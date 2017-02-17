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175 лет назад 2016
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Валерий Карпин
Фото: instagram.com/matchtv_channel
Текст: «Чемпионат»

Круто ты попал на ТВ! Новая должность Карпина — в обзоре дня

«Краснодар», «Ростов» и «Зенит» провели матчи в Лиге Европы, Карпин делает карьеру на телевидении, Луис Адриано снова забивает — события дня
17 февраля 2017, пятница. 01:30. Футбол

«Зенит» уступил «Андерлехту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы


В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» в Брюсселе потерпел поражение со счётом 0:2 от местного «Андерлехта».

Хозяева вышли вперёд уже на пятой минуте благодаря точному удару Франка Ачеампонга. На 31-й минуте Ачеампонг оформил дубль, установив окончательный результат.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» состоится в Санкт-Петербурге 23 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
16 февраля 2017, четверг. 23:05 МСК
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 – Ачеампонг – 5, 2:0 – Ачеампонг – 31

«Ростов» разгромил «Спарту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы


В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону со счётом 4:0
разгромил «Спарту».

На 15-й минуте Миха Мевля вывел хозяев поля вперёд. На 32-й минуте чешская команда осталась вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Тьемоко Конате. Воспользоваться численным преимуществом «Ростов» сумел через пять минут, когда ворота гостей поразил Дмитрий Полоз. На 40-й минуте отличился Кристиан Нобоа, а окончательный результат на 68-й минуте установил Сердар Азмун.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Спартой» и «Ростовом» состоится 23 февраля в Праге.
Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
16 февраля 2017, четверг. 21:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
4 : 0
Спарта П
Прага, Чехия
1:0 – Мевля – 15, 2:0 – Полоз – 37, 3:0 – Нобоа – 40, 4:0 – Азмун – 68
Удаления: нет – Конате, 32

Гол Классона принёс «Краснодару» победу над «Фенербахче»


В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» на своём поле одержал победу с минимальным счётом над турецким «Фенербахче».

Единственный гол в этой встрече был забит на четвёртой минуте. Автором забитого мяча стал новичок «Краснодара» Виктор Классон. Шведу удался точный удар головой в угол ворот — голкипер «Фенербахче» Волкан Демирель среагировать на удар Классона не сумел.

Ответная игра между «Фенербахче» и «Краснодаром» состоится в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» 22 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
16 февраля 2017, четверг. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
1 : 0
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 – Классон – 4

Голы Луиса Адриано и Промеса помогли «Спартаку» победить «Олесунн»


«Спартак» в товарищеском матче одержал победу над «Олесунном». Встреча прошла на сборе москвичей в Испании и закончилась со счётом 3:1.

На 10-й минуте Зе Луиш великолепной передачей разрезал оборону норвежцев, а Луис Адриано выскочил на рандеву с голкипером и точно пробил в дальний угол. В концовке первого тайма Александр Самедов промчался по правому флангу и навесил на дальнюю штангу, откуда Роман Зобнин в касание поразил ворота «Олесунна».

На 72-й минуте защитник норвежцев Даниэль Гретарссон отыграл один мяч, выпрыгнув выше всех после подачи со штрафного, однако точку в матче поставили красно-белые — на 82-й минуте Квинси Промес оказался один перед воротами и точно пробил в дальний угол.
Товарищеские матчи (клубы)
16 февраля 2017, четверг. 19:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
3 : 1
Олесунн
Олесунн, Норвегия
1:0 – Адриано – 10, 2:0 – Зобнин – 38, 2:1 – Гретарссон – 72, 3:1 – Промес – 82

Руководство «Арсенала» не отказалось от планов продлить контракт с Венгером


Разгромное поражение от «Баварии» (1:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не повлияло на решение руководства «Арсенала» продлить контракт с главным тренером Арсеном Венгером. Об этом пишет BBC Sport.

Сообщается, что французскому специалисту был предложен новый контракт ещё перед началом сезона, и руководство «канониров» после матча в Мюнхене не стало отказываться от планов оставить Венгера на его посту. При этом 67-летний тренер намерен принять решение о своём будущем грядущим летом, когда истечёт его соглашение с «Арсеналом».

Карпин назначен главным редактором дирекции футбольных трансляций «Матч ТВ»


Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин назначен главным редактором дирекции футбольных трансляций канала «Матч ТВ». В этой должности Карпин сменит Таша Саркисяна, однако при этом останется экспертом на телеканале «Матч ТВ».

В конце января Саркисян покинул свою должность в связи с переходом на работу в «Газпром-медиа Развлекательное ТВ».

Чемпионат мира 2026 года может пройти в 3-4 странах


Чемпионат мира 2026 года могут принять одновременно 3-4 страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента ФИФА Джанни Инфантино. При этом в каждой стране матчи будут проходить на 4-5 стадионах.

Ранее в ФИФА сообщили, что на мировом первенстве 2026 года сыграют 48 сборных.

Согласно новому формату 48 команд будут разделены на 16 групп по три сборные в каждой. Ожидается, что от Европы участие в мировом первенстве примут 16 команд, Африку представят 9,5, Азию – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5 и один участник от Океании.

«Терек» арендовал у «Ромы» защитника Гиомбера


Защитник Норберт Гиомбер, права на которого принадлежат «Роме», перешёл в «Терек». Грозненский клуб объявил о переходе 24-летнего игрока сборной Словакии на правах аренды до конца сезона.

Первую половину сезона-2016/17 Гиомбер провёл в аренде в «Пескаре». В нынешнем сезоне защитник сыграл в 10 матчах итальянской Серии A.

Гиомбер перешёл в «Рому» на правах аренды летом 2015 года из «Катании», а летом прошлого года римляне выкупили права на игрока.

За сборную Словакии новичок «Терека» сыграл 16 матчей и выступал на чемпионате Европы во Франции.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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