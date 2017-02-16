Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы

«Ростов»
Селекция
Пришли: з. Жасинту («Кабушкорп», Ангола), в. Покатилов («Кайрат», Казахстан, из аренды), н. Девич («Рубин»).
Ушли: в. Покатилов («Кайрат», Казахстан), з. Гуйе («Актобе», Казахстан).
Главной задачей дончан на зимнее межсезонье было сохранение «серебряного» состава, и с нею клубный менеджмент справился. До конца февраля ещё возможна миграция внутри Премьер-Лиги, но по крайней мере к возобновлению европейского сезона «Ростов» подошёл без потерь. Причислить к таковым запасного вратаря Покатилова или великана-защитника Гуйе, так и не заигравшего в России, можно с большой натяжкой.
Очевидно, что в кадровом отношении южане выходят из зимы сильнее, чем были. Невзирая на ограниченный трансферный бюджет, «Ростов» исхитрился ощутимо укрепить линию атаки. С приходом опытного Девича у тренерского штаба клуба стало четыре классных кандидата на два места в атаке.
Спарринги
«Аль Хиляль» (Саудовская Аравия) – 4:0, «Хэнань Цзянье» (Китай) – 3:1, «Ягеллония» (Польша) – 2:2, «Жилина» (Словакия) – 3:1, «Локомотив» Пл (Болгария) – 2:2, «Шкендия» (Македония) – 1:1, «Тромсё» (Норвегия) – 3:1.
Курбан Бердыев (все же понимают, кто принимает ключевые решения в клубе и команде?) запланировал на зиму такое же количество спаррингов, как и год назад. Отмечу, что на ноль вице-чемпион отыграл только первый из них, с дублёром Медведевым в воротах. В остальных шести играх «Ростов» неизменно пропускал. Но не проигрывал – для микроклимата в раздевалке немаловажный нюанс.
Бомбардиры
4 гола – Бухаров, 3 – Полоз, 2 – Азмун.
Ровно половину всех командных голов зимой-2017 – 9 из 18 – записала на свой счёт прошлогодняя тройка форвардов. Ещё один добавил Девич. Обращает на себя внимание результативность Бухарова. В контрольных матчах бывалый снайпер вышел из тени более молодых коллег Азмуна и Полоза и сделал весомую заявку на возвращение в стартовый состав в официальных играх.
Главная новость
Несмотря на предметный интерес «Вильярреала», «Боруссии», «Бенфики», главный актив «Ростова» по-прежнему при нём. Сохранение Азмуна – лучшая новость для ростовских болельщиков.
Дозявка
Из двух зимних новичков «Ростов» дозаявил на еврокубок только Девича. Ангольский юниор Нандиньо, с точки зрения клубного штаба, столь серьёзные задачи решать пока объективно не готов. Занятно, что заявочный лист дончан почти втрое короче, чем у «Спарты». Пражане включили в него 60 (!) исполнителей, тогда как ростовчане – только 22.
Лазарет
Людей в распоряжении творческого трио Бердыев – Данильянц – Кириченко немного, зато все в добром здравии. К возобновлению сезона жёлто-синие подошли во всеоружии, по крайней мере в кадровом отношении.
«Зениту» – Брюссель, «Ростову» – Прага. Наши соперники в Европе
«Зенит»
Селекция
Пришли: п. Эрнани («Атлетико Паранаэнсе», Бразилия), в. Лунёв («Уфа»), з. Зуйков («Волгарь»), п. Молло («Крылья Советов»), з. Цаллагов («Крылья Советов»), з. Иванович («Челси», Англия).
Ушли: п. Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзянь», Китай), н. Долгов («Анжи»), з. Йованович («Бордо», Франция, в аренду).
Полгода ушло у Мирчи Луческу на оценку кадрового потенциала «Зенита» и выявление уязвимых мест. Последних у питерской команды оказалось немало, коль скоро клуб проявил столь бурную активность на рынке. Если в прошлые зимы «Зенит», как правило, ограничивался точечными приобретениями, то теперь нанял сразу полдюжины новобранцев. Как минимум двое из них – защитник Иванович и хавбек Эрнани – должны усилить команду здесь и сейчас. Остальные призваны увеличить глубину состава.
Казус «Спартака», провал ЦСКА, подвиг «Ростова». Итоги еврокубков
Потерь у сине-бело-голубых вдвое меньше, чем приобретений. Самая существенная из них – это, конечно, Витсель. Возможно, на первых порах «Зениту» будет не хватать колоритного бельгийца, но отказываться от 20 миллионов было бы глупо. Тем более за полгода до истечения контракта игрока. В Питере, поди, уже и не рассчитывали отбить даже часть суммы, потраченной на Акселя. А тут – щедрые китайцы…
Спарринги
«Айнтрахт» Ф (Германия) – 0:0, «Чанчунь Ятай» (Китай) – 5:2, «Сохар» (Оман) – 14:1, «Видеотон» (Венгрия) – 1:1, «Локомотив» Тш (Узбекистан) – 0:0, «Чанчунь Ятай» (Китай) – 4:0, «Волеренга» (Норвегия) – 1:0, «Легия» (Польша) – 2:0, «Одд» (Норвегия) – 1:1, «Спарта» (Чехия) – 0:2, «Оденсе» (Дания) – 1:1, «Соннам» (Южная Корея) – 2:1.
В январе-феврале 2017-го «Зенит» провёл вдвое больше спаррингов, чем год назад – 12. Но удивляться тут нечему: «Шахтёр» Луческу тоже ежезимно набирал форму через игры. О готовности питерцев к возобновлению сезона эти матчи обывателю немного скажут. Тем более при таком обилии кадров. Обращают на себя внимание два момента – всего пять матчей на ноль и большое количество игрового времени у Чернова и Зуйкова. Первый отыграл на сборах десяток спаррингов (наряду с Джорджевичем, Кришито, Нету и Эрнани), второй – девять, что свидетельствует о высокой степени доверия тренера к малоизвестным (пока) российским исполнителям.
Бомбардиры
7 – Кокорин, 3 – Джорджевич, Мак.
Среди обнадёживающих Луческу моментов прежде всего стоит выделить результативность Кокорина. Семь голов в восьми играх – показатель солидный, даже со сноской на статус матчей и квалификацию соперников. В активе Александра два одиночных выстрела, дубль и хет-трик. Весомая заявка на то, чтобы начать состязательный год в числе первых одиннадцати. У основного центрфорварда «Зенита» Дзюбы, для сравнения, за зиму набежало всего два гола.
Главная новость
Надо очень сильно любить футбол, чтобы продолжать в него играть после трёх жутких травм. Данни в этом смысле фанат – в исключительно хорошем смысле слова. Трижды обрусевший португалец рвал крестообразные связки – и трижды же возвращался на поле. Луческу аккуратно подводил Мигела к составу, постепенно увеличивая нагрузки: семь раз выпускал на замену и только раз – в стартовом составе. Может быть, на 90 минут Данни ещё и не хватит, но наличие такого техничного и изобретательного «джокера» в резерве – серьёзное подспорье для команды.
Дозаявка
Заявочный лист не резиновый – всех желающих не включишь. Из шестёрки зимних новичков Луческу добавил в него половину – Цаллагова, Ивановича и Эрнани.
Лазарет
Из-за проблем со здоровьем подготовительный цикл, частично или целиком, пропустили четыре опытных игрока – Новосельцев, Смольников, А. Кержаков и Файзулин. «Догонять» товарищей в плане функциональной готовности они будут уже по ходу сезона. В Брюсселе из этого квартета имеет шанс сыграть только Смольников.
«Краснодар»
Селекция
Пришли: з. Рамирес («Ференцварош», Венгрия), п. Овсепян («Сибирь»), з. Жиров («Томь»), п. Клаессон («Эльфсборг», Швеция), н. Комличенко («Слован», Чехия, из аренды), з. Шишкин («Локомотив» М, в аренду).
Ушли: п. Ахмедов («Шанхай СИПГ», Китай), з. Енджейчик («Легия», Польша), п. Куасси («Селтик», Шотландия), з. Жиров («Анжи»).
Второе межсезонье подряд «Краснодар» сделал акцент в селекции на обороне. Летом южане приобрели центрального защитника (Налдо), зимой добрали фланговых. Причём не «на вырост», а сразу под основу. С приходом Рамиреса и Шишкина те же Торбинский и Жоаозиньо могут наконец-то сосредоточиться на своих прямых обязанностях. В средней линии после ухода Ахмедова и Куасси они, наверное, будут более полезны, чем в тылу. Отдельного предложения заслуживают два воспитанника клуба в основной обойме: центральный хавбек Жигулёв повысился из «Краснодара-2», а нападающий Комличенко заслужил расположение тренера продуктивной арендой в Чехии.
Спарринги
«Хэнань Цзянье» (Китай) – 1:0, «Пахтакор» (Узбекистан) – 2:0, «Видеотон (Венгрия) – 0:0, «Славия» (Чехия) – 1:2, «Сувон Самсунг Блюуингз» (Южная Корея) – 3:0, «Хёугесунн» (Норвегия) – 2:2, «Марбелья» (Испания) – 4:0.
«Горожане» впервые зимовали с Шалимовым, поэтому каждое их появление на людях вызывало повышенный интерес у болельщиков. В целом команда оставила благоприятное впечатление в «контрольках» – достаточно много забивала (почти по два мяча за спарринг) и мало пропускала. Пять сухих матчей должны внушать краснодарцам оптимизм перед встречей с «Фенербахче».
Бомбардиры
2 – Жигулёв, Подберёзкин, Смолов.
Лишь один футболист принял участие во всех семи спаррингах чёрно-зелёных – нападающий Вандерсон. Однако в полной мере оправдать тренерское доверие ветеран клуба не сумел – завершил цикл с нулевым голевым балансом. Молодые Жигулёв с Подберёзкиным отработали сборы более продуктивно, разделив звание лучшего снайпера зимы со штатным забивалой клуба Смоловым.
Главная новость
У бразильского строптивца Ари и с прежним тренером возникали рабочие разногласия. Но если дипломат Кононов их кое-как сглаживал, то Шалимову, по-видимому, фокусы бразильца быстро надоели. Похоже, роман Ари с «Краснодаром» подошёл к концу: не сегодня завтра форвард может покинуть команду. Для кого-то, возможно, это и печальная новость, а для молодого нападающего Комличенко – воодушевляющая. С одним бразильцем Вандерсоном конкурировать за звание «первого зама» Смолова всё проще, чем с двумя.
Дозаявка
Евросезон «Краснодар» возобновляет с усиленными флангами. Рамирес с Клаессоном должны добавить огня на краях.
Лазарет
Серьёзных травм у «быков» нет. Самая веская причина для беспокойства перед «Фенербахче» — это дисквалификация Гранквиста, капитана и оплота обороны в одном лице. Измайлов, Мамаев и Петров сегодня вне игры по состоянию здоровья.