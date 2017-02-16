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175 лет назад 2016
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Валерий Карпин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Текст: Галина Козлова

«Валера, настало твоё время, верни Примеру!»

Новая должность для Карпина, хитрый Оздоев, разгром «Барсы» и «модный» новичок «Спартака» — в комментариях читателей «Чемпионата».
16 февраля 2017, четверг. 20:00. Футбол
Замбиец Сакала подписал контракт со «Спартаком»

Замбийский нападающий Фэшн Сакала, который неделю назад покинул расположение «Спартака-2»,
где находился на просмотре, подписал контракт с красно-белыми. Об этом сообщает soka25east.com.

«Это невероятно, я не могу в это поверить. Бог ответил на мои молитвы. Я ставлю перед собой высокие цели и буду добиваться их в Европе. Хочу, чтобы в Замбии мной гордились», — сказал Сакала.

varan-lizardman:
Фэшн Сакала: «Это невероятно, я не могу в это поверить. Бог ответил на мои молитвы».

Леонид Федун: «Не знаю, как этот малый играет, но то, как он меня называет, мне нравится».

Марадона — журналисту: если бы я ударил тебя, то ты остался бы без носа

spartak3895745:
— Для Марадоны самое страшное — остаться без носа…

Оздоев сообщил о переходе из «Рубина» в «Терек»

marty-mcfly:
— 10:54 Оздоев: нахожусь на сборе с «Рубином», об аренде в «Терек» ничего не знаю
13:23 Оздоев: встречай, Родина
П — честность.

genoa-and-pittsburgh:
— Хотелось бы наконец-то поздравить российских учёных с изобретением телепортатора — простой парень Магомед был в Испании час назад, а сейчас — вуаля, и он в Чечне.

Сухина: буду выполнять функции начальника «Локомотива»

tihonovetsk:
— 12:10 — футболисты «Локомотива» усиленно тренируют пенальти.

«ПСЖ» победил «Барселону» со счётом 4:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

4izhik:
— Заходит Месси в раздевалку и говорит: «Тренер, мы г@вно».

Карпин назначен главным редактором дирекции футбольных трансляций «Матч ТВ»

dagestan232:
— Валера, настало твоё время, верни Примеру.

amkarperm59:
— Карпин: интерес ТНТ к Савину? Бред.

amkarchik:
— Валера, зырим.

gogashramm:
— Ну не поедет к нам Гусев комментировать, -пт!
Карпин: постараюсь привнести новые стандарты работы с футбольной аналитикой

amkarperm59:
— Скоро на «Матч ТВ»: аналитическая программа «Широкий карп». Ведущие: Валерий Карпин и Роман Широков.

nadoelo1smotret:
— Почему Орлов работает? Да к нам не едут, Уткин к нам не поедет!

zalgirisforever:
— Хороша Валерина карьера.
Думаю на следующий год
В президенты выдвинуть Валеру.
Очень даже может быть — пройдёт.
Он на разных поприщах проверен.
Каждому по-своему он мил.
В красно-белом он «Валера-верим».
В бело-чёрном – «Валя-Армавир».
Футболистам – он родная мама.
Журналистам он теперь как брат.
Даже Тина, до чего упряма,
А и то не в силах устоять.
Он тебе и басенку расскажет,
В пантомиме выступит как мим.
Говорят, что перед Евро даже
Сам Мутко советовался с ним.
Импозантен, и хорош собою,
По-испански говорит, как Бог.
А что без башки, так с головою
Даже я б быть президентом смог :)

Скауты «Милана», «Манчестер Сити» и «МЮ» посетят матч «Андерлехт» — «Зенит»

tolian62:
— Им интересно поглазеть на футболиста, назвавшего «тренеришкой» человека, который раздел 4:0 «Барсу»!!!)

henry1448:
— Кокорина ведут. Парень очень талантливый и перспективный. Нешуточная битва за него намечается. Хотя, скорее всего, он им откажет, поскольку всегда говорил, что с детства за «Монако».

Чемпионат мира 2026 года может пройти в 3-4 странах
wtf777:
— Нужно хотя бы раз в Северной Корее провести. Посещаемость и порядок гарантированы)


Кураньи: поиграть в «Крыльях Советов» привлекательно, посмотрим, что произойдёт

nadoelo1smotret:
— 16:20. Джеррард: готов возобновить карьеру ради «Крыльев Советов», будет интересно.

В службе занятости появилось объявление от «Тосно» о поиске футболистов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Барселона Валерий Карпин Магомед Оздоев Комментарии читателей
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