Коэффициенты УЕФА: Португалию обошли, но «Зенит» подвис

Франция: триумфальный «ПСЖ»

Португалия: всё на тоненького

Россия: снова шестые!

Пока участники еврокубков готовились к стадии плей-офф, УЕФА утвердил изменения в системе турниров, вступающие в силу с сезона-2018/19. Итак, гранды из четырёх лучших чемпионатов освобождаются от квалификации Лиги чемпионов – по четыре клуба от каждой страны выходят напрямую в группу. Соответственно путь остальных несколько упрощается, хоть и мест по итогам отбора разыграно будет меньше. Также новый смысл получает борьба России и Португалии за 6-е место в таблице коэффициентов. 6-я строчка позволит заявить два клуба сразу в групповой этап, а ещё один стартует в квалификации и также будет иметь неплохие шансы добраться до основной стадии. И место в шестёрке мы должны занять именно по итогам нынешнего сезона, который и определяет еврокубковое представительство на два года вперёд. Итак, что принесли нам первые матчи плей-офф.Мало кто предполагал, что «Пари Сен-Жермен» уцелеет по итогам противостояния с «Барселоной», а уж такого унижения, которое парижане устроили каталонцам, не ждал никто. Правда, за 4:0 дополнительных бонусов коэффициенты УЕФА не предусматривают, но свои очки французы получили. Трудно сказать, удастся ли сине-гранатовым хлопнуть дверью или даже возродить интригу на «Камп Ноу», но шансы подопечных Эмери принести в копилку страны ещё одно бонусное очко за выход в четвертьфинал очень высоки.«Монако» в борьбу в плей-офф вступит на следующей неделе, а пока наступила ясность с лигоевропейскими французами. «Сент-Этьен» после 0:3 на «Олд Траффорд» уже наверняка сократит представительство страны в весенней части еврокубков. А «Лион», напротив, уже практически вышел в следующий раунд, разгромив в гостях АЗ. Правда, в Лиге Европы бонусные очки полагаются только со следующей стадии. Но победу в ответной встрече дома и баллы за неё никто не отменял. В общем, в борьбе с Россией и Португалией за пятое место Франция в этом сезоне может чувствовать себя спокойно.Своих представителей в Лиге Европы португальцы растеряли ещё до начала плей-офф, поэтому все надежды в таблице коэффициентов теперь связаны с Лигой чемпионов. А там, сами понимаете, шансов пробраться далеко у «Бенфики» и «Порту» в их нынешнем виде немного. Впрочем, «орлы» стартовали в плей-офф весьма оптимистично, с минимальным счётом одолев «Боруссию». Чем чёрт не шутит – может, и удастся выстоять в Дортмунде и это преимущество удержать. Да и «Порту» способен удивить в споре с «Юве». В худшем же случае Португалия останется без своих представителей в еврокубках уже в марте.Упущенные в начале декабря позиции в рейтинге Россия отыграла благодаря победам «Краснодара» и «Ростова». Но преимущество над португальцами зыбкое, ведь «Порту» ещё не играл. Пока уверенными можно быть только в том, что наверняка пройдёт в следующий раунд «Ростов». Но если Португалия сохранит даже один клуб в Лиге чемпионов, бороться с ними будет тяжело с одной только командой Бердыева. Вот два представителя – уже другое дело. Но у «Краснодара» преимущество над «Фенербахче» невелико, а «Зенит», от которого ждали максимального продвижения по сетке, и вовсе без шансов проиграл в Брюсселе. А ведь нам надо не только закончить сезон на шестом месте, но и по возможности создать хотя бы небольшой запас на следующий год. В таблице коэффициентов УЕФА нет вчерашних успехов, важны только сегодняшние. И право на три команды в Лиге чемпионов надо отстаивать из года в год. До этого сезона у португальцев это получалось лучше. Будем надеяться, картина изменится в 2017-м, и не ценой неудач «Порту» и «Бенфики», а стараниями наших клубов.