший наставник мюнхенцев Оттмар Хитцфельд отмечал, что считает наиболее подходящим человеком на должность капитана «Баварии» нападающего Томаса Мюллера.

Луческу подтвердил, что «Зенит» ведёт переговоры с Тимощуком


Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подтвердил информацию о том, что клуб ведёт переговоры с экс-капитаном команды Анатолием Тимощуком о его присоединении к тренерскому штабу сине-бело-голубых.

«Есть разговоры между Тимощуком и руководством футбольного клуба «Зенит» о том, что он может войти в тренерский штаб команды», — цитирует Луческу официальный сайт питерцев.

Тимощук 10 февраля объявил о завершении карьеры. Он выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год и с 2013-го по 2015-й. В составе санкт-петербургской команды 37-летний украинец дважды выигрывал РФПЛ и по одному разу — Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Комитет по этике РФС рекомендовал Слуцкому публично извиниться перед арбитрами


Бывшему главному тренеру сборной России и ЦСКА Леониду Слуцкому было рекомендовано организовать публичное извинение в СМИ перед арбитрами за свои высказывания. Об этом сообщил председатель комитета по этике РФС Семён Андреев.

Слуцкий в одной из телевизионных программ в прошлом году сказал, в частности, что если человек является арбитром, его уже можно бить — по крайней мере, если это российский арбитр.

«Сегодня прошло первое заседание. Оно было интересным, поскольку в него вошли компетентные люди. Мы рассмотрели вопросы предыдущей работы комитета. Было принято негласное решение ещё раз проанализировать регламент комитета, внести в него коррективы, чтобы его утвердил РФС.

Члены комитета единогласно осудили высказывание Слуцкого и приняли решение вынести замечание. Было принято решение рекомендовать ему организовать публичное извинение в СМИ перед арбитрами за его высказывание.

Думаю, что на „Матч ТВ“ он и должен принести соответствующие извинения. Ответственный секретарь общался со Слуцким предварительно. Тот подтвердил, что такой случай был, и, как он сказал, он готов принять любое решение комитета по этике», — передаёт слова Андреева корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.

Гол Чалова пяткой на 90-й минуте принёс ЦСКА волевую победу над «Картахеной»


ЦСКА в контрольном матче на сборе в Испании встречался с местной командой «Картахена» и одержал волевую победу со счётом 2:1.

На 18-й минуте Артуро открыл счёт. Этот мяч стал первым пропущенным для ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко. Отыграться красно-синие сумели на 69-й минуте благодаря точному удару Алана Дзагоева. Победный мяч «армейцы» забили на 90-й минуте — автором гола стал Фёдор Чалов, который забил пяткой.

«Картахена» выступает в Сегунде Б (третьей по значимости футбольной лиге Испании) и после 25 туров располагается на второй строчке.
Товарищеские матчи (клубы)
15 февраля 2017, среда. 20:00 МСК
Картахена
Картахена, Испания
1 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
1:0 – Артуро – 18, 1:1 – Дзагоев – 69, 1:2 – Чалов – 90

Ари не сыграет с «Фенербахче» и может покинуть «Краснодар»


Нападающий «Краснодара» Ари может покинуть команду. Об этом в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче», который состоится 16 февраля, сообщил главный тренер «горожан» Игорь Шалимов. Ари в этой игре участия не примет.

«Агент Ари ищет варианты в других клубах. Если будут достойные для футболиста варианты, то он уйдёт, а к этому матчу он не готовится», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Михаил Кумбров.

Ранее сообщалось, что Ари может перейти в «Хэнань Цзянье», но агент футболиста опроверг эту информацию, заявив, что бразилец останется в «Краснодаре».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Арсенал Лондон Бавария ПФК ЦСКА ФК Реал Мадрид Анатолий Тимощук Леонид Слуцкий Обзор главных событий дня
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01:24 Тьяго Алькантара: «Баварии» важно было забить четвёртый и пятый голы
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00:59 Роббен: в игре с «Арсеналом» «Бавария» получила много пространства между линиями
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