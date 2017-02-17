Любимые звёзды 1990-х и ещё 5 причин посетить Кубок Легенд

С 18 по 19 февраля в ДС «Мегаспорт» пройдёт Кубок Легенд. Объясняем, почему это событие никак нельзя пропустить.

Звёзды мирового масштаба

Карпин, Аленичев, Титов и Широков в одной команде

Общение с кумирами

«Кубок Легенд – 2017»

Где: ДС «Мегаспорт».

Когда: 18-19 февраля.



Участники: Йенс Леманн, Франк Де Бур, Манише, Марко Дельвеккио, Луиджи Ди Бьяджо, Егор Титов, Валерий Карпин, Роман Широков и другие.



Состав групп:

Группа А: Россия, Нидерланды, Звезды футбола.

Группа В: Германия, Португалия, Италия.

Выходные всей семьёй

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Победы сборной России

Расписание игр (18 февраля):

12:00 Россия — Нидерланды

13:00 Италия – Португалия

14:00 Торжественное открытие

15:00 Звезды футбола — Россия

16:00 Германия — Италия

17:00 Нидерланды – Звезды футбола

18:00 Португалия — Германия.



Расписание игр (19 февраля):

14:30 Матч за пятое место

15:30 Матч за третье место

16:30 Матч за первое место

17:15 Торжественная церемония награждения.

Футбольная атмосфера