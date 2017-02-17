Круто ты попал на ТВ! Новая должность Карпина — в обзоре дня

«Зенит» уступил «Андерлехту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» в Брюсселе потерпел поражение со счётом 0:2 от местного «Андерлехта».
Хозяева вышли вперёд уже на пятой минуте благодаря точному удару Франка Ачеампонга. На 31-й минуте Ачеампонг оформил дубль, установив окончательный результат.
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» состоится в Санкт-Петербурге 23 февраля.
«Ростов» разгромил «Спарту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону со счётом 4:0 разгромил «Спарту».
На 15-й минуте Миха Мевля вывел хозяев поля вперёд. На 32-й минуте чешская команда осталась вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Тьемоко Конате. Воспользоваться численным преимуществом «Ростов» сумел через пять минут, когда ворота гостей поразил Дмитрий Полоз. На 40-й минуте отличился Кристиан Нобоа, а окончательный результат на 68-й минуте установил Сердар Азмун.
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Спартой» и «Ростовом» состоится 23 февраля в Праге.
Гол Классона принёс «Краснодару» победу над «Фенербахче»
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» на своём поле одержал победу с минимальным счётом над турецким «Фенербахче».
Единственный гол в этой встрече был забит на четвёртой минуте. Автором забитого мяча стал новичок «Краснодара» Виктор Классон. Шведу удался точный удар головой в угол ворот — голкипер «Фенербахче» Волкан Демирель среагировать на удар Классона не сумел.
Ответная игра между «Фенербахче» и «Краснодаром» состоится в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» 22 февраля.
Голы Луиса Адриано и Промеса помогли «Спартаку» победить «Олесунн»
«Спартак» в товарищеском матче одержал победу над «Олесунном». Встреча прошла на сборе москвичей в Испании и закончилась со счётом 3:1.
На 10-й минуте Зе Луиш великолепной передачей разрезал оборону норвежцев, а Луис Адриано выскочил на рандеву с голкипером и точно пробил в дальний угол. В концовке первого тайма Александр Самедов промчался по правому флангу и навесил на дальнюю штангу, откуда Роман Зобнин в касание поразил ворота «Олесунна».
На 72-й минуте защитник норвежцев Даниэль Гретарссон отыграл один мяч, выпрыгнув выше всех после подачи со штрафного, однако точку в матче поставили красно-белые — на 82-й минуте Квинси Промес оказался один перед воротами и точно пробил в дальний угол.
Руководство «Арсенала» не отказалось от планов продлить контракт с Венгером
Разгромное поражение от «Баварии» (1:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не повлияло на решение руководства «Арсенала» продлить контракт с главным тренером Арсеном Венгером. Об этом пишет BBC Sport.
Сообщается, что французскому специалисту был предложен новый контракт ещё перед началом сезона, и руководство «канониров» после матча в Мюнхене не стало отказываться от планов оставить Венгера на его посту. При этом 67-летний тренер намерен принять решение о своём будущем грядущим летом, когда истечёт его соглашение с «Арсеналом».
Карпин назначен главным редактором дирекции футбольных трансляций «Матч ТВ»
Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин назначен главным редактором дирекции футбольных трансляций канала «Матч ТВ». В этой должности Карпин сменит Таша Саркисяна, однако при этом останется экспертом на телеканале «Матч ТВ».
В конце января Саркисян покинул свою должность в связи с переходом на работу в «Газпром-медиа Развлекательное ТВ».
Чемпионат мира 2026 года может пройти в 3-4 странах
Чемпионат мира 2026 года могут принять одновременно 3-4 страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента ФИФА Джанни Инфантино. При этом в каждой стране матчи будут проходить на 4-5 стадионах.
Ранее в ФИФА сообщили, что на мировом первенстве 2026 года сыграют 48 сборных.
Согласно новому формату 48 команд будут разделены на 16 групп по три сборные в каждой. Ожидается, что от Европы участие в мировом первенстве примут 16 команд, Африку представят 9,5, Азию – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5 и один участник от Океании.
«Терек» арендовал у «Ромы» защитника Гиомбера
Защитник Норберт Гиомбер, права на которого принадлежат «Роме», перешёл в «Терек». Грозненский клуб объявил о переходе 24-летнего игрока сборной Словакии на правах аренды до конца сезона.
Первую половину сезона-2016/17 Гиомбер провёл в аренде в «Пескаре». В нынешнем сезоне защитник сыграл в 10 матчах итальянской Серии A.
Гиомбер перешёл в «Рому» на правах аренды летом 2015 года из «Катании», а летом прошлого года римляне выкупили права на игрока.
За сборную Словакии новичок «Терека» сыграл 16 матчей и выступал на чемпионате Европы во Франции.