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Вся тактика Лиги чемпионов
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Убийственная геометрия «Баварии». Вся тактика Лиги чемпионов

Анализ стартовых матчей Лиги чемпионов – в скриншотах, цифрах и стрелочках. Всё, как вы любите.
16 февраля 2017, четверг. 13:01. Футбол

3 тактические находки


Игра «ПСЖ» без мяча. Конечно, относительно «ПСЖ» в первую очередь хочется восхвалять контратаки парижан и их красивую работу с мячом, но гораздо важнее, как Унаи Эмери выстроил прессинг – без него никаких 4:0 против «Барселоны» не случилось бы. С первых же секунд «ПСЖ» предложил каталонцам высокий прессинг – Кавани атаковал тер Штегена и одновременно перекрывал направление передачи на Серхио Бускетса, Ди Мария играл по Юмтити и перекрывал вариант с пасом на Альбу, Дракслер прессинговал Пике и мешал пасовать на Серхи Роберто. Такой прессинг вынуждал «Барселону» безадресно пулять мячи вперёд, а на подборах центр полузащиты парижан выгрызал всё.

Если игрок всё-таки получал мяч (Месси или Иньеста), на него парно выдвигались полузащитники «ПСЖ», причём в каждой паре был Адриен Рабио – он отбирал или вместе с Верратти, или вместе с Матюиди. Их задачей было вынудить ошибиться или отдать передачу на фланг, где отобрать мяч проще (не зря ещё Хосеп Гвардиола говорил, что боковая линия – лучший защитник в истории футбола). План Унаи Эмери сработал – Рабио, Матюиди и Верратти вчистую выиграли центр поля, а «Барселона» свои самые опасные моменты создала в контратаке и со стандарта. И ни одного – в позиционной атаке.

Взлом фланга Серхи Роберто. Ещё одна явная установка Эмери – во-первых, Роберто избрали мишенью, которой можно чаще всех владеть мячом («ПСЖ» делал так, чтобы атаки переводились именно на его фланг), во-вторых, во время атак насыщали его зону. Юлиан Дракслер как минимум трижды легко обыгрывал Роберто один в один, помогали взламывать фланг Кавани и Матюиди. В позиционных атаках «ПСЖ» тоже стремился переводить мяч диагоналями на край Роберто. Парадоксально, но при всём при этом с правого фланга «Барселоны» не пришёл ни один из четырёх пропущенных мячей.

План «Арсенала» на флангах обороны и ответ «Баварии». Мило писать такое после 1:5, но «Арсенал» тактически выдал сильный первый тайм, и катастрофа после перерыва вызвана не безграмотными схемами, а ментальной слабостью и травмой Лорана Косельни. Пока главный защитник «канониров» был в строю, вся оборонительная конструкция «Арсенала» смотрелась здорово. Особенно на флангах – когда мяч получал Роббен или Дуглас Коста, фланговые игроки «канониров» вдвоём вступали в прессинг, фактически перекрывая движение вперёд и в центр.

Вернуть численное преимущество на правом фланге «Бавария» пыталась за счёт перемещении Дугласа Косты в поддержку к Роббену (левый край при этом оставался на откуп одному Давиду Алабе), а также эффективных включений Филиппа Лама. Второй гол стал следствием работы над ошибками – «Бавария» создала на фланге ситуацию «2 на 2», Роббен сместился ближе к центру, потащил за собой Айуоби, отдал направо Ламу, который остался один в один против Гиббса, и подача капитана мюнхенцев привела ко взятию ворот.

5 тактических проблем


Центр поля «Барселоны». Третий гол «ПСЖ» был показателен – он показал все тактические проблемы нынешней «Барсы». Слабый высокий прессинг, в котором недостаточно усердно работает Месси, уже отыгранный за счёт прохождения прессинга Иньеста, пас на фланг, которым был отрезан Гомеш, пятка Дракслера, убравшая Роберто, и передача Матюиди на Верратти, перед которым открыт свободный центр. Беги – не хочу.

Вся тройка была легко обыграна за счёт комбинации «Пари Сен-Жермен», центр «Барселоны» рушился по принципу домино – и так происходит не первый матч. Принцип домино в следующем: Месси недорабатывает в прессинге, Гомеш бездарно его страхует, на полузащитников соперника приходится выдёргиваться Бускетсу или Иньесте, они открывают свободное пространство, точный пас в это пространство отыгрывает центр поля и делает контратаку острее. Универсальный алгоритм усвоили почти все испанские команды – всё чаще «Барса» попадает под такие контратаки даже в матчах с «Бетисом» и «Реал Сосьедад».

Выход «Бенфики» из обороны. Против Дортмунда и его прессинга стратегия выхода из обороны, используемая «Бенфикой», очень уязвима: весь первый тайм «орлы» начинали атаки через дриблинг и короткий пас, даже перед штрафной площадкой. Главное в матчах с «Бенфикой» – не давать разворачивать атаки через фланги и «душить» центральную ось, которая под прессингом чувствует себя неуютно и слишком долго принимает решения.

Характерный момент едва не привёл к забитому мячу. Сначала прессинг «Боруссии» вынудил ошибиться Пицци – подхватив мяч, он заложил вираж, сделал три касания перед своей штрафной и предсказуемо оказался в жёлто-чёрных тисках.

Любомир Фейса, второй опорный хавбек, наделавший ошибок на месяц вперёд (ещё были привезённый пенальти и «пас в больницу» вратарю Эдерсону), отобрал мяч, но вместо простого выноса сделал лишнее касание и подарил мяч Марко Ройсу. Во втором тайме «Бенфика» минимизировала такие моменты, банально выбивая мяч вперёд, в Дортмунде ей стоит действовать примерно так же.

Попытки «Арсенала» начать атаки длинными забросами. Сама по себе тактика лонгболлов нынче в тренде, но под неё нужен рослый форвард, здорово цепляющийся за верховые мячи. Например, Оливье Жиру. Старания зажатого в первые 20-25 минут «Арсенала» выходить из обороны забросами на Алексиса Санчеса выглядели забавно – против него в воздухе играл Матс Хуммельс.

Подстраховка Касемиро. Бразильский опорный хавбек – цементник «Реала», подчищающий огрехи за всеми, но когда отыгран он, исправить ошибку некому. Ситуация на 15-й минуте – та самая атака «5 на 4» – показательна: Модрич и Касемиро вдвоём решили играть по мячу, упали, и мяч подхватил Зелиньски. Кроос при таких игровых ситуациях чаще перекрывает вариант с передачей назад, что тоже выключает его из эпизода. «Наполи» не наказал за такую несогласованность, команда выше классом накажет.

Сарри против мёда. Когда тренерская команда с фирменным почерком отказывается от своего стиля, видя статусного соперника и звёзд напротив, это губительный подход. За такое нужно наказывать. Последние полтора года я внимательно следил за «Наполи» Маурицио Сарри, у его футбола были свои мелкие проблемы, вроде провалов на фланге Гуляма, поиска центрального нападающего вместо поломанного Милика и тренерского неумения вмешиваться в игру заменами – но «Наполи» сохранял своё игровое лицо.

В Мадрид приехала другая команда, переодетая в майки «Наполи». Линия обороны опустилась так глубоко, как никогда раньше, вся команда, кроме Мертенса, постоянно оказывалась за линией мяча и очень редко выбегала в контратаки большими силами. Лишь однажды «Наполи» создал численное преимущество и придумал атаку «5 на 4» за счёт традиционного прессинга, но неудачный пас Зелиньского её разрушил. Фирменные диагонали слева направо на Кальехона, открывания на линии штрафной Дриса Мертенса, включения в атаку центральных полузащитников – всё это было, но уже при счёте 1:3, когда «Реал» обеспечил себе комфортную поездку в Неаполь. Есть лишь один вопрос: почему до этого Маурицио Сарри выпустил команду без лица?

5 игроков, о которых нужно говорить


Усман Дембеле. Томас Тухель, превращая тактику дортмундской «Боруссии» в кубик Рубика, всё-таки сумел решить одну головоломку правильно. Дембеле приезжал в Бундеслигу вингером, но Тухель постепенно превращает его в центрального атакующего полузащитника, способного разгонять атаки через середину за счёт дриблинга и любви к передачам вразрез. Ещё одна миссия Дембеле – опускаться за мячом в глубину и разгонять атаки оттуда, развязывая руки опорным хавбекам. В Лиссабоне Дембеле вновь был центральным полузащитником – фактически он составлял тройку в 3-5-2 с Вайглем и Геррейро, но часто получал мяч впереди, из-за чего цифровое отображение схемы трансформировалось в 3-4-3.

Игру Дембеле в середине поля здорово опишет ещё один момент, загубленный Обамейянгом: Усман подхватил мяч в центральном круге, сделал неточную передачу вперёд, включился в прессинг, накрыл Пицци (на скриншоте ниже он лежит), организовал себе свободное пространство и сделал передачу вразрез на Обамейянга. Это очень похоже на Усмана Дембеле – в любой ситуации он стремится пасовать вразрез.

Лео Месси. Об этом больше нельзя молчать – своим эгоизмом Месси делает нынешнюю «Барселону» слабее. Когда сине-гранатовые разыгрывают мяч, Лео опускается всё глубже, что не помогает, а лишь мешает Серхио Бускетсу и Андресу Иньесте – с его уходом в глубину сине-гранатовые теряют одного адресата передач у чужой штрафной, а оставшиеся варианты обострения обычно качественно перекрывают. «ПСЖ» обнажил все недостатки нынешнего Месси, и это первый – если Лео уходит в глубину, нужно перекрыть все варианты передач ближнему, что может помочь организовать опасную контратаку. Здесь Месси принимает неудачное решение, пас Иньесте, передачу на которого читает умница Верратти.

Второй недостаток – его слабая работа в прессинге. Схема 4-4-2, которую «Барселона» использует без мяча, подразумевает пахоту обоих нападающих, перекрытие линий передач. Месси этим не занимается, он лениво двигается без мяча, из-за чего центр становится более уязвимым. Работает принцип домино, о котором было сказано ранее. Луису Энрике не удаётся заставить Месси работать без мяча на команду, и это, пожалуй, главное отличие Лео от другого футбольного гения.

Адриен Рабио. Активно слежу за Рабио с сезона-2014/15, когда Лоран Блан начал осторожно подпускать юношу к основе и задатки топ-игрока были видны уже тогда. И тогда, и сейчас Рабио отвечал преимущественно за разрушение – в матче с «Барселоной» прессинг Иньесты и Месси лежал целиком на нём, часто Рабио брал на себя и выход из-под прессинга сине-гранатовых, уверенно разворачиваясь и принимая простые, но эффективные решения. Отбор Рабио начал превращение матча в игру в одну калитку – Верратти помог Адриену, включившись в эпизод вторым, отдал передачу на Дракслера и организовал в центре «Барсы» громадную брешь.

Анхель Ди Мария. Дубль «Барселоне» в день рождения – это сбывшаяся мечта, но вдобавок ко всему Ди Мария успевал пахать и сзади. При позиционной обороне Анхель садился вниз пятым защитником, правильно выбирал позицию, мешал растягивать защиту «ПСЖ», отбирал, перехватывал (по одному разу, но всё же). Вы видели в какой-нибудь другой день, чтобы Ди Мария оборонялся?

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Тьяго Алькантара. В прошлом сезоне Гвардиола купил в «Баварию» Артуро Видаля, наделил его функциями игрока box-to-box, и Алькантара начал гаснуть – он дублировал функции Видаля, а с оборонительной работой справлялся хуже. Карло Анчелотти, перестроившись с 4-3-3 на 4-2-3-1, нашёл оптимальное решение проблемы: Видаль стал играть в глубине, помогая Хаби Алонсо начинать атаки, а Алькантара начал ловить мячи перед чужой штрафной.

Превращение Тьяго в лучшего игрока «Баварии» в нынешнем сезоне – во многом следствие тактической перестройки: он здорово продвигает мячи вперёд, чаще всех игроков в чемпионатах топ-5 участвует в атаках, заканчивающихся ударом по воротам, и часто возникает в штрафной площадке, заполняя свободные зоны. Так было в матче с «Арсеналом», когда Алькантара забил третий мяч: Тьяго подхватил мяч на левом краю, отпасовал Хаби Алонсо…

…Алонсо отпасовал на Левандовского, за которым по традиции АПЛ побежал персонально прикреплённый защитник, и Роберт пяткой кинул мяч в освобождённую зону. Туда с фланга в центр ринулся Алькантара.

Тактика «Баварии» Анчелотти помогает раскрыться немногим, зажимает Левандовского и Мюллера, но Тьяго Алькантара выиграл от неё сильнее всех. За матч с «Арсеналом» он дважды забил, отдал голевую передачу, сделал 89 пасов, трижды отобрал мяч (стремление Анчелотти разбивать контратаки за счёт прессинга центральных хавбеков) – настоящий царь.

3 статистических факта


Идеальная геометрия «ПСЖ» и «Баварии». Игру в атаке через треугольники сейчас используют практически все, довести её до топ-уровня удаётся единицам. «Пари Сен-Жермен» в матче с «Барселоной» соблюдал геометрию почти идеально: отдельно обратите внимание на левый фланг, через который «ПСЖ» долбил сине-гранатовых, там связь шикарно налажена между всеми участниками атаки. Немного выпадает лишь Эдинсон Кавани, но нападающий такого типажа нечасто участвует в треугольниках, его главная задача – забивать, а Кавани с ней справился.


У «Баварии» игровые связи налажены примерно так же – Роберт Левандовски включается в перепасовку нечасто, зато остальные игроки соблюдают законы геометрии.


Packing «ПСЖ» и «Барселоны». Если вдруг забыли, что такое packing – вам сюда, если не забыли – обратите внимание на невероятно разнящиеся показатели центральных полузащитников. Марко Верратти отыграл 69 минут, Андре Гомеш – 58, но Верратти отрезал соперников передачами качественнее всех, постоянно продвигая мяч вперёд и отыгрывая одного-двух центральных полузащитников «Барселоны», а Гомеш…

Есть подозрение, что Андре Гомеш банально попал не в свою команду. В «Валенсии» португалец был неплох, в «Барселоне» он не знает, что делать с мячом – продвижение вперёд обеспечивает Иньеста, а Гомеш пасует исключительно назад-поперёк. Но даже если так, возникает вопрос к Луису Энрике – почему тогда играет Гомеш, а не Иван Ракитич?

Стой, как Облак. Видеоролик с пенальти Пьера-Эмерика Обамейянга нужно показывать всем вратарям – его удар по центру был хитрым, не самым предсказуемым, однако голкипер «Бенфики» Эдерсон выбрал правильную стратегию и не полетел в угол. Момент на самом деле очень симптоматичен, потому что удары по центру ворот с 11-метровой отметки – частое явление, но лишь единицы вратарей решают не выбирать угол, а защищать центр. Аналитик лучшего «твиттера» мира по статистике пенальти, PenaltyKickStats, посчитал статистику всех топ-чемпионатов за 10 последних сезонов и вывел, что пенальтисты гораздо чаще бьют по центру, чем вратари остаются в центре ворот – 10,3% против 2,3%.

Как показывает практика, примерно 1 из 10 пенальти бьётся по центру ворот. Для вратаря это может стать эффективной стратегией, если исполнитель 11-метровых не может быть проанализирован (из-за малой или вообще отсутствующей выборки, такое чаще случается в сериях пенальти) или же если у бьющего нет любимой точки, в которую он бьёт. Но лишь единицы вратарей используют эту стратегию, эффективность которой показал Эдерсон.

В материале использованы данные паблика «Пыльный чердак».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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