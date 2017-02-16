От какой из наших команд вы ждёте лучшего результата в ЛЕ?

Наше мнение

Мнение читателей

Сегодня возобновляются матчи Лиги Европы, и три российских клуба поборются за право участия в 1/8 финала. На своём поле «Краснодар» примет турецкий «Фенербахче», «Ростов» — чешскую «Спарту», а «Зенит» на выезде сыграет с бельгийским «Андерлехтом». Эксперты и читатели «Чемпионата» делятся мыслями, у кого из отечественных клубов больше шансов пройти дальше.– Нашим клубам достались крепкие команды, но их вполне можно побеждать – это всё-таки не гранды. Но сейчас трудно что-либо прогнозировать — неизвестно, кто в каком состоянии. Контрольные матчи дают лишь пищу для размышлений, результата они не делают. По финансовым и кадровым возможностям, конечно, большое преимущество у «Зенита».– Думаю, мы можем увидеть пару «Краснодар» — «Зенит» в финале Лиги Европы. Такой вывеской мы бы утёрли нос многим европейским чемпионатам.– Я тоже жду максимального результата от «Зенита» и «Краснодара», хотя второму против «Фенербахче» будет тяжеловато. «Зенит» вполне может дойти до финала. «Ростов»?Первый раунд они должны пройти, но дальше могут возникнуть проблемы. Впрочем, гений Бердыева может проявиться где угодно.— «Зенит» однозначно должен ставить задачу выиграть Лигу Европы. Для этого у команды есть все возможности. Уверен, что Бердыев преподнесёт сюрприз и его «Ростов» заберётся очень далеко. А вообще, было бы здорово увидеть все три клуба в полуфинале турнира.– Если бы мне сказали, что российский клуб выиграл Лигу Европы, я бы в первую очередь подумал о «Зените». У него предпочтительные шансы на прохождение дальше. Выиграть Лигу Европы – это престижно, думаю, другой задачи у «Зенита» и нет. Вторым был бы «Ростов»: с Бердыевым клуб силён, «Баварию» обыгрывал, и со «Спартой» силы равны. Шансы «Краснодара» всё же 45 против 55, отдал бы приоритет в противостоянии туркам.— Не согласен с мнением, что дальше всех пройдёт «Зенит». После ухода Халка петербуржцы перестали солидно выигрывать, а стали вырывать победы у соперников «из глотки». Вспомните матч с «Ростовом», когда к 10-й минуте «Зенит» проигрывал 0:2. Команда Луческу пока не впечатляет.Я получил приглашение от приятеля посетить матч «Ростов» – «Спарта», поэтому сегодня иду на стадион. Если «Ростов» выиграет хотя бы 1:0 – это будет успех. Минимальной победы может хватить для прохода в следующую стадию.– У нас команда такая – лёгких путей не ищет. Мы можем 2:2 сыграть с «Андерлехтом» дома, а потом обыграть его в гостях. Если так получится и сейчас, мы не будем против, главное – пройти дальше. Желаю только победы. Чем трудней, тем будет почётней.— При всём уважение к «Ростову» и «Краснодару», мне кажется, что у «Зенита» больше шансов дойти до финала. Если представить, что это будет российский финал, то в нём скорее всего встретится «Зенит» и «Краснодар», ведь «Быки» – одна из самых играющих команд в России».– Тот случай, когда трудно быть парадоксальным. Все российские клубы будут страдать от нехватки игровой практики. Функциональное состояние в конце зимы у нас не бывает идеальным. Поэтому первый раунд плей-офф будет особенно трудным, и на первый план выйдет индивидуальное мастерство. «Зенит» индивидуально сильнее, чем «Андерлехт». «Краснодар» не сильнее «Фенербахче» по именам, а «Ростов» вообще силён командой. Думаю, этим двум командам понадобится немного удачи, чтобы пройти дальше. От «Зенита» жду многого, команда ещё далека от своего потолка.– Кто бы что ни писал, а хотелось бы прохода всех трёх клубов в следующий раунд. Будет тяжело, но главное по сумме двух матчей выиграть, дальше будет легче, т.к. появится игровая практика.– Всё это теории. По предсезонке сложно судить, реальный уровень готовности можно будет понять только сегодня. В любом случае — удачи!– В «Ростов» сегодня верится больше всего. В каком состоянии «Зенит» — большая загадка. Ну а у «Краснодара» с «Фенербахче» шансов почти нет.– Мне нравится, что наши эксперты на «Ростов» почти не ставят — это примета, почти гарантия, что остальные испытают большие проблемы, а «Ростов» пойдет дальше.– Я считаю, что на этом этапе мы потеряем две команды из трех. Конечно, напрашивается, что этими двумя командами будут «Ростов» и «Краснодар» — у них действительно очень серьезные противники. Но после вчерашнего унижения «Барселоны» нельзя сказать наверняка, кто нас «порадует».