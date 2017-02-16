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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Арсен Венгер
Фото: Reuters
Текст: Данила Игнатов

Даже не четвёртый. Почему Венгеру пора уйти из «Арсенала»

4 трофея за 11 лет — таков результат работы Арсена Венгера в Лондоне. И аргументы об отсутствии денег и слабости игроков тут не работают.
16 февраля 2017, четверг. 11:30. Футбол
1:5 от «Баварии» на «Альянц Арене» — приговор для Арсена Венгера. В этом году его «Арсенал» снова вылетит в 1/8 Лиги чемпионов и не выиграет заветный кубок, о котором француз так мечтает.

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Венгеру нужен ещё как минимум год, чтобы его стратегия управления командой сработала и, возможно, принесла первый серьёзный титул за многие годы (Кубок и Суперкубок Англии не в счёт). Но у «Арсенала» этого времени нет. Сейчас «канониры» на 10 очков отстают от «Челси», и поэтому в 2017-м могут остаться за пределами четвёрки, дающей право дойти «Арсеналу» до 1/8 ЛЧ, пропустив вперёд и нестабильный «Ливерпуль» Клоппа,
и бешеный «Манчестер Юнайтед» Моуринью, и даже «Тоттенхэм». Уйти на коне Венгеру не удастся.

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Учитывая 0:4, полученные «Барсой» от «ПСЖ», якобы слабую игру «Баварии» при Анчелотти и тот факт, что никто и никогда не выигрывал Лигу чемпионов дважды, в этом сезоне главный еропейский трофей может получить кто-то из аутсайдеров, очень давно (или никогда не) игравших в финале. Предположим, победителем ЛЧ станет «Монако», «Севилья» или «Манчестер Сити», и тогда европейским топ-клубам придётся придётся применить шоковую терапию, как это было после чемпионства «Лестера» в АПЛ.

Тогда неожиданный успех маленькой команды из неизвестного города заставил «МЮ» заплатить за Погба € 105 млн, «Челси» пригласить Конте и полностью перестроить свою игру, а «Сити» — менять всё, даже лучшего английского вратаря и любимца болельщиков Джо Харта, под Гвардиолу. После победы условной «Бенфики» в ЛЧ трансферный бум охватит всю Европу. В этой гонке вооружений, игровых и тренерских, Венгер проигрывает дважды.

Летом у французского менеджера, который отвечает в «Арсенале» не только за тренерский процесс, но и за все доходы/расходы, было больше € 100 млн на трансферы. В итоге в «Арсенал» пришли Гранит Джака, Шкодран Мустафи и Лукас Перес — сложно назвать кого-то из них звездой, реально усилившей команду. Венгер всё больше пытается сохранить деньги в клубе, но при этом тратит по € 40 млн на средних игроков, а в старт на Лигу чемпионов ставит неготового тинейджера Айоуби.

Последний топ-трансфер «Арсенал» совершил ещё в 2015-м — Пётр Чех тогда был не нужен «Челси». Тем не менее, имея стабильного первого номера, Венгер в плей-офф турнира своей мечты ставит в ворота заведомо более слабого Оспину, якобы протащившего команду в 1/8, а на самом деле пропустившего шесть голов в шести матчах.

В том же составе играет Окслейд-Чемберлен, который после безвольного поражения своей команды от «Челси» «лайкнул» твит о том, что Венгеру пора покинуть «Арсенал». Либо француз не знает, что такое «Твиттер» и не читает английские медиа, либо ему просто не хватает смелости наказать далеко не самого ключевого игрока. Похоже, в Венгера верят только болельщики «Челси», каждый раз распевающие на «Стэмфорде»: «Мы хотим, чтобы Арсен остался».


При Венгере «Арсенал» просто разучился решать серьёзные задачи. Но сам тренер ищет проблему в арбитрах и раз за разом срывается. Даже после победы над «Бёрнли» Венгер оскорбил резервного арбитра, был удалён на трибуну, но оттолкнул пытавшегося выдворить его судью. Чтобы поберечь свои нервы, 67-летнему французу нужно просто не подписывать новый контракт, который обязательно будет ему предложен.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Арсенал Лондон Арсен Венгер
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