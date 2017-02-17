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175 лет назад 2016
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Лига Европы. «Андерлехт» – «Зенит» – 2:0
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

Слишком тяжёлые. 5 ответов на 5 вопросов о «Зените»

В первом официальном матче «Зенита» в новом году против «Андерлехта» мы получили ответы на важные вопросы о команде Мирчи Луческу.
17 февраля 2017, пятница. 01:15. Футбол
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Как повлияет на Юрия Лодыгина приход нового конкурента?


Покупка Андрея Лунёва до предела закрутила конкуренцию во вратарской линии «Зенита». Первой её «жертвой» стал Михаил Кержаков, попросивший отдать его в аренду «Оренбургу». Теперь Мирча Луческу будет выбирать «первого номера» из двоих – Лунёва и Лодыгина. Экс-голкипер «Уфы» хорошо показал себя в зимних спаррингах, ему не забили два пенальти, но на Лигу Европы Лунёв не заявлен. Благодаря лимиту на дозаявку Лодыгин получил хороший шанс сохранить за собой место в основе. Для этого Юрий должен был не дрогнуть под психологическим прессом в плей-офф Лиги Европы.

Тем не менее, матч с «Андерлехтом», по сути, начался для Лодыгина с пропущенного гола. Впрочем, шансов спасти команду в том эпизоде голкипер почти не имел. А вот второй гол Франка Ачеампонга в какой-то степени на совести Юрия, пропустившего в ближний верхний угол. Кроме того, ещё в двух моментах до перерыва он не без доли везения выручал сине-бело-голубых.
Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
16 февраля 2017, четверг. 23:05 МСК
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 – Ачеампонг – 5, 2:0 – Ачеампонг – 31

Во втором тайме Лодыгин записал себе в актив блестящий сейв на 79-й минуте после выхода форварда бельгийцев один на один. Однако большой работы у него уже не было, так как «Андерлехт» стремился удержать преимущество. Интересно, какие всё-таки выводы сделает Луческу об игре Юрия в Брюсселе?

Какую роль тренер «Зенита» определит Браниславу Ивановичу?


В экс-игроке «Челси» Ивановиче видят нового лидера защитной линии сине-бело-голубых. По уровню мастерства и опыту 32-летний серб, несомненно, готов заменить в этой роли проданного летом в «Валенсию» Эсекьеля Гарая. Безусловно, Бранислав нужнее «Зениту» в прихрамывающем центре обороны, однако
перед игрой в Брюсселе существовали сомнения по поводу его позиции на поле. Сообщалось, что Луческу наигрывает Ивановича на тренировках справа, как сменщика Игоря Смольникова, который только набирает форму после травмы.

Премьера в «Зените» сложилась для серба катастрофически. Иванович действительно вышел справа, и уже на 5-й минуте прозевал длинную передачу из глубины и рывок Ачеампонга за спину, после чего «Андерлехт» открыл счёт. Потом ещё были атаки через зону Бранислава. Он то задерживался впереди, то просто не успевал за скоростным Ачеампонгом, действуя против него словно в замедленной съёмке. У бывшего игрока «Челси» пока совершенно отсутствует взаимопонимание с Луишем Нету.

Подключения Ивановича к чужой штрафной практически не приносили «Зениту» выгоды. Можно разве что вспомнить навес на Дзюбу на 31-й минуте да проход по центру с передачей Олегу Шатову в штрафную на исходе часа матча. В общем, расстроил Бранислав в Брюсселе. Наверное, сейчас начнут говорить, что «Челси» не просто так расстался с ветераном, но ведь это только первый матч Ивановича в «Зените».

Эрнани – готовая замена Акселю Витселю?


Полузащитник сборной Бельгии Витсель отправился вслед за Халком в Китай. В качестве замены Акселю «Зенит» приобрёл за 8 млн евро Эрнани, чей трансфер, кстати, по-прежнему остаётся самым дорогим для клубов российской Премьер-Лиги этой зимой. Луческу называет 22-летнего бразильца «зенитовским будущим», но добывать результат-то в Лиге Европы всем вместе нужно уже сегодня. Много времени на адаптацию у бразильца не будет. Тем более на месте «опорника» неплохо смотрелся в зимних спаррингах и другой новобранец – Ибрагим Цаллагов, который, правда, сегодня в заявку не попал. Сражение в Брюсселе стало первой реальной проверкой для Эрнани.

Игра бразильца с первых минут оставляла двоякое впечатление. С одной стороны, Эрнани очень много двигался, вступал в борьбу и получал мяч. С другой, он, похоже, не совсем понимал, что ему делать при развитии наступления. Да и передачи партнёрам зачастую давал не в ногу, а куда-то в спину или мимо. Хотя во второй половине прибавил, его пас Дзюбе запомнился. Дважды Эрнани предоставлялась возможность забить со штрафного, но разрекламированная «пушка» не выстрелила: бразилец несильно направлял мяч прямо в руки голкиперу.

Эрнани всё-таки не тот, кто делает игру. Оценивать его в отрыве от действий команды в целом сложно. Сегодня и от Витселя, наверное, вряд ли было бы больше пользы.

→ Карпин: Дзюба — капитан в «Зените»? Ну и отлично!

Вспомнит ли Артём Дзюба, как забивать в Европе?


Для Дзюбы групповой этап Лиги Европы прошёл вхолостую. Из-за последствий травмы Артём выходил в «основе» лишь в трёх матчах, кроме того, провёл один тайм дома с «Маккаби». За 288 сыгранных минут он не забил ни разу. На фоне выступления в прошлой Лиге чемпионов, где Дзюба стал автором шести голов в шести матчах группового этапа, статистика для нападающего просто унизительная. Сегодня на поле стадиона «Констант ван ден Сток» Артём выводил «Зенит» с капитанской повязкой. Своим решением Луческу подчёркивал, что ждёт от него возвращения лигочемпионского куража.

Дзюба находился в приподнятом настроении, даже шутил, пока судья подбрасывал монетку и жал руки капитанам. Бодро вступил в игру, заработав за 10 минут четыре фола на себе. Однако затем надолго растворился на поле, был оторван от других игроков группы атаки «Зенита». Попытка убежать один на один с вратарем не удалась – Артёма опередил защитник, на котором он сфолил. Лишь после получаса игры Дзюба стал по-настоящему опасен. Центрфорвард дважды бил головой, откликаясь на кроссы крайних защитников, и оба раза промахнулся.

Во втором тайме Дзюбе уже откровенно не везло. Он опять не забил со «второго этажа», а на 80-й минуте упустил, что называется, стопроцентный момент! Артём ускользнул от Оливье Дешахта, но проиграл дуэль впервые сыгравшему за «Андерлехт» экс-голкиперу «Барселоны» Рубену. «Сухая» серия Дзюбы в еврокубках затягивается до неприличия.

Какой эффект дала система подготовки от Луческу?


В ходе межсезонья игроки «Зенита» признавались, что впервые в карьере проводят так много товарищеских матчей на сборах. Румынский тренер отказался от простой беготни, а готовил команду к 1/16 финала Лиги Европы с акцентом на футбол, чтобы нивелировать преимущество соперника в игровой практике. Только в последние дни, когда экс-чемпионы России работали на базе сборной Бельгии в Тюбизе, была наконец-то взята пауза в спаррингах. Все зенитовцы поиграли достаточно. Означало ли это, что Луческу нашёл лучший способ подойти к «Андерлехту» в максимально боевом состоянии?

Что ж, если судить по первому матчу 1/16 финала, то румынский Мистер что-то напутал. В отличие от «Краснодара» и «Ростова» сине-бело-голубые словно продолжали играть спарринги на сборах и стали единственной российской командой, которая пропустила и не победила. Большинство зенитовцев выглядели тяжеловато, бегали с «гирями на ногах». Особенно это было заметно по самому результативному игроку Лиги Европы по системе «гол плюс пас» Виктору Жулиано. Между тем, тренер «Андерлехта» оставил на скамейке пять-шесть игроков, которые регулярно выступают в чемпионате Бельгии, – лучшего бомбардира Лукаша Теодорчика, капитана Софьяна Ханни и других. Теперь у Луческу есть неделя на размышления и внесение коррективов. Если он их не сделает, «Зенит» быстро завершит евросезон.

→ Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андерлехт ФК Зенит Бранислав Иванович Мирча Луческу
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