Пример «Зениту»! 7 счастливых случаев отыгрыша с 0:2 в еврокубках

Кубок УЕФА – 2004/05. «Стяуа»

Кубок УЕФА – 2005/06. «Мидлсбро»

Лига чемпионов – 2012/13. «Барселона»

Лига чемпионов – 2013/14. «Манчестер Юнайтед»

Лига чемпионов – 2015/16. «Реал»

Зимой 2005 года в 1/16 финала Кубка УЕФА «Стяуа» сражалась с испанской «Валенсией». После поражения 0:2 в первой игре на «Месталье» казалось, что у команды из Бухареста не остаётся шансов на выход в следующий раунд. Однакоудалось преподнести сенсацию в споре со своим соотечественником. При этом устраивавшая гостей нулевая ничья держалась в ответном матче до начала второго тайма, но затем своё слово сказал герой вечера –. Нападающий оформил дубль в течение 20 минут и помог хозяевам перевести игру в дополнительное время. Больше никто не забил, так что дело дошло до серии пенальти, в которой белорусский голкипер «Стяуа»оказался удачливее. Интересно, что румыны в серии пенальти промахнулись первыми и опять вынуждены были догонять «Валенсию», однако гости смазали два завершающих удара с точки.Год спустя два сухих мяча отыграл «Мидлсбро». Случилось это на более поздней стадии Кубка УЕФА – в четвертьфинале. Поражение от «Базеля» в Швейцарии не сломило команду, а только ещё больше разозлило. Дома при судействе россиянинаангличане разорвали соперника. Впрочем, «Мидлсбро» вынужден был, по сути, спасаться с 0:3, а не с 0:2, поскольку «Базель» и в ответной игре открыл счёт на 23-й минуте. Только после этого стали происходить чудеса.до перерыва сократил отставание, а в начале второго тайма забил второй гол хозяев. Потом Баскаков удалил с поля игрока «Базеля», а под занавес сработали замены Макларена. Свежие нападающиедобили швейцарцев. Итальянец забил на 90-й минуте, но даже вдесятером «Базель» создал шанс в компенсированное время. «Мидлсбро» улыбнулась удача, которую англичане, несомненно, заслужили.И снова «Стяуа»! Соотечественники– прекрасный пример для румынского тренера «Зенита». В 1/16 финала Лиги Европы сезона-2012/13 команда из Бухареста боролась с «Аяксом». В Амстердаме голландцы добились комфортного преимущества и отправлялись в Румынию с полной уверенностью в том, что дело сделано. Тем не менее «Стяуа» удалось провести ответный матч очень грамотно и повторить трюк почти десятилетней давности. Незадолго до перерывазабил первый гол хозяев, а на 76-й минутелишил «Аякса» преимущества. В серии пенальти румыны не промахнулись, тогда как голландцы реализовали лишь две из четырёх попыток. Кстати, за тот «Стяуа» играли нынешний полузащитник «Андерлехта»и ростовчанинВ последние годы хорошие примеры неудачникам первых матчей плей-офф дарит и Лига чемпионов. «Барселона» в 1/8 финала сезона-2012/13 не оставила камня на камне от «Милана», несмотря на чувствительное поражение в Италии. Решающую роль в разгроме соперника на «Камп Ноу» сыграл. Быстрый гол аргентинца, забитый уже на 5-й минуте, позволил каталонцам сократить отставание и дальше не спешить. В запасе оставался почти полный матч. К перерыву «Барселона» восстановила равновесие: Месси стал автором дубля. «Милан» свои шансы не использовал, а пропущенные голы лишили гостей уверенности. Достаточно скоропослал третий мяч в ворота, так что каталонцам хватило меньше часа игры, чтобы переписать сценарий битвы. На 92-й минутезавершил разгром «Милана» четвёртым голом, сняв все вопросы о том, кто сильнее.«Севилья» – победитель трёх последних розыгрышей Лиги Европы, но в первом случае испанцы едва не попрощались с мечтой о трофее на стадии 1/8 финала. Тогда жребий придумал сумасшедшее противостояние в еврокубке – севильское дерби: командусвёл с «Бетисом». В первой игре победили формальные гости, у которых по иронии судьбы один из голов забил, начинавший карьеру в фарм-клубе «Севильи». Но в ответной встрече на поле «Бетиса» красно-белые взяли реванш и вырвали путёвку в четвертьфинал. Спервазабил очень важный гол до перерыва, а на 75-й минутесравнял счёт по сумме двух матчей. Тут тоже всё решила драматичная серия пенальти. «Бетис» получил преимущество в результате промаха Витоло, однако в решающий момент его игроки не справились с нервами, смазав два последних удара.Легендарный «Олд Траффорд» стал свидетелем чудесного успеха «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2013/14. Двумя неделями ранее в Греции манкунианцев сильно обидел экс-форвард «Рубина» и «Зенита»вместе со своими партнёрами по «Олимпиакосу». Зато в ответной игре находившийся вроде бы в неплохом состоянии «МЮ»ответил по-мужски. В первую очередь мужиком показал себя. В середине первого тайма голландец заработал пенальти, после чего сам же его и реализовал. На 45-й минуте нападающий завершил комбинацию с участием, так что греки лишились перевеса ещё до перерыва. Наконец, в дебюте второго тайма ван Перси оформил хет-трик, забив со штрафного. Несмотря на очевидные проблемы с игрой, «МЮ» всё же пробился в восьмёрку сильнейших клубов Европы.Триумфальный прошлый сезонв «Реале» мог испортить в четвертьфинале Лиги чемпионов «Вольфсбург». Первая игра в Германии получилась просто ужасной для «сливочных», пропустивших два гола менее чем за полчаса и нисколько не напоминавших будущих победителей турнира. Однако в Мадриде болельщики увидели настоящий «Реал». Кто бросил спасательный круг команде? Конечно же! Португальский нападающий забил на 15-й и 17-й минутах, быстро вернув всё на исходные позиции. Равенство сохранялось до 77-й минуты, когда «Сантьяго Бернабеу» дождался хет-трика от Роналду. В самый напряжённый момент португалец здорово пробил со штрафного. Волевая победа над немцами открыла дорогу «Реалу» к трофею. Найдется ли в «Зените» свой «Роналду на час», который сможет трижды огорчить «Андерлехт»?