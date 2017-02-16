Этой команде без разницы, кто соперник. «Ростов» вынес «Спарту»

, конечно, стал за зиму ещё старше — два дня назад ему исполнилось 37 лет. Волос на головес момента игры против ПСВ тоже не прибавилось.подбирается к возрасту Христа — «Ростов» за зиму действительно стал ещё старше, но это и самое страшное, что случилось с командой. В остальном это тот случай, когда отсутствие новостей — хорошая новость.«Ростов» не изменился за зиму и не изменится при этом тренере никогда. Основы всё те же — коллективныйпереход из атаки в оборону, умение выйти в атаку длинным пасом за спины защитников, работа на подборе.оказался в старте вместо, потому чтопредполагал большое количество борьбы на не лучшего качества поле — нападающий уже в первые 15 минут отработал включение в состав. Его неожиданный удар с линии штрафной в ближний угол привёл к угловому, а его скидка после розыгрыша с угла поля стала голевой —отправил мяч под перекладину. Это ростовский стандарт стал уже третьим за первые 15 минут — дважды хозяева предупреждали, а на третий вынесли наказание. Стандарты, как бы банально это ни звучало, тоже козырь «Ростова».И все об этих козырях знают. Соперники со всё увеличивающимися аналитическими штабами знают, где сильные стороны «Ростова», и ничего с этим поделать не могут. Наиболее показательный ответ на вопрос, почему так происходит, дала игра со «Спартой».Возьмём. Согласно рейтингу WhoScored, из полевых игроков у «Ростова» хуже был только Навас, а по рейтингу SofaScore Ерохин и вообще был худшим из хозяев. При этом именно пас Ерохина в касание откуда-то из эпохи Возрождения обеспечил команде третий гол — он не стал обрабатывать и задерживать мяч у себя, а продолжил его движение к линии вратарской, погасив скорость. Полоз пробил, Нобоа добил, дело был сделано, но в протокол полузащитник не попал. Во втором тайме Ерохин и вовсе сделал четвёртый гол, не коснувшись мяча. Полоз покатил, Ерохин, который находился на линии передачи, сделал шаг в сторону, остановив движение всей чешской обороны. Азмун забивал уже статистам, им оставалось только закурить и наблюдать за происходящим.И Ерохин такой не один. Бухаров в эпизоде со вторым голом за долю секунды до навеса от Калачёва делает рывок в сторону подающего и уводит центрального защитника, который на самом деле должен бежать за Полозом. Тот оказывается в итоге в королевском одиночестве прямо перед вратарём — не забить в такой ситуации было бы дурным вкусом. Именнолучше остальных пользуется тем, чего никак не раскусят соперники «Ростова». Игра этой команды основана на необсчитываемости статистикой, она держится на уверенности в том, что свободные зоны возникнут, и движение каждого игрока без мяча не останется без вознаграждения. Полоз выигрывает верховое единоборство на своей половине поля и в ту же секунду на полной скорости бежит к чужим воротам. Он даже не смотрит, выиграют ли полузащитники подбор — он уверен, что это произойдёт, и моментальная передача найдёт его в свободном коридоре.Курбан Бердыев скрестил эту уверенность с опытом, с которым Тимофей Калачёв начал за момент до стыка заваливаться на поле, не перенося опору на ногу, в которую летела прямая угроза завершения карьеры из Праги. Полученный коктейль сделал ростовскую команду бессмертной. В этом отчёте нет ни одной фамилии игроков «Спарты», и это не только потому что временами команды не было видно на поле (за весь второй тайм чехи нанесли ноль ударов). Это потому, что «Ростову» Курбану Бердыева совершенно неважно, кто её соперник — свою игру теней они покажут любому. «Ростов» удивляет всех, не удивляя никого.