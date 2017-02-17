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175 лет назад 2016
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Кубок Легенд
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Алина Матинян

Любимые звёзды 1990-х и ещё 5 причин посетить Кубок Легенд

С 18 по 19 февраля в ДС «Мегаспорт» пройдёт Кубок Легенд. Объясняем, почему это событие никак нельзя пропустить.
17 февраля 2017, пятница. 13:05. Футбол
Уже в эти выходные в Москве состоится девятый розыгрыш Кубка Легенд. В этом году за главный приз сразятся сборные России, Португалии, Италии, Нидерландов и Германии, а также сборная Звёзд футбола. Каждый год Кубок Легенд собирает под одной крышей множество болельщиков из разных стран. Что привлекает поклонников футбола в международном турнире и почему его никак нельзя пропустить?

Звёзды мирового масштаба


Пожалуй, ни один международный турнир не славится таким числом звёздных участников, как Кубок Легенд. В этом году у болельщиков будет возможность вживую увидеть игру таких футбольных мастеров, как Йенс Леманн, Яри Литманен, Дэмьен Дафф, Франк де Бур, Пьер ван Хойдонк и других.

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Карпин, Аленичев, Титов и Широков в одной команде


У сборной России на турнире не менее звёздный состав. Например, экс-тренеры «Спартака» Дмитрий Аленичев и Егор Титов вновь выйдут на поле в знаменитой связке, а новости об участии Валерия Карпина и Романа Широкова уже произвели фурор среди болельщиков.

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Общение с кумирами


Отличительная черта Кубка Легенд – возможность не просто увидеть красивый футбол в исполнении первоклассных мастеров, но и познакомиться со своими кумирами. На протяжении всего турнира легендарные экс-футболисты с большим удовольствием общаются с болельщиками, без устали позируют для охотников за селфи и охотно раздают автографы. А особенно преданным фанатам иногда готовы и свою игровую футболку и бутсы подарить. Поэтому если в вашей коллекции не хватает автографа, например, Евгения Алдонина или футболки Кевина Кураньи, который ещё недавно выступал за московское «Динамо», то уже в эти выходные пробел можно восполнить.
«Кубок Легенд – 2017»
Где: ДС «Мегаспорт».
Когда: 18-19 февраля.

Участники: Йенс Леманн, Франк Де Бур, Манише, Марко Дельвеккио, Луиджи Ди Бьяджо, Егор Титов, Валерий Карпин, Роман Широков и другие.

Состав групп:
Группа А: Россия, Нидерланды, Звезды футбола.
Группа В: Германия, Португалия, Италия.

Выходные всей семьёй


Кубок Легенд – это праздник, где и взрослые, и дети получают одинаковый заряд положительных эмоций. Неудивительно, ведь девиз турнира – «преемственность поколений». Пока старшие с упоением будут обсуждать впечатления от сыгранных матчей и ожидать предстоящие матчи, младшие скучать не будут. Многочисленные аниматоры, клоуны в забавных нарядах и акробаты всегда готовы заинтересовать и увлечь детей всех возрастов. Занятие здесь найдётся каждому, так что Кубок Легенд – это отличная возможность собраться всей семьёй в выходные и весело провести время.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Победы сборной России


Если после чемпионата Европы 2016 года вы совсем отчаялись увидеть футболистов сборной России с поднятым кубком над головой, то уже в грядущее воскресенье у вас есть шанс стать свидетелем этого. В 2017 году Кубок Легенд пройдёт в девятый раз, а все восемь предыдущих розыгрышей этого турнира неизменно заканчивались победой сборной России. Яри Литманен даже как-то пошутил, что если русские снова победят, то организаторам серьёзно придётся задуматься о смене правил. В прошлый раз наша сборная в финале обыграла французов со счётом 15:9, а в этом году ещё до начала турнира просятся шутки о том, что победитель Кубка Легенд — 2017 уже известен.

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Расписание игр (18 февраля):
12:00 Россия — Нидерланды
13:00 Италия – Португалия
14:00 Торжественное открытие
15:00 Звезды футбола — Россия
16:00 Германия — Италия
17:00 Нидерланды – Звезды футбола
18:00 Португалия — Германия.

Расписание игр (19 февраля):
14:30 Матч за пятое место
15:30 Матч за третье место
16:30 Матч за первое место
17:15 Торжественная церемония награждения.

Футбольная атмосфера


И всё же самое важное, что может подарить Кубок Легенд, – это настоящая футбольная атмосфера. Напряжение во время развития атак, радостные крики в честь забитых голов и надежда на то, что даже при проигрыше счёт на табло всё ещё может измениться в лучшую сторону – это именно то, из-за чего мы все любим футбол. Эмоции, полученные от просмотра игр на стадионе, нельзя сравнить ни с чем другим. Но увидеть с трибуны матчи Лиги Европы и уж тем более Лиги чемпионов может не каждый, а до возвращения Премьер-Лиги осталось ещё больше двух недель. Так что на Кубок Легенд стоит сходить хотя бы для того, чтобы снова окунуться в потрясающую футбольную атмосферу перед возобновлением сезона.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Кубок Легенд
Новости. Футбол
17 февраля 2017, пятница
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