Круто ты попал на ТВ! Новая должность Карпина — в обзоре дня

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» в Брюсселе потерпел поражение со счётом 0:2 от местного «Андерлехта».Хозяева вышли вперёд уже на пятой минуте благодаря точному удару. На 31-й минуте Ачеампонг оформил дубль, установив окончательный результат.Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» состоится в Санкт-Петербурге 23 февраля.В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону со счётом 4:0разгромил «Спарту».На 15-й минутевывел хозяев поля вперёд. На 32-й минуте чешская команда осталась вдесятером — вторую жёлтую карточку получил. Воспользоваться численным преимуществом «Ростов» сумел через пять минут, когда ворота гостей поразил. На 40-й минуте отличился Кристиан Нобоа, а окончательный результат на 68-й минуте установилОтветный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Спартой» и «Ростовом» состоится 23 февраля в Праге.В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» на своём поле одержал победу с минимальным счётом над турецким «Фенербахче».Единственный гол в этой встрече был забит на четвёртой минуте. Автором забитого мяча стал новичок «Краснодара». Шведу удался точный удар головой в угол ворот — голкипер «Фенербахче» Волкан Демирель среагировать на удар Классона не сумел.Ответная игра между «Фенербахче» и «Краснодаром» состоится в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» 22 февраля.«Спартак» в товарищеском матче одержал победу над «Олесунном». Встреча прошла на сборе москвичей в Испании и закончилась со счётом 3:1.На 10-й минуте Зе Луиш великолепной передачей разрезал оборону норвежцев, авыскочил на рандеву с голкипером и точно пробил в дальний угол. В концовке первого тайма Александр Самедов промчался по правому флангу и навесил на дальнюю штангу, откудав касание поразил ворота «Олесунна».На 72-й минуте защитник норвежцев Даниэль Гретарссон отыграл один мяч, выпрыгнув выше всех после подачи со штрафного, однако точку в матче поставили красно-белые — на 82-й минутеоказался один перед воротами и точно пробил в дальний угол.Разгромное поражение от «Баварии» (1:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не повлияло на решение руководства «Арсенала» продлить контракт с главным тренером. Об этом пишет BBC Sport.Сообщается, что французскому специалисту был предложен новый контракт ещё перед началом сезона, и руководство «канониров» после матча в Мюнхене не стало отказываться от планов оставить Венгера на его посту. При этом 67-летний тренер намерен принять решение о своём будущем грядущим летом, когда истечёт его соглашение с «Арсеналом».Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер «Спартака»назначен главным редактором дирекции футбольных трансляций канала «Матч ТВ». В этой должности Карпин сменит, однако при этом останется экспертом на телеканале «Матч ТВ».В конце января Саркисян покинул свою должность в связи с переходом на работу в «Газпром-медиа Развлекательное ТВ».Чемпионат мира 2026 года могут принять одновременно 3-4 страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента ФИФА. При этом в каждой стране матчи будут проходить на 4-5 стадионах.Ранее в ФИФА сообщили, что на мировом первенстве 2026 года сыграют 48 сборных.Согласно новому формату 48 команд будут разделены на 16 групп по три сборные в каждой. Ожидается, что от Европы участие в мировом первенстве примут 16 команд, Африку представят 9,5, Азию – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5 и один участник от Океании.Защитник, права на которого принадлежат «Роме», перешёл в «Терек». Грозненский клуб объявил о переходе 24-летнего игрока сборной Словакии на правах аренды до конца сезона.Первую половину сезона-2016/17 Гиомбер провёл в аренде в «Пескаре». В нынешнем сезоне защитник сыграл в 10 матчах итальянской Серии A.Гиомбер перешёл в «Рому» на правах аренды летом 2015 года из «Катании», а летом прошлого года римляне выкупили права на игрока.За сборную Словакии новичок «Терека» сыграл 16 матчей и выступал на чемпионате Европы во Франции.