Я, четвёртый. Луис Адриано снова забивает, «Спартак» побеждает

Луис Адриано штампует голы

Зобнин играет в атаке

Защита оставляет желать лучшего

Да, пока только в контрольных матчах. Но, собственно, других у «Спартака», по очевидным причинам, и нет. Главное, что бразилец в российском клубе смотрится исключительно органично. Открывается грамотно,взаимопонимание с партнёрами на уровне. У Адриано почти не бывает ситуаций, когда он не прочитывает замысла коллег по «Спартаку». Луис прекрасно осознаёт, как именно играет «Спартак» в атаке.Понятно, что скидку на уровень соперников и товарищеский характер матчей делать надо. Но всё-таки забить в четырёх матчах подряд для новичка по фамилии «форвард» — фактор крайне важный. Тем более что на украинском этапе карьеры у бразильца не всегда был полный порядок с реализацией моментов. Зато в «Спартаке» особых проблем не возникает. Директор по связям с общественностью «Спартака»во время трансляции и вовсе так охарактеризовал игру новичка красно-белых: «Если у Луиса Адриано есть даже минимальный шанс — у голкипера соперника не остаётся и минимального шанса спасти команду».Естественно, не чистого форварда. Треугольником с Романом, Глушаковым и Фернандо в центре поля уже никого не удивишь. Но если раньше Роман приносил массу пользы, но играл не слишком ярко, то на сборах в его выступлениях намного больше блеска. Россиянин постоянно подключается к атакам, даже завершает их. И опасными ударами, и результативными. Так, именно Зобнин сделал счёт 2:0 на 38-й минуте, слёта прошив голкипера «Олесунна» после навеса Самедова.Зобнину пора делать шаг вперёд, который, возможно, сделает из него сильного центрального полузащитника для сборной России. Не на пару матчей, а на много лет. Разумеется, по обыкновенным «товарнякам» на сборах такие глобальные выводы делать глупо. Но видно, что Зобнин играет ещё более уверенно, чем в первой половине сезона. А это уже хороший знак.Совсем не всё прекрасно в спартаковских матчах. Так, каждый раз приходится говорить о защите. Скорее в негативных тонах. Опять-таки условия прежние: сборы, высокие нагрузки, контрольный характер матчей, новые сочетания игроков. Однако всё равно регулярные провалы «Спартака» в обороне настораживают. Это касается как конкретных игроков (особенно сегодня был неубедителен), так и взаимодействий защитников друг с другом.Кажется, что и Фернандо сне совсем комфортно чувствуют себя физически и порой не успевают делать то, в чём так хороши, — помогать обороне. Но это снова скорее явление временное, к возобновлению сезона ситуация с функциональным состоянием всей команды наверняка исправится.Сегодня из-за мелкой травмы пропускал матч— и без своего министра обороны красно-белые, даже против девятой команды Норвегии, смотрелись сзади неубедительно. Джикия, конечно же, пока не готов к роли лидера обороны «Спартака». Он её и не должен выполнять, просто кому-то придётся это делать, если нет Сальваторе. Зато Джикия довольно эффективно подключался к атакам. К, пожалуй, претензий не так много. Так или иначе «Олесунн» забил чистый гол, ещё один забил из офсайда и несколько раз заставил спасать Песьякова.Пока время для таких опасных экспериментов у Карерры есть. Но его остаётся всё меньше и меньше.