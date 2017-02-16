Слуцкому порекомендовали извиниться. Главное — в обзоре дня

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене местная «Бавария» со счётом 5:1 разгромила лондонский «Арсенал».На 11-й минутевывел хозяев вперёд. Отыгрались «канониры» на 31-й минуте: ударс 11-метровой отметки отразил, но мяч отскочил к чилийцу, который не оставил шансов вратарю. В начале второго тайма у гостей из-за травмы поле покинул, и после этого забивала только мюнхенская команда, которой удалось трижды отличиться в течение 10 минут: на 54-й минуте забил, на 57-й и 64-й минутах —. Окончательный результат установилза две минуты до конца основного времени второго тайма.Ответный матч между «Арсеналом» и «Баварией» состоится на стадионе «Эмирейтс» 7 марта.«Реал» одержал волевую победу над «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и закончилась со счётом 3:1.Уже на 8-й минутевывел гостей вперёд, точно пробив под правую штангу ворот мадридской команды после неудачного выбора позиции со стороны голкипера. Через десять минутзабил головой после подачи Даниэля Карвахаля и сравнял счёт.В начале второй половины игрывывел «Реал» вперёд, положив мяч в ближний угол ворот Пепе Рейны после передачи от Криштиану Роналду, а на 54-й минутеневероятным по красоте ударом из-за пределов штрафной площади сделал счёт комфортным для «сливочных».Ответная встреча между командами пройдёт в Неаполе 7 марта.Руководство и тренерский штаб мюнхенской «Баварии» определились с кандидатурой на должность капитанакоманды после того, как повесит бутсы на гвоздь защитник, сообщает Sport Bild.Согласно информации источника, в немецком гранде склоняются к тому, что капитанская повязка может быть доверена голкиперу сборной Германии. Последний в нынешнем сезоне является первым заместителем Лама.Ранее бывший наставник мюнхенцев Оттмар Хитцфельд отмечал, что считает наиболее подходящим человеком на должность капитана «Баварии» нападающего Томаса Мюллера.Главный тренер «Зенита»подтвердил информацию о том, что клуб ведёт переговоры с экс-капитаном командыо его присоединении к тренерскому штабу сине-бело-голубых.«Есть разговоры между Тимощуком и руководством футбольного клуба «Зенит» о том, что он может войти в тренерский штаб команды», — цитирует Луческу официальный сайт питерцев.Тимощук 10 февраля объявил о завершении карьеры. Он выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год и с 2013-го по 2015-й. В составе санкт-петербургской команды 37-летний украинец дважды выигрывал РФПЛ и по одному разу — Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.Бывшему главному тренеру сборной России и ЦСКАбыло рекомендовано организовать публичное извинение в СМИ перед арбитрами за свои высказывания. Об этом сообщил председатель комитета по этике РФССлуцкий в одной из телевизионных программ в прошлом году сказал, в частности, что если человек является арбитром, его уже можно бить — по крайней мере, если это российский арбитр.«Сегодня прошло первое заседание. Оно было интересным, поскольку в него вошли компетентные люди. Мы рассмотрели вопросы предыдущей работы комитета. Было принято негласное решение ещё раз проанализировать регламент комитета, внести в него коррективы, чтобы его утвердил РФС.Члены комитета единогласно осудили высказывание Слуцкого и приняли решение вынести замечание. Было принято решение рекомендовать ему организовать публичное извинение в СМИ перед арбитрами за его высказывание.Думаю, что на „Матч ТВ“ он и должен принести соответствующие извинения. Ответственный секретарь общался со Слуцким предварительно. Тот подтвердил, что такой случай был, и, как он сказал, он готов принять любое решение комитета по этике», — передаёт слова Андреева корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.ЦСКА в контрольном матче на сборе в Испании встречался с местной командой «Картахена» и одержал волевую победу со счётом 2:1.На 18-й минуте Артуро открыл счёт. Этот мяч стал первым пропущенным для ЦСКА под руководством. Отыграться красно-синие сумели на 69-й минуте благодаря точному удару. Победный мяч «армейцы» забили на 90-й минуте — автором гола стал, который забил пяткой.«Картахена» выступает в Сегунде Б (третьей по значимости футбольной лиге Испании) и после 25 туров располагается на второй строчке.Нападающий «Краснодара»может покинуть команду. Об этом в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче», который состоится 16 февраля, сообщил главный тренер «горожан» Игорь Шалимов. Ари в этой игре участия не примет.«Агент Ари ищет варианты в других клубах. Если будут достойные для футболиста варианты, то он уйдёт, а к этому матчу он не готовится», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Михаил Кумбров.Ранее сообщалось, что Ари может перейти в «Хэнань Цзянье», но агент футболиста опроверг эту информацию, заявив, что бразилец останется в «Краснодаре».