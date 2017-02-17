Брат на брата. Как родные играют в футбол

Братья Погба
Вчера “Манчестер Юнайтед” сражался в Лиге Европы с “Сент-Этьеном”. Но это, если честно, не самое грандиозное событие. Тем более для “красных дьяволов”, которые привыкли играть в совсем другом турнире. “МЮ” рутинно выиграл 3:0. Однако случилось на “Олд Траффорд” и совсем не рутинное событие.
Друг против друга играли братья Погба – миллионер Поль и его старший брат, не такой раскрученный и статусный Флорентин. 26-летний француз ещё до матча рассказывал, что “сбылась его мечта”. По этому поводу Флорентин даже выбрил на голове свой номер и номер брата. Поль не остался в стороне и уже после игры признался, что “это было волшебно – играть против брата в еврокубковом турнире”.
Поль Погба: это было волшебно – играть против своего брата на “Олд Траффорд.
Разумеется, известный фанат «Инстаграма» Поль не обошёл стороной мультимедийную часть вопроса. Всё семейство Погба отметилось на праздничном снимке – все красивые, счастливые и в характерных майках.
Братья Невиллы
Если Погба, при всей его финансовой крутости, пока нельзя назвать легендой “Манчестер Юнайтед”, то Невиллов – вполне. Оба являются воспитанниками клуба, оба “родились в семье Алекса Фергюсона” (то поколение называют “детьми Ферги”). Гари провёл в “Юнайтед” всю карьеру, блестящую карьеру. Фил же в 28 покинул “Олд Траффорд” и перебрался в “Эвертон”. Там он отыграл славные восемь лет и соответственно много раз пересекался на поле с Гари.
Невиллы никогда не щадили друг друга, шли в жёсткие стыки, хватали за майки, разве что за волосы братские не дёргали. Всё, как и полагается в британском футболе. Впрочем, травм родственнику не наносили, зато шутками регулярно обменивались. Например, в 2006 году Гари, после победы “МЮ” над “Эвертоном”, сказал: “Мы бы никогда не выиграли, но, к счастью, у соперника есть один очень слабый защитник. Фамилия у него, если правильно помню, такая же, как у меня”.
Невиллы никогда не щадили друг друга, шли в жёсткие стыки, разве что за волосы братские не дёргали.
Фото: Reuters
Братья Милито
Габриэля и Диего разделяет всего год – форварду нынче 37 лет, а защитнику 36. Но играли они с самого начала, с родной Аргентины, в разных командах. Диего штамповал голы за “Расинг”, Габриэль же стелился в подкатах за “Индепендьенте”. В европейском футболе, правда, их пути пересеклись в “Сарагосе”. Однако стычек “брат на брата” в их карьере хватало, притом непосредственных дуэлей, благо позиции располагают.
Например, в 2010 году в знаменитом ответном полуфинале Лиги чемпионов “Барселона” – “Интер” оба были на поле. Диего не забил, Габриэль не позволил вообще никому забить, но довольным уехал домой именно Диего. Ведь в первом матче он как раз отличился, а “Интер” Моуринью разбил “Барсу” 3:1, потому поражение 0:1 на “Камп Ноу” вполне устроило итальянцев.
В итоге Диего Милито выиграл с “Интером” Лигу чемпионов, но и Габриэль не остался без заветного титула. У него их сразу два – а как иначе, если защитник выступал за “Барселону”.
“Интер” Диего Милито обыграл “Барсу” Габи Милито и затем выиграл Лигу чемпионов.
Фото: Reuters
Братья Комбаровы
“В детстве нам было сложно переживать разлуку. Но в школе “Торпедо” я уже к этому привык. Впрочем, уверен: мы с Димой ещё сыграем в одной команде!” — слова Кирилла Комбарова. Историю знаменитых братьях, пожалуй, можно не пересказывать в 100-й раз. Вы ведь и сами знаете, что Комбаровы вместе играли и за “Динамо”, и за “Спартак”. Но их братский союз не длился вечно.
Теперь Кирилл – футболист “Арсенала”, тульского “Арсенала”. А последние годы выступал за “Торпедо” и “Томь”. Тогда как Дмитрий по-прежнему в “Спартаке”, по-прежнему в основной обойме. В сентябре 2014-го “Торпедо” приехало на “Открытие Арену”, уступило 1:3, а братья впервые в жизни сыграли друг против друга.
“Это была первая игра против Димы и, судя по всему, не последняя. Несколько непривычно было видеть его в другой футболке. Мы всю жизнь играли вместе, даже в двусторонках”, — говорил Кирилл после встречи.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Братья Боатенг
Уникальная история: родные братья выступают за разные сборные. Джером цементирует оборону не только “Баварии”, но и сборной Германии. Тогда как карьера Кевина-Принса, несмотря на очевидный талант, сложилась не так удачно: Боатенг-старший нынче в “Лас-Пальмасе”, а раньше гонял за сборную Ганы.
Кевин-Принс вызывался во все юношеские и молодёжные сборные Германии, однако в итоге выбрал родину своего отца. Перед ЧМ-2010 Боатенг-старший умудрился, играя за “Портсмут”, сломать лидера сборной Германии Михаэля Баллака. Жером не сразу простил брата, до турнира постоянно повторяя, что не разговаривает с Кевином-Принсом. Однако Боатенги – люди родные, потому многое друг другу прощают. После того самого матча Германия – Гана (1:0) на чемпионате мира у них отличные отношения.
Фото: Reuters
Братья Айю
Ганские технари с детства вместе. Их обоих взяли в школу “Марселя”, они оба доросли до основного состава. Старший брат Андре всегда считался посильнее Джордана, хотя и тот не обделён талантом. Если Джордан со временем стал важнейшим игроком “Марселя”, то Андре скитался по арендам. Например, классно выступая за “Лорьян”, в том числе забивая команде брата.
В 2015 году семья Айю решилась на переезд в Англию. Вернее, Джордан отправился именно в эту страну, подписав контракт с “Астон Виллой”. Андре тоже стал игроком АПЛ, но базировался в Уэльсе, в “Суонси”. Сыновья Абеди Пеле не просто играли в одном чемпионате, не просто бились друг против друга в одном матче, они ещё и… забили в том самом матче.
“Астон Вилла” в 10-м туре принимала “Суонси”, Джордан открыл счёт, но победили в итоге валлийцы. А победный гол на 87-й минуте забил именно Андре. После матча в многочисленных интервью старший брат повторял одно и то же: “Честно говоря, я не очень рад. Ведь теперь Джордан будет ругаться на меня минимум месяц”.
Фото: Reuters
Братья Бендер
Ещё одна знаменитая пара близнецов, имена которых на слуху в Европе. Оба начинали карьеру в «Мюнхене-1860», где уже в раннем возрасте проявили себя с лучшей стороны, и в 20 лет покинули команду, уйдя на повышение. В отличие от многих других футбольных пар близнецов, Бендеры мало того что схожи между собой как две капли воды (других ещё хоть как-то можно различить), так ещё и играют на одной и той же позиции – опорного полузащитника.
Ещё одна отличительная черта этой парочки – среди них нет более или менее талантливого и успешного. Ларс и Свен в «Байере» и «Боруссии» являются игроками основы, без которых сложно представить построения этих команд в центре поля.
Фото: Reuters
Братья Алтынтоп
Сыновья турецких мигрантов начинали карьеру в немецком клубе «Ваттеншайд 09» и быстро зарекомендовали себя как очень талантливые и перспективные футболисты. Успешнее сложилась карьера полузащитника Хамита – в его послужном списке выступления за такие именитые команды, как «Шальке», «Бавария», «Реал» и «Галатасарай». Нападающий Халил выступал за более скромные «Кайзерслаутерн», «Айнтрахт», «Трабзонспор», «Аугсбург» и тот же «Шальке», в котором пути братьев пересеклись на один сезон.
По словам Хамита, несмотря на то что большую часть жизни они провели в разных городах, с братом они общаются каждый день и поддерживают очень тесные отношения.
Фото: Reuters