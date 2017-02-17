Тест. Вспомни огненные фразы Гамулы

Экс-главному тренеру «Черноморца», «Закарпатья» и «Ростова» исполняется 57 лет. Сейчас он работает с молодёжной командой «Ростова» и иногда даёт «Чемпионату» комментарии об основной команде. Игорь Васильевич – звезда российских СМИ, он прославился сочными комментариями после матчей, крепкими фразами на тренировках и эмоциональным поведением. В Интернете бродят видео с его участием, которые собирают сотни тысяч просмотров. Мы собрали его самые известные фразы и предлагаем вам по первым словам догадаться, как они заканчиваются. Или не догадаться, а вспомнить, ведь вам совершенно точно попадались какие-то высказывания Гамулы в новостях.
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