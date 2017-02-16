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175 лет назад 2016
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Карим Бензема
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Почему Бензема больше не нужен «Реалу»

Игра «Реала» изменилась, и качества Бензема уже не являются необходимыми для команды.
16 февраля 2017, четверг. 14:30. Футбол
Через несколько минут после финального свистка Дамира Скомины Зидан отмечал вклад Бензема в победу. «Карим проявил характер и забил в важный для команды момент. Он отличный футболист, но он мог забить ещё несколько раз», — услышали журналисты. Не секрет, что Зидан верит в Бензема. Он предпочитает его Альваро Морате, даже несмотря на шестиматчевую безголевую серию, и постоянно поддерживает публично. Последний раз — пару дней назад: «Возможно, болельщики хотят большего, но я полностью удовлетворён. Бензема может забивать больше, но он помогает забивать партнёрам».

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Теперь Бензема забил и сам отметил свою игру «Очень доволен собой. Всегда радуюсь, когда удаётся показывать такой футбол». Так что критика в его адрес уже не будет «хейтерской» — сиюминутной, притянутой к конкретному стечению обстоятельств. Можно оценить его влияние на игру «Реала» в целом, при случае используя вчерашний матч с «Наполи» лишь в качестве примера. Начнём с преимуществ.

Игра в подыгрыше


Избито, но необходимо это повторить, поскольку именно это качество годами было главным аргументом в пользу Бензема. Он отлично понимает внутрикомандную иерархию. Играя номинального центрфорварда, Бензема оттягивается к центру поля, чтобы освободить место для смещений Роналду, либо меняется с португальцем местами. Уходит на фланг и сам навешивает. Его умные перемещения приносят массу пользу «Реалу» в целом и удобны для Роналду в частности.

К тому же Карим не жадничает (ну, по меркам звёздного форварда). В прошлом сезоне он отдал семь голевых передач в Примере. Два года назад 10, ещё раньше – 11. Когда в твоей команде есть до недавнего времени самый дорогой футболист мира,
который в каждом сезоне приватизирует «Золотую бутсу», умение Бензема отдать последний пас становится особенно ценным. Насколько оно ценно сейчас – обсудим ниже.

Также в пользу Бензема можно приводить и сентиментальные доводы. Например, он давно в Мадриде, стал своим. Хотя это уже спорно: вряд ли именно эти аргументы могут быть решающими в определении состава на игру. Собственно, всё. Дальше идут качества, которые мешают.

Реализация


Проблема не только в слабой реализации как таковой. Речь о том, что Бензема забивает по синусоиде. Единственным исключением был прошлый сезон – более-менее стабильный. В предыдущих сезонах, как и в нынешнем, прослеживается чёткая система: месяц-два с голами почти в каждом матче, потом месяц-два без голов вообще. В сезонах 2014-15 и 2013-14 у француза были периоды и по два месяца.

Теперь о реализации. Даже форвард по прозвищу «убийца» теряет хватку, если ему приходится играть в подыгрыше чаще, чем завершать атаки. Матадор Эдинсон Кавани не даст соврать. С Бензема случилось то же самое: он потерял «инстинкт убийцы», необходимый для игрока его амплуа. Умение сыграть в касание, открыться, получить мяч на ход и ударить без обработки точно в угол – довольно стандартное профессиональное требование к центральному нападающему. Бензема умеет гораздо более сложные вещи, но только вчера он не реализовал три момента, когда надо было бить в касание. Один из которых – тет-а-тет с Пепе Рейной. Вчера это не помешало «Реалу», но это вопрос удачи. До сих пор для мадридцев пасы Бензема были важнее его ударов. Но игра «Реала» меняется, и это ещё один вызов для француза.
Даже Кавани, форвард по прозвищу «убийца», растерял хватку, когда ему пришлось играть в подыгрыше чаще, чем завершать атаки.

Как меняется игра «Реала»


На первой минуте Роналду слева отдал пас на Бензема в центр штрафной. На 41-й минуте Роналду справа вывел Бензема один на один. На 49-й минуте португалец вывел на удар Тони Крооса, и немец забил победный гол. Скажете, случайность? Нет, пять голевых передач Криштиану в этой ЛЧ – не случайность. Он по-разному играет в Испании и в еврокубках. С маленькими командами Примеры постоянно бьёт по воротам. Против «Гранады» и «Осасуны» Роналду был самым бьющим игроком в «Реале». Но в матчах с сильными европейскими соперниками португалец больше играет на партнёров. Дома с «Дортмундом» чаще всех бил уже Бензема. Вчера с «Наполи» — тоже Бензема.

Состав «Реала» немного застоялся, хотя Зидан компенсирует это тактической гибкостью. Мадрид стал намного более вариативным. Это касается не схемы и расстановки, но игрового рисунка. Мадридцы отлично играют вторым темпом атаки (последними в этом убедились Амаду Биавара и Пётр Зелиньски). Лучше всех в Европе играют на втором этаже. По-прежнему смертоносны на контратаках. При преимуществе во владении мячом ставка в завершающей фазе атак делается на быстрые разрезающие или диагональные передачи. Вариантов довольно много, и «грузи весь матч на Роналду» — только один из них, больше не самый популярный.

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Разбрасываться моментами – не в традициях «Реала». Поэтому вряд ли команде нужен игрок вроде Обамейянга: который постоянным движением зарабатывает свои моменты, но нуждается в трёх попытках на один гол. Но футболист, обладающий ещё не утраченным «инстинктом убийцы», необходим.
В матчах с маленькими командами Примеры Роналду постоянно бьёт по воротам. Но в матчах с сильными европейскими соперниками он чаще играет на партнёров.

Альваро Мората


Испанец может уступать французу в технике. Но в игре на опережение, в игре в одно касание, в простых вещах, которые обязательны для центрального нападающего, он эффективнее. Собственно, в ЛЧ Мората за 560 минут забил больше голов, чем Бензема за 1040. Лига чемпионов показательна именно потому, что в этом турнире Роналду оставляет страйкеру больше возможностей выполнять свои прямые обязанности. У Мораты это получается лучше.

Обратите внимание: разная игра Роналду в разных турнирах требует разных качеств от партнёров по группе атаки. Если вчера Бензема регулярно оказывался в центре штрафной, то в выходные против «Осасуны» он фактически играл на левом фланге, иногда смещаясь в центр. Универсальность француза позволяет закрывать обе позиции, хотя каждая из них по-хорошему требует «своего» игрока — Мораты на острие и кого-то ещё поближе к флангу. Вряд ли Флорентино Перес проживёт ещё одно трансферное окно без супертрансфера. Игрок с характеристиками Эдена Азара идеально подойдёт «Реалу». Отличный дриблёр с навыками «ложной девятки» и любимой позицией на левом полуфланге. Он будет ещё лучше, чем Бензема, меняться местами с Роналду и создавать больше моментов. И давать тренеру ещё больше тактических вариантов, учитывая наличие Бэйла и Мораты.

«Реал» и сейчас очень силён, но если выбирать позицию, которую можно сделать ещё сильнее, то это позиция Бензема. Классного футболиста, которому фактически приходится разрываться на месте двух разных игроков.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан Карим Бензема Криштиану Роналду
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