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175 лет назад 2016
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Лига Европы. «Краснодар» – «Фенербахче» – 1:0
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

На Клаессе. «Краснодар» открывает плей-офф победой

«Краснодар» открыл российский футбольный сезон, и начало получилось успешным: гол Виктора Клаессона помог одолеть «Фенербахче».
16 февраля 2017, четверг. 21:00. Футбол
В первой половине сезона «Краснодар» приучил нас к зависимости своей комбинационной философии от отдельных игроков. Атака «быков» смотрелась хуже, когда выпадал из-за травмы Фёдор Смолов, когда пропускал матчи Павел Мамаев, с которым Смолов бил чаще и острее. Меньше остроты из глубины стало, когда выпал самый мозговитый игрок краснодарской середины Маурисио Перейра. Зависимость от лидеров вызывала опасения накануне старта «Краснодара» в плей-офф Лиги Европы: Мамаев и Измайлов из-за травм дружно пролетели мимо матча с «Фенербахче», Перейра лишь накануне матча присоединился к общей группе, а Торнике Окриашвили, потенциально способный сыграть «десятку», не был заявлен на турнир. Та ещё задачка, чтобы выстроить комбинационную игру.

В их отсутствие тройку центральных хавбеков составили один из лучших игроков Кубка Африки Каборе,
Газинский и Подберёзкин, а одним из инсайдов стал Виктор Клаессон, шведский новичок «Краснодара», закрепивший клубный статус на европейской арене – когда ещё в РФПЛ приезжали из-за мощной инфраструктуры? Клаессон способен закрыть несколько позиций, Игорь Шалимов доверил ему не самую привычную – левого инсайда, но стиль «Краснодара» объясняет такой выбор. Как и у лондонского «Арсенала», один из крайних нападающих «быков» – центральный полузащитник с умным пасом и видением поля. Клаессон может раскрыться в такой роли, он быстро её усвоил: по ходу матча швед часто оставлял фланг другому новичку, Кристиану Рамиресу, а сам открывался в центре штрафной.

Именно Клаессон забил первый гол «Краснодара» в 2017-м, и это тоже следствие новой тактической «фишки» Игоря Шалимова. В стартовые минуты бросилось в глаза, как защитники «Краснодара» стараются начинать атаки – они смело бежали с мячом по 30-40 метров, от центральной линии до штрафной. Только в первую 10-минутку такими спринтами отметились Мартынович, Налдо и Рамирес, забег белорусского защитника как раз стал голевым. Уже добравшись до штрафной, Мартынович оставил мяч Вандерсону, а бразилец мягко подал в зону 11-метровой отметки, где караулил сместившийся в центр Клаессон. Прыжок «рыбкой», удар в противоход Волкану – и вынимай.
Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
16 февраля 2017, четверг. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
1 : 0
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 – Клаессон – 4
«Фенербахче», тренируемый Диком Адвокатом, оказался не готов к такому сюжету игры: быстрые контратаки через Джермейна Ленса стали визитной карточкой команды Адвоката, однако «Краснодар» помешал турецкому плану. После быстрого гола питомцы Шалимова легко отдали мяч «канарейкам» и перекрыли варианты передач на всех креативных игроков – так чаще всех атаки «Фенербахче» разгонял Симон Кьяр, не лучший защитник в этом компоненте. Статистика красноречива – впервые турки пробили по воротам Крицюка на 82-й минуте. Не в створ, а хотя бы в сторону ворот. С учётом защиты, перекроенной заново (капитан «Краснодара» Андреас Гранквист из-за дисквалификации тоже не играл), это тоже важное достижение.

«Краснодар» не спешил увеличивать добытое преимущество – отдав мяч, он очень спокойно разбивал атаки «Фенербахче» и вёл матч по своему сценарию, главным героем которого был Фёдор Смолов. Шансов пробить по воротам у Смолова было немного, запомнился всего один – когда Газинский покатил в центр штрафной, Фёдор развернул Кьяра и пробил выше перекладины. Смолов запомнился другим – черновой работой. Когда «Краснодар» почти в полном составе уходил за линию мяча и разгонял контратаки, Смолов цеплялся за передачи из глубины, отходил за мячами на свою половину поля, на фланги. Персонально по Фёдору играл Роман Нойштедтер, но старый знакомый Смолова по сборной России был плох. В первом тайме нападающий «Краснодара» легко убрал Нойштедтера финтом и разогнал контратаку 2 в 2, которую сам же загубил, не увидев открывание Подберёзкина, во втором – посадил русского немца на карточку.

Февральский старт сезона слишком устраивал «Краснодар». Он не стремился создать большое преимущество перед поездкой в Стамбул, отдавал мяч и спокойно блокировал все скромные подходы «Фенербахче», которому не помогла даже двойная замена Адвоката. Дик выпустил вместо Эменике Фернандао, нанёсшего первый удар турецкой команды по воротам, но на этом подвиги бразильца кончились. У «Краснодара» замены сработали лучше: Лаборде добавил активности на правом фланге, часто оказываясь один в один против Калдырыма и обыгрывая его (правда, без достойного продолжения), а Маурисио Перейра разыграл остроумный быстрый штрафной, после которого вылетел на ворота Волкана, но не смог переиграть голкипера. Лаборде и Перейра добавили «Краснодару» динамики, которая во втором тайме поначалу исчезла.

Игорь Шалимов успел поиграть в Италии, знает, что такое победы по-итальянски – быстрый гол и дальнейший контроль матча. Так вот, «Краснодар» выиграл свой матч по-итальянски, что при Олеге Кононове было ему несвойственно. Но взлетать от такой победы на седьмое небо не стоит – в Стамбуле, где болельщики всегда горячо встречают «Фенер» и заряжают его эмоциями, «Краснодару» будет сложнее отыграть матч так же, с холодной головой.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Краснодар ФК Фенербахче
Новости. Футбол
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