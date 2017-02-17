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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Андерлехт» — «Зенит» — 2:0
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

Пример «Зениту»! 7 счастливых случаев отыгрыша с 0:2 в еврокубках

Реально ли «Зениту» отыграться с 0:2? Вспоминаем счастливые случаи в плей-офф еврокубков в XXI веке, когда это удавалось другим.
17 февраля 2017, пятница. 20:00. Футбол
Слишком тяжёлые. 5 ответов на 5 вопросов о «Зените»

Кубок УЕФА – 2004/05. «Стяуа»


Зимой 2005 года в 1/16 финала Кубка УЕФА «Стяуа» сражалась с испанской «Валенсией». После поражения 0:2 в первой игре на «Месталье» казалось, что у команды из Бухареста не остаётся шансов на выход в следующий раунд. Однако Вальтеру Дзенги удалось преподнести сенсацию в споре со своим соотечественником Клаудио Раньери. При этом устраивавшая гостей нулевая ничья держалась в ответном матче до начала второго тайма, но затем своё слово сказал герой вечера – Андрей Кристя. Нападающий оформил дубль в течение 20 минут и помог хозяевам перевести игру в дополнительное время. Больше никто не забил, так что дело дошло до серии пенальти, в которой белорусский голкипер «Стяуа» Василий Хомутовский оказался удачливее Андреса Палопа. Интересно, что румыны в серии пенальти промахнулись первыми и опять вынуждены были догонять «Валенсию», однако гости смазали два завершающих удара с точки.

Кубок УЕФА – 2005/06. «Мидлсбро»


Год спустя два сухих мяча отыграл «Мидлсбро». Случилось это на более поздней стадии Кубка УЕФА – в четвертьфинале. Поражение от «Базеля» в Швейцарии не сломило команду Стива Макларена, а только ещё больше разозлило. Дома при судействе россиянина Юрия Баскакова англичане разорвали соперника. Впрочем, «Мидлсбро» вынужден был, по сути, спасаться с 0:3, а не с 0:2, поскольку «Базель» и в ответной игре открыл счёт на 23-й минуте. Только после этого стали происходить чудеса. Марк Видука до перерыва сократил отставание, а в начале второго тайма забил второй гол хозяев. Потом Баскаков удалил с поля игрока «Базеля», а под занавес сработали замены Макларена. Свежие нападающие Джимми Флойд Хассельбайнк и Марко Маккароне добили швейцарцев. Итальянец забил на 90-й минуте, но даже вдесятером «Базель» создал шанс в компенсированное время. «Мидлсбро» улыбнулась удача, которую англичане, несомненно, заслужили.

Лига Европы – 2012/13. «Стяуа»


И снова «Стяуа»! Соотечественники Мирчи Луческу – прекрасный пример для румынского тренера «Зенита». В 1/16 финала Лиги Европы сезона-2012/13 команда из Бухареста боролась с «Аяксом». В Амстердаме голландцы добились комфортного преимущества и отправлялись в Румынию с полной уверенностью в том, что дело сделано. Тем не менее «Стяуа» удалось провести ответный матч очень грамотно и повторить трюк почти десятилетней давности. Незадолго до перерыва Ясмин Латовлевич забил первый гол хозяев, а на 76-й минуте Влад Кирикеш лишил «Аякса» преимущества. В серии пенальти румыны не промахнулись, тогда как голландцы реализовали лишь две из четырёх попыток. Кстати, за тот «Стяуа» играли нынешний полузащитник «Андерлехта» Александру Кипчу и ростовчанин Андрей Препелицэ.

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Лига чемпионов – 2012/13. «Барселона»


В последние годы хорошие примеры неудачникам первых матчей плей-офф дарит и Лига чемпионов. «Барселона» в 1/8 финала сезона-2012/13 не оставила камня на камне от «Милана», несмотря на чувствительное поражение в Италии. Решающую роль в разгроме соперника на «Камп Ноу» сыграл Лионель Месси. Быстрый гол аргентинца, забитый уже на 5-й минуте, позволил каталонцам сократить отставание и дальше не спешить. В запасе оставался почти полный матч. К перерыву «Барселона» восстановила равновесие: Месси стал автором дубля. «Милан» свои шансы не использовал, а пропущенные голы лишили гостей уверенности. Достаточно скоро Давид Вилья послал третий мяч в ворота Кристиана Аббьяти, так что каталонцам хватило меньше часа игры, чтобы переписать сценарий битвы. На 92-й минуте Хорди Альба завершил разгром «Милана» четвёртым голом, сняв все вопросы о том, кто сильнее.

Лига Европы – 2013/14. «Севилья»


«Севилья» – победитель трёх последних розыгрышей Лиги Европы, но в первом случае испанцы едва не попрощались с мечтой о трофее на стадии 1/8 финала. Тогда жребий придумал сумасшедшее противостояние в еврокубке – севильское дерби: команду Унаи Эмери свёл с «Бетисом». В первой игре победили формальные гости, у которых по иронии судьбы один из голов забил Сальва Севилья, начинавший карьеру в фарм-клубе «Севильи». Но в ответной встрече на поле «Бетиса» красно-белые взяли реванш и вырвали путёвку в четвертьфинал. Сперва Антонио Рейес забил очень важный гол до перерыва, а на 75-й минуте Карлос Бакка сравнял счёт по сумме двух матчей. Тут тоже всё решила драматичная серия пенальти. «Бетис» получил преимущество в результате промаха Витоло, однако в решающий момент его игроки не справились с нервами, смазав два последних удара.

Лига чемпионов – 2013/14. «Манчестер Юнайтед»


Легендарный «Олд Траффорд» стал свидетелем чудесного успеха «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2013/14. Двумя неделями ранее в Греции манкунианцев сильно обидел экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес вместе со своими партнёрами по «Олимпиакосу». Зато в ответной игре находившийся вроде бы в неплохом состоянии «МЮ» Дэвида Мойеса ответил по-мужски. В первую очередь мужиком показал себя Робин ван Перси. В середине первого тайма голландец заработал пенальти, после чего сам же его и реализовал. На 45-й минуте нападающий завершил комбинацию с участием Райана Гиггза и Уэйна Руни, так что греки лишились перевеса ещё до перерыва. Наконец, в дебюте второго тайма ван Перси оформил хет-трик, забив со штрафного. Несмотря на очевидные проблемы с игрой, «МЮ» всё же пробился в восьмёрку сильнейших клубов Европы.

Лига чемпионов – 2015/16. «Реал»


Триумфальный прошлый сезон Зинедина Зидана в «Реале» мог испортить в четвертьфинале Лиги чемпионов «Вольфсбург». Первая игра в Германии получилась просто ужасной для «сливочных», пропустивших два гола менее чем за полчаса и нисколько не напоминавших будущих победителей турнира. Однако в Мадриде болельщики увидели настоящий «Реал». Кто бросил спасательный круг команде? Конечно же Криштиану Роналду! Португальский нападающий забил на 15-й и 17-й минутах, быстро вернув всё на исходные позиции. Равенство сохранялось до 77-й минуты, когда «Сантьяго Бернабеу» дождался хет-трика от Роналду. В самый напряжённый момент португалец здорово пробил со штрафного. Волевая победа над немцами открыла дорогу «Реалу» к трофею. Найдется ли в «Зените» свой «Роналду на час», который сможет трижды огорчить «Андерлехт»?

5 событий в Лиге Европы, которые вы пропустили из-за матчей наших
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андерлехт ФК Зенит Мирча Луческу Лига Европы
Новости. Футбол
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