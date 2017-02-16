Роман Зозуля в кольце врагов

Эпопеяпродолжается. Последние новости: футболисту пошли навстречу в ФИФА и разрешили вернуться в «Днепр». Напомним, именно из «Днепра» он отправился в Испанию прошлым летом. Но «Днепр» находится под санкциями УЕФА. Из-за задолженностей по зарплатам клубу запрещено регистрировать новых игроков. Если в ФИФА сделают ещё одно исключения для Зозули, то он сможет перейти в один из чемпионатов, где трансферное окно пока открыто. Но и тут есть сложности: например, в Литве, Эстонии и Норвегии чемпионаты ещё не начались, игровой практики пока всё равно не будет. Остаётся Китай – там тоже сезон не успел начаться, но в Китае есть преимущества, которые заставляют забыть об игровой практике. Если, конечно, какой-то китайский клуб будет заинтересован в приобретении Романа. И Россия. Ну, это тоже вряд ли. В общем, куда податься – неясно. Мы подытожили все его напасти в одной картинке.