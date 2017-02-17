Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Коэффициенты УЕФА
Фото: Reuters
Текст: Михаил Тяпков

Коэффициенты УЕФА: Португалию обошли, но «Зенит» подвис

После побед «Краснодара» и «Ростова» Россия минимум на неделю обошла Португалию в таблице коэффициентов. Многое теперь зависит от «Зенита».
17 февраля 2017, пятница. 10:00. Футбол
Пока участники еврокубков готовились к стадии плей-офф, УЕФА утвердил изменения в системе турниров, вступающие в силу с сезона-2018/19. Итак, гранды из четырёх лучших чемпионатов освобождаются от квалификации Лиги чемпионов – по четыре клуба от каждой страны выходят напрямую в группу. Соответственно путь остальных несколько упрощается, хоть и мест по итогам отбора разыграно будет меньше. Также новый смысл получает борьба России и Португалии за 6-е место в таблице коэффициентов. 6-я строчка позволит заявить два клуба сразу в групповой этап, а ещё один стартует в квалификации и также будет иметь неплохие шансы добраться до основной стадии. И место в шестёрке мы должны занять именно по итогам нынешнего сезона, который и определяет еврокубковое представительство на два года вперёд. Итак, что принесли нам первые матчи плей-офф.

Франция: триумфальный «ПСЖ»


Мало кто предполагал, что «Пари Сен-Жермен» уцелеет по итогам противостояния с «Барселоной», а уж такого унижения, которое парижане устроили каталонцам, не ждал никто. Правда, за 4:0 дополнительных бонусов коэффициенты УЕФА не предусматривают, но свои очки французы получили. Трудно сказать, удастся ли сине-гранатовым хлопнуть дверью или даже возродить интригу на «Камп Ноу», но шансы подопечных Эмери принести в копилку страны ещё одно бонусное очко за выход в четвертьфинал очень высоки.

«Монако» в борьбу в плей-офф вступит на следующей неделе, а пока наступила ясность с лигоевропейскими французами. «Сент-Этьен» после 0:3 на «Олд Траффорд» уже наверняка сократит представительство страны в весенней части еврокубков. А «Лион», напротив, уже практически вышел в следующий раунд, разгромив в гостях АЗ. Правда, в Лиге Европы бонусные очки полагаются только со следующей стадии. Но победу в ответной встрече дома и баллы за неё никто не отменял. В общем, в борьбе с Россией и Португалией за пятое место Франция в этом сезоне может чувствовать себя спокойно.

Португалия: всё на тоненького


Своих представителей в Лиге Европы португальцы растеряли ещё до начала плей-офф, поэтому все надежды в таблице коэффициентов теперь связаны с Лигой чемпионов. А там, сами понимаете, шансов пробраться далеко у «Бенфики» и «Порту» в их нынешнем виде немного. Впрочем, «орлы» стартовали в плей-офф весьма оптимистично, с минимальным счётом одолев «Боруссию». Чем чёрт не шутит – может, и удастся выстоять в Дортмунде и это преимущество удержать. Да и «Порту» способен удивить в споре с «Юве». В худшем же случае Португалия останется без своих представителей в еврокубках уже в марте.

Россия: снова шестые!


Упущенные в начале декабря позиции в рейтинге Россия отыграла благодаря победам «Краснодара» и «Ростова». Но преимущество над португальцами зыбкое, ведь «Порту» ещё не играл. Пока уверенными можно быть только в том, что наверняка пройдёт в следующий раунд «Ростов». Но если Португалия сохранит даже один клуб в Лиге чемпионов, бороться с ними будет тяжело с одной только командой Бердыева. Вот два представителя – уже другое дело. Но у «Краснодара» преимущество над «Фенербахче» невелико, а «Зенит», от которого ждали максимального продвижения по сетке, и вовсе без шансов проиграл в Брюсселе. А ведь нам надо не только закончить сезон на шестом месте, но и по возможности создать хотя бы небольшой запас на следующий год. В таблице коэффициентов УЕФА нет вчерашних успехов, важны только сегодняшние. И право на три команды в Лиге чемпионов надо отстаивать из года в год. До этого сезона у португальцев это получалось лучше. Будем надеяться, картина изменится в 2017-м, и не ценой неудач «Порту» и «Бенфики», а стараниями наших клубов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ФК Зенит ФК Краснодар ФК Ростов
Новости. Футбол
17 февраля 2017, пятница
10:37 Вандерсон: хотели не дать «Фенербахче» ни одного шанса забить, нам это удалось
10:35 Полоз: в Праге нужно доказать, что не случайно разгромили «Спарту»
10:30 Нобоа: в противостоянии со «Спартой» ещё ничего не решено, вся борьба впереди
10:25 Спортивный директор «Боруссии» М: переговоров с «Баварией» не вёл
10:24 Кузяев: «Терек» создал больше голевых моментов, чем «Удинезе», нам не повезло
10:22 Дисквалификация Л. Суареса оставлена в силе, игрок пропустит финал Кубка Испании
10:05 Скоулз: игроки «МЮ» хотели бить Роналдиньо по ногам за переход в «Барселону»
10:01 «Рубин» сыграет на третьем сборе с тремя норвежскими и южнокорейским клубами
10:00 Погба вместе с семьёй отметил победу над «Сент-Этьеном» пением на «Олд Траффорд»
09:53 Бикфалви: «Урал» не заслуживает того места в РФПЛ, которое занимает
09:49 Кафу: сделал ли Лам хоть одну неверную передачу? Я этого не видел
09:45 «Чертаново» — «Кубань»: видеотрансляция матча начнётся на «Чемпионате» в 13:45
09:39 Робсон: показатели Ибрагимовича невероятные, поэтому его и пригласили в «МЮ»
09:25 Фонсека: доволен победой над «Сельтой», но ещё ничего не решено
09:19 Клубы Чемпионшипа договорились об использовании системы фиксации голов
09:14 Марадона верит в выход «Наполи» в четвертьфинал Лиги чемпионов
09:10 Торже: мне важно помочь «Тереку», даже если я выхожу на 10-15 минут
09:05 Румменигге объяснил, почему контракт с Левандовским продлили на пять лет
08:30 Наставник «Вольфсбурга»: радуюсь успехам Дракслера в «ПСЖ»
08:30 Аленичев: могу ли представить себя тренером клуба Серии В? Вы уже что-то знаете?
08:28 Иньеста призвал игроков «Барселоны» не падать духом и верить в победу над «ПСЖ»
08:21 Бериццо: считаю результат матча с «Шахтёром» очень несправедливым
08:15 Один из лидеров «Барселоны» признался, что давно не наслаждается игрой команды
08:05 Лизаразю верит в Анчелотти и успехи «Баварии» в Лиге чемпионов
08:00 Аленичев: если «Спартак» станет чемпионом, выпью бокал шампанского за победу
07:59 Данни: «Зениту» пришлось тяжело после быстрого гола «Андерлехта»
07:43 Защитник «Андерлехта»: остаётся забить «Зениту» на выезде, и дело почти сделано
07:40 У. Дембеле рассказал, почему отклонил предложения «Баварии», «Барселоны» и «МЮ»
07:15 «Тамбов» — «Шинник»: видеотрансляция матча начнётся на «Чемпионате» в 11:15
07:14 Игроки «Барселоны» верят в выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
07:13 Аллегри считает, что «Наполи» может победить «Реал» и выйти в четвертьфинал ЛЧ
07:11 Обамейянг: должен признать, что чувствую себя немного уставшим
06:45 Скоулз советует «Манчестер Юнайтед» приобрести Гризманна
06:31 Румменигге уверен, что Лама на позиции правого защитника может заменить Киммих
06:24 Болельщики «Барселоны» предпочитают Луису Энрике Сампаоли или Вальверде
06:15 Аленичев: Карпин всегда ставил народ в тупик
04:14 Наставник «Андерлехта»: нашей приоритетной целью остаётся чемпионат Бельгии
03:31 Флоренци во второй раз за сезон порвал крестообразные связки колена
02:32 Жулиано: «Зенит» должен проанализировать произошедшее в Брюсселе
02:22 Бруно: в гостях у «Зенита» будет трудно, нельзя терять концентрацию
02:09 Луис Адриано: думаю, к старту чемпионата «Спартак» будет на пике формы
02:07 Луческу: Иванович не адаптировался, а Кокорин и Шатов должны задать себе вопросы
01:56 Луческу: «Андерлехт» быстрее адаптировался к тяжёлому полю и заслужил победу
01:49 Арбитр матча «Легия» — «Аякс» в ЛЕ не увидел гол Классена в первом тайме
01:39 Ачеампонг назван лучшим игроком матча «Андерлехт» — «Зенит»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
От какой из наших команд вы ждёте наибольшего результата в Лиге Европы?
"Зенит"
3353 (42%)
"Краснодар"
1413 (18%)
"Ростов"
3230 (40%)
Проголосовало: 7996
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+