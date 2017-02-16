100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 100-го по 91-е

Чтобы рейтинг был более объективен, свои версии топ-100 составили ведущие журналисты отдела футбола «Чемпионата». Их выбор суммировался и воплотился в итоговом списке. В своём выборе мы учитывали четыре критерия:
1. Уровень игрока.
2. Уровень клуба, в котором он выступал на тот момент.
3. Вклад игрока в успехи клуба.
4. Продолжительность выступлений в чемпионате России.
Так что не удивляйтесь, если обнаружите в нашем рейтинге какого-то несуперзвёздного игрока, стоящего выше футболиста с мировым именем. Мы учитывали комплекс компонентов, а не только статус футболиста. Поэтому, например, в наш топ не попали такие игроки, как Фернандо Кавенаги и Клементе Родригес, которые котировались у себя на родине очень высоко.
Также отметим, что в нынешний рейтинг не попали игроки из ближнего зарубежья. Топ из легионеров, представлявших страны бывшего СССР, мы опубликуем следом.
100. Миодраг Джудович
«Спартак-Нальчик», 2006-2013
185 матчей, 6 голов
Трудно оставить значимый след в чужестранном чемпионате, так и не поиграв за ведущие клубы этого первенства. Миодрагу Джудовичу это удалось. Он и сам не знал, куда едет, когда подписывал контракт со «Спартаком» из Нальчика, о городе узнавал в Интернете. Спустя семь лет черногорец назовёт это место вторым домом. Джудович забил первый гол нальчан в Премьер-Лиге, быстро полюбился болельщикам, вскоре примерил капитанскую повязку и на долгие годы стал ключевым защитником команды. За несколько лет в России Миодраг превратился из очередного пытавшегося устроиться в России балканца в капитана и лидера одной из самых симпатичных провинциальных команд в истории РФПЛ.
Фото: Руслан Шекемов
99. Фернандо Риксен
«Зенит», 2006-2009
45 матчей, 2 гола
«Моя цель? Дожить до конца года», — сказал Риксен в марте 2016-го. За три года до этого он открыл окружающим страшную правду: у него диагностировали болезнь Лу Герига, приводящая к параличу и атрофии мышц. Поддержку Фернандо оказали многие звёзды футбола, в том числе и бывшие партнёры по «Зениту» — Тимощук, Хусти и Крижанац регулярно поддерживают с ним связь посредством электронной почты. В Петербурге Риксен недолго был игроком основы – в 2008 году «Зенит» к Кубку УЕФА вели другие герои. Но победный дух заводного боевитого голландца наверняка до сих пор вспоминают в Петербурге. Сохраняет настрой Фернандо и в трудные времена: «Я хочу быть первым человеком в мире, победившим эту болезнь. Должен же кто-то это сделать?». Очень хочется, чтобы так оно и было.
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Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
98. Пабло Баррьентос
«Москва», 2006-2008
33 матча, 6 голов
Баррьентос оставил о себе неоднозначное впечатление. В 2006 году Леонид Слуцкий приглядел в чемпионате Аргентины субтильного полузащитника, который выделялся техникой и нестандартными решениями. Флегматичный и неразговорчивый Баррьентос на поле превращался в настоящего зверя – постоянно летел в атаку, пластался в подкатах, а в 2007-м чуть не снёс голову спартаковцу Андрею Иванову, задрав ногу чуть ли не на два метра. Несмотря на репутацию чудаковатого парня, Пабло запомнился редким иностранцем, который приехал в Россию развиваться, а не зарабатывать. Во многом по этой же причине, а ещё из-за недопонимания с новым тренером «Москвы» Олегом Блохиным Баррьентос спустя два года после приезда транзитом через родной «Сан-Лоренсо» отправился в Серию А.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
97. Бенуа Ангбва
«Крылья Советов», 2006-07, 2013, 61 матч, 1 гол
«Сатурн», 2008-2010, 71 матч, 3 гола
«Анжи», 2011-2012, 2013-14, 28 матчей, 4 гола
«Ростов», 2012, 14 матчей, 0 голов.
Бенуа Ангбва, по собственному признанию, считает Гаджи Гаджиева своим отцом. Оно и понятно – большую часть карьеры камерунец провёл под его началом. Несмотря на все стереотипы о легионерах из Африки, Ангбва быстро показал, чего стоит. Ни в одной команде, в которой выступал Бенуа, к нему ни разу не предъявили претензий в плане профессионализма. Ангбва быстро обрусел, выучил язык и запомнился как трудоспособный футболист и добрый малый, светивший своей улыбкой и в Самаре, и в тонущем «Сатурне», и в напичканном звёздами «Анжи». К слову, именно он посоветовал Самуэлю Это'О не бояться переезда в Россию – в страну, которую он по-настоящему полюбил.
>>> Ангбва: считаю Гаджи Гаджиева своим отцом
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
96. Маркес Майкон
«Локомотив», 2010-н.в.
176 матчей, 28 голов
Через РФПЛ прошли десятки молодых бразильцев, с которыми связывали серьёзные перспективы. Но лишь немногим из них удалось доказать, что они стоят заплаченных за них денег. Получилось ли у Майкона раскрыть свой потенциал полностью, вопрос спорный, однако 4 млн евро, заплаченные за него «Локомотивом» «Флуминенсе», он отработал определённо. Забивает бразилец реже, чем от него ожидают, да и вообще ведущим форвардом «железнодорожников» его уж точно не назовёшь. Но 28 голов и семь проведённых в России лет помогли Маркесу закрепиться на 96-м месте нашего рейтинга.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
95. Бруну Алвеш
«Зенит», 2010-2013
72 матча, 1 гол
Бруну Алвеш должен был стать самым крутым защитником в истории российского чемпионата. Во всяком случае, к этому располагали 22 млн, отправившиеся в «Порту» из клубной казны «Зенита». Первый год, на протяжении которого Бруну регулярно ошибался, списали на адаптацию. Что произошло потом, многие прекрасно помнят – знаменитая «трёшка» от «Твенте», серия ошибок и отъезд в Турцию. Тем не менее Алвеш продолжил регулярно появляться на поле в составе сборной Португалии, съездил на чемпионат мира и Европы, плодотворно поиграл за «Фенербахче» и в 35 отправился покорять Серию А. Да и в России Бруну пополнил свою коллекцию трофеев позитивной «трёшкой» — двумя чемпионствами и Суперкубком. Чем не достижение?
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
94. Маркао
«Спартак», 2000-2001
24 матча, 7 голов
Вы можете удивиться, что Маркао оказался в этом списке. Человек провёл в России всего сезон, забил в чемпионате России лишь один мяч и был спешно сослан в немецкий «Санкт-Паули». Но наверняка перед многими болельщиками «Спартака» стоит картина, как чернокожий форвард в красно-белой футболке «отгружает» по два мяча в ворота «Спортинга» и «Арсенала» в Лиге чемпионов. После тех игр в среде спартаковских фанатов ходила кричалка «Лучше кофе и какао наши Робсон и Маркао!». Та феерия в еврокубках, к сожалению, так и осталась единовременной вспышкой. Отметившись ещё двумя мячами в Кубке страны, Маркао вскоре отбыл из России.
Фото: РИА Новости
93. Cеаренсе Дуду
ЦСКА, 2005-2008
107 матчей, 10 голов
В нулевых через ЦСКА прошло немало легионеров, в том числе и из Бразилии, и Дуду уж точно не был в списке лучших. Тем не менее и провальным его трансфер тоже не назовёшь – молодой футболист три года отыграл в «армейских» цветах, с переменным успехом борясь за место в основе. Возможно, Дуду даже задержался бы в ЦСКА на более долгий срок, если бы не комплект отличных полузащитников, который присутствовал в команде. Ветераны Алдонин, Рахимич и Шемберас, молодые перспективные Дзагоев и Мамаев – красно-синие не испытывали дефицита игроков в центре поля (сейчас это звучит почти комично), потому Дуду с лёгким сердцем отпустили в «Олимпиакос», где тот в первый же год принёс клубу чемпионство.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
92. Зе Луиш
«Спартак», 2015-н.в.
40 матчей, 15 мячей
Возможно, это просто эмоции, и Зе Луиша рано включать в список лучших легионеров в истории России. Но впечатление от игры нападающего «Спартака» в последние полгода настолько ярко, что соблазн отметить прогресс одного из лучших бомбардиров сезона уж очень велик. Даже несмотря на то что не так давно его песочили все, кому не лень. Да и не так много иностранцев в нашем футболе, которые могут похвастать дублем в ворота ЦСКА. Вполне вероятно, что это не последнее достижение Зе в России и лет через пять, когда появится очередной похожий рейтинг, он займёт в нём ещё более высокую строчку.
>>> Зе Луиш: мне нравится, когда меня зовут Бонифацием
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
91. Эмир Спахич
«Шинник», 2004-2005, 26 матчей, 6 голов
«Торпедо», 2005, 15 матчей, 0 голов
«Локомотив», 2006-2008, 63 матча, 3 гола
«Анжи», 2013, 7 матчей, 1 гол
Сильный балканский защитник в своё время был настоящим трендом в РФПЛ. Эмир Спахич приехал в Россию в одно время с Неманьей Видичем. Серб отправился покорять «Спартак» и делать первые шаги на пути к «Манчестер Юнайтед», босниец же не побоялся поехать в Ярославль. Здесь он провёл сильный сезон в «Шиннике» и транзитом через «Торпедо» оказался в «Локомотиве». Спахич запомнился как одна из самых неординарных фигур первенства второй половины нулевых: мелированные волосы, взятый первый номер в «Торпедо», постоянные конфликты в «Локомотиве», подозрения в сдаче матча. В Черкизово Спахич стал любимчиком президента клуба Сергея Липатова. Потому Эмир мог позволить себе опаздывать на тренировки, задевать партнёров и вообще позволять себе многое. Что уж говорить, если в холле клубного офиса возле Восточной трибуны в Черкизово посетителей встречала картонная фигура Спахича в полный рост. Однако при всей сложности характера защитником он был отменным — именно при Спахиче «Локо» брал бронзовые медали чемпионата, завоёвывал Кубок, а сам Эмир в 2007 году занял третье место в списке 33 лучших игроков сезона РФПЛ. После «Локомотива» боснийца ждала не самая яркая, но насыщенная карьера в Европе. В 2013-м Спахич ненадолго вернулся в Россию, подписав арендное соглашение с «Анжи». Помог команде дойти до финала Кубка, после чего вернулся в Европу. Сейчас Эмиру 36, в январе он расторг контракт с «Гамбургом» и в данный момент находится в статусе свободного агента.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Продолжение следует.