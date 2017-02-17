Киллеры из ВВС. Почему русские фанаты в идиотском положении

Забавно, конечно, что свободные европейцы верят в бред по ТВ, но печальная и праведная реакция посольства в Лондоне, наших государственных чиновников и самих фанатов выглядит намного смешнее. Оклеветали, говорят, поменяли фразы местами, вырвали из контекста, показали нас не хорошими-православными, а злыми, опасными.
Здесь надо бы мельком добавить, что BBC — второй по популярность канал в Британии. Его можно сравнить с нашей «Россией». На производство документального фильма редакция выделила несколько командировочных недель и кучу денег, что похоже на серьёзный целевой проект. А теперь представим, что острый журналист из команды Дмитрия Киселева надолго едет в Англию, чтобы в прайм-тайм передать правдивые рассказы от дружелюбных британских фанатов. Получилось? Реальная картина? Если да, то передавайте привет из космоса. А ещё пришлите селфи с теми, кто согласился сниматься для фильма BBC, подставив себя и Россию.
Каждый год наши хулиганы повторяют примерно ту же пятёрку ошибок. Взрослых и сильных мужиков не смущают обыски, гонения, русские и зарубежные тюрьмы, ведь всё повторяется вновь. И главное, что принципов здесь намного меньше, чем бытовой наивности.
1. «Жажда угара в соцсетях»
Пару дней назад в ленте «ВКонтакте» сразу несколько моих приятелей поделились самодельным видео. В течение четырёх минут под песню «Don’t stop hooligans» группы «Яйцы Фаберже» они ногами, руками и стульями упоительно мочат британцев в Марселе, а потом красиво отмечают это где-то в районе Прованса.
Да, это была более-менее честная драка. Да, это даже была большая победа и, возможно, один из самых запоминающихся дней в их жизни. Но по-настоящему потрясающим будет удивление, если на основании одной этой записи придёт повестка в суд, где в лучшем случае парням просто надолго запретят ходить на футбол.
→ 300 против 10 тысяч. Как русские хулиганы разгромили Евро-2016
2. «Жажда славы»
Во время Евро я получил сообщение в «Фейсбуке» от подруги:
— Ты видел Васю на обложке…(то ли Daily Mail, то ли Guardian)?
— Да, видел, мы все тут ржём, кто понимает. Он ведь давно не в теме.
Каждый год наши хулиганы повторяют примерно ту же пятёрку ошибок.
Речь шла об одном из создателей культовой олдовой фанатской группировки «Спартака» «Gladiators Firm», который стал одним из героев хулиганской многосерийки «Фабрики футбола». Проект был полностью андерграудным и аполитичным, а сам Василий предстал в крутом образе, да ещё и с прозвищем The Killer. Так вот британская пресса взяла кадр из кино и поместила его на титульник, мол, вот так русские готовились к драке в Марселе.
— Ага, — смеялась подруга, которая хорошо знает нашего героя, дружелюбного семьянина, занимающегося вполне мирной профессией. – Я вчера его видела, сидел с детьми (у него их уже пять), спокойный такой, домашний. Вот он удивится…
Василий, наверное, уже тогда понял, что с британской прессой что-то не так, но вместо отказа от общения с идиотами решил автору фильма BBC немного подыграть. Сначала рассказал про загнивавшую Европу, а потом выдал фразу: «В Марселе был спецназ футбольных хулиганов, которых отправил Владимир Владимирович Путин, чтобы покорить Европу».
Смешно?! Во время интервью, наверное, да. Нам тоже. Тем, кто связан с ЧМ-2018 и влияет на международные процессы, да и самому Василию, думаю, уже нет.
3. «Жажда правды»
В одном из баров Лилля толпа британцев громко и со слухом так пела «F..k off Russia». В этот момент на проспект, чуть покачиваясь, вышел парень в футболке «Orel Butchers», и я понял, что пора доставать телефон. Вальяжная походка довела нашего соотечественника до железного стула, он нехотя взял его в руки, поднял над головой и метнул в сторону творческого тента. Англичане разлетелись по сторонам и затихли — ни один из них не решился выйти к спокойно покидавшему место броска мяснику. И такая борьба за правду выглядела действительно классно.
Наряжаться, надевать маски и позировать непонятному британскому журналисту – это дешёво и наивно.
Но наряжаться, надевать маски и позировать непонятному британскому журналисту – это дешёво и наивно. Ведь BBC припёр в среднюю полосу не для правды орловских богатырей, а всё-таки за идиотами.
→ «Ненавидим Россию сильнее, чем Европу»
4. «Жажда верить»
Более-менее медийные и опытные персоны вряд ли выглядят лучше, потому что их тоже обманывают не в первый раз. Дмитрий Дерунец из «Радио спорт» подарил автору фильма день жизни только потому, что тот выглядел молодо, адекватно и обещал показать фильм до публикации. Что-то пошло не так, ведущего подставили, но сейчас он рассказывает, что даёт ещё одно интервью британскому телевидению, якобы готовящему честный фильм-ответ. Ну что — ждём, верим.
Нужно ли говорить, что знающий всё о зарубежной пропаганде, попавший в тюрьму Марселя и ещё раз задержанный на матче с Уэльсом глава расформированного ВОБ Александр Шпрыгин тоже есть в кино BBC?
5. «Отсутствие жажды»
Отрицающие феномен русского околофутбола чиновники уносят нас во времена СССР, где вроде как не было секса. Эти попытки спрятать глобальное явление приводит к его демонизации, пугающей обывателя как внутри, так и за пределами страны. Фанатов знают в основном как агрессивных людей, которые дерутся, дымят за воротами и поют примерно одинаковые матерные песни на похожий мотив (в этом плане чуть дальше ушел «Зенит», меняя в них разве что название клубов). По этой болезненной, незащищённой стороне нас ещё много раз ударят из Англии и сочувствующей ей Европы. И даже если чемпионат мира всё-таки устоит, ему всё равно будет очень больно.
Отрицающие феномен русского околофутбола чиновники уносят нас во времена СССР, где вроде как не было секса.
Что делать?
Моё мнение — как всегда контратаковать. Не ждать чужие фильмы, а делать свои, где те же люди в масках будут говорить примерно то же самое, что для англичан: о гостеприимстве, ожидании большого праздника и наших не таких уж кровожадных традициях. В этом случае никто и ничего не вырежет.
Главное только, чтобы фанаты согласились. «Россия» всё-таки для них не BBC…