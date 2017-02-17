5 событий в Лиге Европы, которые вы пропустили из-за матчей наших

«Тоттенхэм» проигрывает основой

«Шахтёр» побеждает «Сельту»

«Фиалки» спасаются от «Боруссии»

Ибра в одиночку громит «Сент-Этьен»

Джеко кладёт «трёшку» «жёлтой субмарине»

неожиданно выставил на матч с «Гентом» почти основной состав: с бельгийцами сыграл и основной голкипер, и юная звезда, и главный бомбардир. Тем не менее первый и единственный гол забили хозяева, отличился французский форвард. Счёт 0:1 — хоть и небольшая беда для «Тоттенхэма», которому предстоит играть дома, но всё же звоночек: то ли в Англии действительно никому не нужен турнир для тех-кто-не-стал-чемпионом, то ли лондонцы просто не сумели правильно настроиться на скромного соперника.За два часа до того, какпроиграл «Андерлехту» с «Зенитом», его бывшая и, возможно, главная в жизни команда встречалась с испанской «Сельтой». Испанцы в этом сезоне выглядят очень мощно — именно команда из Виго во главе с бомбардиромвыбила из Кубка Короля мадридский «Реал». Тем не менее украинский «Шахтёр» сумел минимально обыграть «Сельту» в Испании: гол забил аргентинецКоманда из Мёнхенгладбаха в этом сезоне очень нестабильна: может выдать 8 матчей без побед, а затем набирать по три очка три тура подряд. Вот и в матче Лиги Европы «Боруссия» смотрелась лучше «Фиорентины», создала вдвое больше опасных моментов, но забить так и не смогла. Зато итальянцы с симпатичным триона один гол наиграли — победа «фиалок» 1:0 на выезде.Аксиому о том, что английским клубам Лига Европы не интересна, опроверг «Манчестер Юнайтед» и лично. Швед не пожалел маму братьев, болеющую одновременно и за 105-миллионного Поля, и за более скромного Флорентина, и забил в ворота «Сент-Этьена» трижды: с рикошетом от защитника, в пустые ворота и с пенальти. 3:0 на «Олд Траффорд».Боснийский форвард тоже отличился хет-триком в ворота основного, но, похоже, абсолютно немотивированного состава «Вильярреала». Его «Рома» обыграла соперника по 1/16 в гостях со счётом 4:0, ещё один гол записал на свой счёт бразилец. Кстати,заменил в этом печальном для испанцев матчеи отбегал по левому флангу 23 минуты.