Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы

«Ростов»



«Зенит»

«Краснодар»



з. Жасинту («Кабушкорп», Ангола), в. Покатилов («Кайрат», Казахстан, из аренды), н. Девич («Рубин»).в. Покатилов («Кайрат», Казахстан), з. Гуйе («Актобе», Казахстан).Главной задачей дончан на зимнее межсезонье было сохранение «серебряного» состава, и с нею клубный менеджмент справился. До конца февраля ещё возможна миграция внутри Премьер-Лиги, но по крайней мере к возобновлению европейского сезона «Ростов» подошёл без потерь. Причислить к таковым запасного вратаря Покатилова или великана-защитника Гуйе, так и не заигравшего в России, можно с большой натяжкой.Очевидно, что в кадровом отношении южане выходят из зимы сильнее, чем были. Невзирая на ограниченный трансферный бюджет, «Ростов» исхитрился ощутимо укрепить линию атаки. С приходом опытного Девича у тренерского штаба клуба стало четыре классных кандидата на два места в атаке.«Аль Хиляль» (Саудовская Аравия) – 4:0, «Хэнань Цзянье» (Китай) – 3:1, «Ягеллония» (Польша) – 2:2, «Жилина» (Словакия) – 3:1, «Локомотив» Пл (Болгария) – 2:2, «Шкендия» (Македония) – 1:1, «Тромсё» (Норвегия) – 3:1.Курбан Бердыев (все же понимают, кто принимает ключевые решения в клубе и команде?) запланировал на зиму такое же количество спаррингов, как и год назад. Отмечу, что на ноль вице-чемпион отыграл только первый из них, с дублёром Медведевым в воротах. В остальных шести играх «Ростов» неизменно пропускал. Но не проигрывал – для микроклимата в раздевалке немаловажный нюанс.4 гола – Бухаров, 3 – Полоз, 2 – Азмун.Ровно половину всех командных голов зимой-2017 – 9 из 18 – записала на свой счёт прошлогодняя тройка форвардов. Ещё один добавил Девич. Обращает на себя внимание результативность Бухарова. В контрольных матчах бывалый снайпер вышел из тени более молодых коллег Азмуна и Полоза и сделал весомую заявку на возвращение в стартовый состав в официальных играх.Несмотря на предметный интерес «Вильярреала», «Боруссии», «Бенфики», главный актив «Ростова» по-прежнему при нём. Сохранение Азмуна – лучшая новость для ростовских болельщиков.Из двух зимних новичков «Ростов» дозаявил на еврокубок только Девича. Ангольский юниор Нандиньо, с точки зрения клубного штаба, столь серьёзные задачи решать пока объективно не готов. Занятно, что заявочный лист дончан почти втрое короче, чем у «Спарты». Пражане включили в него 60 (!) исполнителей, тогда как ростовчане – только 22.Людей в распоряжении творческого трио Бердыев – Данильянц – Кириченко немного, зато все в добром здравии. К возобновлению сезона жёлто-синие подошли во всеоружии, по крайней мере в кадровом отношении.п. Эрнани («Атлетико Паранаэнсе», Бразилия), в. Лунёв («Уфа»), з. Зуйков («Волгарь»), п. Молло («Крылья Советов»), з. Цаллагов («Крылья Советов»), з. Иванович («Челси», Англия).п. Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзянь», Китай), н. Долгов («Анжи»), з. Йованович («Бордо», Франция, в аренду).Полгода ушло у Мирчи Луческу на оценку кадрового потенциала «Зенита» и выявление уязвимых мест. Последних у питерской команды оказалось немало, коль скоро клуб проявил столь бурную активность на рынке. Если в прошлые зимы «Зенит», как правило, ограничивался точечными приобретениями, то теперь нанял сразу полдюжины новобранцев. Как минимум двое из них – защитник Иванович и хавбек Эрнани – должны усилить команду здесь и сейчас. Остальные призваны увеличить глубину состава.Потерь у сине-бело-голубых вдвое меньше, чем приобретений. Самая существенная из них – это, конечно, Витсель. Возможно, на первых порах «Зениту» будет не хватать колоритного бельгийца, но отказываться от 20 миллионов было бы глупо. Тем более за полгода до истечения контракта игрока. В Питере, поди, уже и не рассчитывали отбить даже часть суммы, потраченной на Акселя. А тут – щедрые китайцы…«Айнтрахт» Ф (Германия) – 0:0, «Чанчунь Ятай» (Китай) – 5:2, «Сохар» (Оман) – 14:1, «Видеотон» (Венгрия) – 1:1, «Локомотив» Тш (Узбекистан) – 0:0, «Чанчунь Ятай» (Китай) – 4:0, «Волеренга» (Норвегия) – 1:0, «Легия» (Польша) – 2:0, «Одд» (Норвегия) – 1:1, «Спарта» (Чехия) – 0:2, «Оденсе» (Дания) – 1:1, «Соннам» (Южная Корея) – 2:1.В январе-феврале 2017-го «Зенит» провёл вдвое больше спаррингов, чем год назад – 12. Но удивляться тут нечему: «Шахтёр» Луческу тоже ежезимно набирал форму через игры. О готовности питерцев к возобновлению сезона эти матчи обывателю немного скажут. Тем более при таком обилии кадров. Обращают на себя внимание два момента – всего пять матчей на ноль и большое количество игрового времени у Чернова и Зуйкова. Первый отыграл на сборах десяток спаррингов (наряду с Джорджевичем, Кришито, Нету и Эрнани), второй – девять, что свидетельствует о высокой степени доверия тренера к малоизвестным (пока) российским исполнителям.7 – Кокорин, 3 – Джорджевич, Мак.Среди обнадёживающих Луческу моментов прежде всего стоит выделить результативность Кокорина. Семь голов в восьми играх – показатель солидный, даже со сноской на статус матчей и квалификацию соперников. В активе Александра два одиночных выстрела, дубль и хет-трик. Весомая заявка на то, чтобы начать состязательный год в числе первых одиннадцати. У основного центрфорварда «Зенита» Дзюбы, для сравнения, за зиму набежало всего два гола.Надо очень сильно любить футбол, чтобы продолжать в него играть после трёх жутких травм. Данни в этом смысле фанат – в исключительно хорошем смысле слова. Трижды обрусевший португалец рвал крестообразные связки – и трижды же возвращался на поле. Луческу аккуратно подводил Мигела к составу, постепенно увеличивая нагрузки: семь раз выпускал на замену и только раз – в стартовом составе. Может быть, на 90 минут Данни ещё и не хватит, но наличие такого техничного и изобретательного «джокера» в резерве – серьёзное подспорье для команды.Заявочный лист не резиновый – всех желающих не включишь. Из шестёрки зимних новичков Луческу добавил в него половину – Цаллагова, Ивановича и Эрнани.Из-за проблем со здоровьем подготовительный цикл, частично или целиком, пропустили четыре опытных игрока – Новосельцев, Смольников, А. Кержаков и Файзулин. «Догонять» товарищей в плане функциональной готовности они будут уже по ходу сезона. В Брюсселе из этого квартета имеет шанс сыграть только Смольников.з. Рамирес («Ференцварош», Венгрия), п. Овсепян («Сибирь»), з. Жиров («Томь»), п. Клаессон («Эльфсборг», Швеция), н. Комличенко («Слован», Чехия, из аренды), з. Шишкин («Локомотив» М, в аренду).п. Ахмедов («Шанхай СИПГ», Китай), з. Енджейчик («Легия», Польша), п. Куасси («Селтик», Шотландия), з. Жиров («Анжи»).Второе межсезонье подряд «Краснодар» сделал акцент в селекции на обороне. Летом южане приобрели центрального защитника (Налдо), зимой добрали фланговых. Причём не «на вырост», а сразу под основу. С приходом Рамиреса и Шишкина те же Торбинский и Жоаозиньо могут наконец-то сосредоточиться на своих прямых обязанностях. В средней линии после ухода Ахмедова и Куасси они, наверное, будут более полезны, чем в тылу. Отдельного предложения заслуживают два воспитанника клуба в основной обойме: центральный хавбек Жигулёв повысился из «Краснодара-2», а нападающий Комличенко заслужил расположение тренера продуктивной арендой в Чехии.«Хэнань Цзянье» (Китай) – 1:0, «Пахтакор» (Узбекистан) – 2:0, «Видеотон (Венгрия) – 0:0, «Славия» (Чехия) – 1:2, «Сувон Самсунг Блюуингз» (Южная Корея) – 3:0, «Хёугесунн» (Норвегия) – 2:2, «Марбелья» (Испания) – 4:0.«Горожане» впервые зимовали с Шалимовым, поэтому каждое их появление на людях вызывало повышенный интерес у болельщиков. В целом команда оставила благоприятное впечатление в «контрольках» – достаточно много забивала (почти по два мяча за спарринг) и мало пропускала. Пять сухих матчей должны внушать краснодарцам оптимизм перед встречей с «Фенербахче».2 – Жигулёв, Подберёзкин, Смолов.Лишь один футболист принял участие во всех семи спаррингах чёрно-зелёных – нападающий Вандерсон. Однако в полной мере оправдать тренерское доверие ветеран клуба не сумел – завершил цикл с нулевым голевым балансом. Молодые Жигулёв с Подберёзкиным отработали сборы более продуктивно, разделив звание лучшего снайпера зимы со штатным забивалой клуба Смоловым.У бразильского строптивца Ари и с прежним тренером возникали рабочие разногласия. Но если дипломат Кононов их кое-как сглаживал, то Шалимову, по-видимому, фокусы бразильца быстро надоели. Похоже, роман Ари с «Краснодаром» подошёл к концу: не сегодня завтра форвард может покинуть команду. Для кого-то, возможно, это и печальная новость, а для молодого нападающего Комличенко – воодушевляющая. С одним бразильцем Вандерсоном конкурировать за звание «первого зама» Смолова всё проще, чем с двумя.Евросезон «Краснодар» возобновляет с усиленными флангами. Рамирес с Клаессоном должны добавить огня на краях.Серьёзных травм у «быков» нет. Самая веская причина для беспокойства перед «Фенербахче» — это дисквалификация Гранквиста, капитана и оплота обороны в одном лице. Измайлов, Мамаев и Петров сегодня вне игры по состоянию здоровья.