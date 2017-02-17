Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Дмитрий Аленичев
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Егоров

Аленичев: «Спартаку» нужна была чистка, и мы её провели

Бывший тренер красно-белых – о Каррере, Карпине, стажировке в «Милане» и готовности тренировать за границей.
17 февраля 2017, пятница. 08:30. Футбол
— Мучить опять меня будете? – иронизирует Аленичев, соглашаясь на интервью. – Давайте, только недолго и без «Спартака»…

Но без воспоминаний о бывшем клубе у нас всё равно не получится.

***

Аленичев исчез из публичного пространства сразу после увольнения из «Спартака». Он не организовывал встреч с прессой, игнорировал приглашения с ТВ и ни разу не показался на «Открытие-Арене». Публичное выступление состоялось лишь через полгода, на представлении Кубка Легенд — 2017.

— Занимаюсь спортом шесть раз в неделю. Чередую футбол с большим теннисом, добавляю плавание. В общем, готов к турниру, хочу вновь встретиться со звёздами футбола, — бодро отрапортовал Аленичев на пресс-конференции и тут же, как капитан, перешёл к проблемам команды Легенд. – У нас есть только один голкипер, Филимонов, но этого хватит. Был бы Тихонов, он бы смог встать в ворота. Но если что, попробуем Титова.

Спросили у него, конечно, и про «Спартак», но ответы были сжатыми: «Каррера справится с подготовкой к сезону», «Самедов – игрок, с которым хотелось бы поработать», «Фраза «не то» — лишь о качестве игры».

→ 10 игроков, ради которых стоит сходить на Кубок Легенд – 2017

Во время индивидуальной беседы хотелось услышать чуть больше живых откровений и понять настроение тренера, в котором почему-то стало модно разочаровываться.

— Вы говорили, что уедете на стажировку в Италию. Удалось?
— В конце ноября поехал в Милан. Хотел зацепить оба клуба, но с «Интером» не получилось. В итоге все две недели смотрел за тренировочным процессом у Винченцо Монтеллы. Мы с ним в «Роме» вместе играли, так что
договориться было несложно: на уровне «Здравствуй, можно ли приехать? — Да, конечно». Следующий маршрут будет либо в «Наполи», либо в «Ювентус».

— Что вы делали в «Милане»?
— Во-первых, посмотрел, как организован клуб. База, тренировочные поля – это просто фантастика. Во-вторых, мне важен был тренировочный процесс. Монтелла ведь считается одним из самых талантливых и прогрессивных специалистов в Италии. Я ходил на занятия, находил для себя что-то новое для будущей деятельности.

— Тренировки «Милана» сильно отличаются от тех, что вы давали своим командам?
— Было очень много из того, что мы делали в «Спартаке». Главная разница в том, что в Италии больше внимания уделяется постановке игры в обороне. Опять же, все эти нюансы мне пригодятся.

— Звучит так, будто вы точно продолжите тренировать.
— Безусловно. А какие ещё варианты?

— Ну, мы же видим, где Валерий Карпин оказался.
— Мне вот только сейчас сказали, кем его назначили. Главный редактор трансляций… С одной стороны, удивлён. С другой — зная Валерия Георгиевича, это вообще не сюрприз. Он ведь может такое сделать, чего я никогда не предугадаю. Карпин всегда ставил народ в тупик. Раз – появился здесь. Два – уже где-то там.

→ «Валера, настало твоё время, верни Примеру!»

— Вы не ставили народ в тупик, когда работали сенатором?
— Да, ставил. Это было неожиданным для всех. Надеюсь, что в моей жизни подобных неожиданностей больше не будет. Теперь — только тренировать!

— Экспертом вас уже звали работать?
— Звали. Отказался категорически.

— Почему?
— Не люблю публичность. Саморекламой надо заниматься не в телевизоре, а на футбольном поле или в тренерской работе. Вот это я приветствую. И посоветовал бы именно так себя вести футболистам, особенно молодым. А то иногда больше пустословят, хотя показывать себя надо в другом месте.

— Профессия эксперта вам не близка?
— Ты можешь судить об игре, но не знать подводных камней. Критиковать, хотя не понимаешь внутреннюю ситуацию в команде. Зачем это нужно?! Я не хочу зря сотрясать воздух.

— Нужно ради денег, например. Вы о зарплате Анри в Англии слышали?
— Дело не в финансах. Я сторонник того, чтобы поменьше мелькать и скорее вернуться тренировать.
Дмитрий Аленичев

Дмитрий Аленичев

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
***

— Вы знаете несколько языков. Сколько?
— Итальянский свободно, португальский уже подзабываю, а вот с английским проблемы. Двоечник, так скажу. Никогда ни о чём не жалею, но с детства надо было зубрить самый популярный язык… Хотя в некоторых регионах Европы достаточно того, что знаю я.

— У вас как раз есть доступ к итальянскому футболу. Можете представить себя, например, тренером клуба Серии В?
— А вы уже что-то знаете, да? – удивлён Аленичев.

— Так у вас есть предложения?
— Об этом я не могу сказать, — смущается он. — Если хотите, представить себя в Италии могу. Почему бы и нет? Не всегда же в России быть. Есть, конечно, приоритет: сейчас хотел бы тренировать в РФПЛ. Но если поступит конкретное предложение из-за границы, буду готов.

— Считаете себя европейцем?
— Да. Жил в разных странах, играл там. Переехать не составит вообще никакого труда. Да и работать тоже.

→ Крицюк: мне нравится жизнь в Европе

— Менталитет игроков в российских и европейских клубах действительно разный?
— Да. Разница есть. Наших футболистов постоянно надо держать в крепких руках, строже к ним относиться. А за границей команда отработает в полную любую тренировку. Лично меня в Италии и Португалии подгонять не надо было, потому что я понимал всю ответственность. В России же есть ощущение, что всё происходит из-под палки.

— Но в вашем случае игроки, наоборот, жаловались на отсутствие динамики в упражнениях.
— Давайте сразу: физическим состоянием игроков я, как главный тренер, не занимался. Имею, конечно, какое-то понимание и отношение к этому, но отвечали за направление Олег Саматов и Хавьер Сальес. Про динамику, кстати, вообще не понимаю. Кто это говорил? Расшифруйте.

— В том числе Широков.
— Рома работал с разными тренерами и имеет право оценивать. Другое дело, что для кого-то тренировки Спаллетти, например, слишком динамичные. Не думаю, что в этом была проблема.

→ Широков: произошедшее в «Спартаке» — безумство

— Если уж вы не против переезда в Европу, то прокомментируйте главный пока матч года — «Барселона» разгромно проигрывает «ПСЖ».
— Когда у тебя в составе дееспособные Бускетс, Хави и Иньеста, то тебя почти невозможно обыграть. Но первый сдал, второй ушёл, третий стареет – и всё, «Барса» больше не способна показывать фирменный футбол. Как говорилось раньше, покажи мне центр поля – и я отвечу, какая у тебя команда. Но всё равно игра с «ПСЖ» стала для меня просто шоком. Никогда не видел такую беспомощную «Барселону» и такого слабого Месси. Но ничего, качественные футболисты найдутся, и игра вернётся.

→ Аве, Ди Мария! Как «ПСЖ» разгромил «Барселону»

***

— Чего вы ждёте от второго круга РФПЛ?
— Интриги, чтобы она сохранилась до последнего тура. А то в Германии и Франции в последние годы по 20-30 очков разрыв — это неинтересно. В России же никто не гарантирует себе первое место. У «Спартака» пять очков отрыва, но это ни о чём не говорит. Нужно быть очень осторожным, не терять очки — думаю, Массимо с этим справится.

— При вас из «Спартака» ушло 13 человек. Справедливо, что нынешний коллектив именно так и создавался?
— «Спартаку» чистка была крайне необходима. Мы её сделали, потому что видели — микроклимат не тот. Одни футболисты хотели уйти, вторые играли без мотивации, третьи, которые давно в команде, уже несколько лет плыли по течению. Нужно было оставить тех, кто заражен делом.

— Багаж Аленичева – это и есть нынешний коллектив?
— Так скажу: дай бог, чтобы этот коллектив сохранился. Пока он есть – виден и результат. Я желаю «Спартаку» победы.

— Если чемпионство случится, то…
— Таски пойдёт пешком в Турцию, — прерывает Аленичев. – А Боккетти в Неаполь. Хочу это увидеть…

— А что сделаете вы?
— Выпью бокал шампанского за победу.

— Медаль будете ждать?
— Нет, конечно. Пусть получают те, кто выиграл турнир. Главное, чтобы всё получилось.
Дмитрий Аленичев и Сальваторе Боккетти

Дмитрий Аленичев и Сальваторе Боккетти

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ФК Спартак Валерий Карпин Дмитрий Аленичев
Новости. Футбол
17 февраля 2017, пятница
08:30 Наставник «Вольфсбурга»: радуюсь успехам Дракслера в «ПСЖ»
08:30 Аленичев: могу ли представить себя тренером клуба Серии В? Вы уже что-то знаете?
08:28 Иньеста призвал игроков «Барселоны» не падать духом и верить в победу над «ПСЖ»
08:21 Бериццо: считаю результат матча с «Шахтёром» очень несправедливым
08:15 Один из лидеров «Барселоны» признался, что давно не наслаждается игрой команды
08:05 Лизаразю верит в Анчелотти и успехи «Баварии» в Лиге чемпионов
08:00 Аленичев: если «Спартак» станет чемпионом, выпью бокал шампанского за победу
07:59 Данни: «Зениту» пришлось тяжело после быстрого гола «Андерлехта»
07:43 Защитник «Андерлехта»: остаётся забить «Зениту» на выезде, и дело почти сделано
07:40 У. Дембеле рассказал, почему отклонил предложения «Баварии», «Барселоны» и «МЮ»
07:15 «Тамбов» — «Шинник»: видеотрансляция матча начнётся на «Чемпионате» в 11:15
07:14 Игроки «Барселоны» верят в выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
07:13 Аллегри считает, что «Наполи» может победить «Реал» и выйти в четвертьфинал ЛЧ
07:11 Обамейянг: должен признать, что чувствую себя немного уставшим
06:45 Скоулз советует «Манчестер Юнайтед» приобрести Гризманна
06:31 Румменигге уверен, что Лама на позиции правого защитника может заменить Киммих
06:24 Болельщики «Барселоны» предпочитают Луису Энрике Сампаоли или Вальверде
06:15 Аленичев: Карпин всегда ставил народ в тупик
04:14 Наставник «Андерлехта»: нашей приоритетной целью остаётся чемпионат Бельгии
03:31 Флоренци во второй раз за сезон порвал крестообразные связки колена
02:32 Жулиано: «Зенит» должен проанализировать произошедшее в Брюсселе
02:22 Бруно: в гостях у «Зенита» будет трудно, нельзя терять концентрацию
02:09 Луис Адриано: думаю, к старту чемпионата «Спартак» будет на пике формы
02:07 Луческу: Иванович не адаптировался, а Кокорин и Шатов должны задать себе вопросы
01:56 Луческу: «Андерлехт» быстрее адаптировался к тяжёлому полю и заслужил победу
01:49 Арбитр матча «Легия» — «Аякс» в ЛЕ не увидел гол Классена в первом тайме
01:39 Ачеампонг назван лучшим игроком матча «Андерлехт» — «Зенит»
01:33 Мать братьев Погба надела двойную футболку на матч «МЮ» — «Сент-Этьен» в ЛЕ
01:15 «Зенит» сохранил 18-е место в рейтинге УЕФА
01:07 Защитник «Спарты»: не уверен, что красная карточка Конате была заслуженной
01:01 «Шальке» разгромил ПАОК, «Атлетик» победил АПОЭЛ
01:00 Россия обошла Португалию в таблице коэффициентов УЕФА
01:00 Мутко: не поддерживаю разговоры о проклятости «Крестовского»
00:59 «Рома» на выезде забила четыре мяча в ворота «Вильярреала»
00:57 Хет-трик Ибрагимовича принёс «МЮ» победу над «Сент-Этьеном»
00:56 «Зенит» уступил «Андерлехту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
00:37 Мевля: «Ростов» добился превосходного результата, но об этой победе нужно забыть
00:35 Мутко: ни у одной международной федерации нет желания бойкотировать ЧМ-2018
00:26 Девич: теперь у «Ростова» есть преимущество, но расслабляться нельзя
00:23 Аленичев: звали работать экспертом, но я не хочу зря сотрясать воздух
00:18 Ерохин: «Ростов» поедет в Прагу с настроем, что счёт 0:0, ничего не решено
00:04 Главный тренер «Спарты»: в матче с «Ростовом» у нас ничего не вышло
00:04 Данильянц: задачу выхода в 1/8 финала «Ростов» ещё не решил, не надо обольщаться
16 февраля 2017, четверг
23:55 Губернатор Ростовской области: «Ростов» продолжает удивлять всю страну
23:41 Газинский: самое главное, что «Краснодар» не пропустил от «Фенербахче»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
От какой из наших команд вы ждёте наибольшего результата в Лиге Европы?
"Зенит"
3353 (42%)
"Краснодар"
1413 (18%)
"Ростов"
3230 (40%)
Проголосовало: 7996
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+