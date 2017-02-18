Месси ждёт Гвардиолу, фаны «Арсенала» не ждут ничего. Обзор дня

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы экс-наставник каталонцев Хосеп Гвардиола, который ныне работает с «Манчестер Сити», рассмотрел возвращение на «Камп Ноу». Об этом пишет The Sun.После поражения от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:4) в прессе заговорили о том, что наставник «Барселоны» Луис Энрике может покинуть команду в конце сезона. При этом есть опасение, что его примеру последует и Лионель Месси, если Гвардиола не примет команду. Аргентинец настаивает на том, что Энрике создал раскол в команде и исправить ситуацию может разве что Гвардиола.В качестве нового тренера каталонцы рассматривали кандидатуры Эрнесто Вальверди, который проделал впечатляющую работу с «Атлетиком» и провёл два года в «Барсе» в качестве игрока, а также Рональда Кумана, который руководит «Эвертоном».Тем не менее Месси, который ведёт с руководством переговоры о новом контракте, настаивает на том, что Гвардиола должен возглавить команду.Хосеп Гвардиола работал с первой командой «Барселоны» с 2008 по 2012 год. С ним сине-гранатовые выиграли три чемпионских титула, дважды Кубок и Суперкубок Испании, по два раза Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв включён в символическую сборную Лиги Европы после первого матча 1/16 финала. Ростовчане на своём поле разгромили «Спарту» (4:0).В сборную также попал и игрок «Андерлехта» Франк Ачеампонг, который оформил дубль в матче с «Зенитом» (2:0).Символическая сборная первых матчей 1/16 финала ЛЕВратарь: Андре Онана («Аякс»); защитники: Бенедикт Хёведес («Шальке»), Тимофей Калачёв («Ростов»); Нуман Чюрюксу («Османлыспор»); полузащитники: Франк Ачеампонг («Андерлехт»), Даниел Миличевич («Гент»), Федерико Бернардески («Фиорентина»); Лука Тусар («Лион»); нападающие: Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Александр Ляказетт («Лион»), Эдин Джеко («Рома»).Часть болельщиков «Арсенала» намерена бойкотировать ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» после гостевого поражения со счётом 1:5 в первой встрече в Мюнхене.До начала игры в Германии все билеты на матч в Лондоне, который состоится 7 марта, были распроданы, однако после поражения появились доступные билеты в 18 секторах стадиона «Эмирейтс». Болельщики сдают билеты, выражая своё недовольство игрой команды и работой главного тренера Арсена Венгера, информирует The Independent.Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил Катар, где пройдёт чемпионат мира 2022 года, сообщает AS.Согласно информации источника, одной из целей поездки Инфантино является обсуждение вопроса по компенсации европейским клубам, которую ФИФА должна будет выплатить вследствие того, что во время мундиаля прервутся в середине сезона национальные чемпионаты. Общая сумма компенсации может составить около € 1 млрд.Ранее ассоциация европейских клубов (ECA) предложила организаторам чемпионата мира провести турнир с 5 мая по 4 июня 2022 года, однако предложение было отклонено Катаром по религиозным соображениям. В этом случае мундиаль должен был бы состояться в разгар мусульманского праздника Рамадан. В июле турнир не будет проводиться из-за слишком высокой температуры. В результате было решено провести турнир с 21 ноября по 18 декабря. Эти сроки встретили одобрение со стороны УЕФА, но не ECA, насчитывающей в свои рядах 213 клубов. Кроме того, УЕФА поддержала ФИФА в предложении пересмотреть сроки проведения национальных первенств в сезоне-2022/23, однако этому воспротивилась Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг, представители которой считают, что это нанесёт серьёзный ущерб турнирам.Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес думает о том, чтобы покинуть свой пост, сообщает Mundo Deportivo.Согласно информации источника, глава «Королевского клуба» пытается найти преемника, который продолжил бы его линию работы и уважал бы то, что оставит он после себя. Кроме того, преемник должен придерживаться правил клуба, необходимых для того, чтобы стать его президентом, и продолжить работы по реконструкции стадиона «Сантьяго Бернабеу».Флорентино Перес впервые встал у руля «сливочных» в 2000 году, выиграв президентские выборы у Лоренсо Санса. Его приход в «Реал» ознаменовался, в частности, приобретением у «Барселоны» полузащитника Луиша Фигу. Далее он провозгласил главную идеологию «Реала», названную «политикой Павонов и Зиданов». Но многие считают, что удавалось ему осуществлять лишь одну часть этой политики, связанную с приобретением «галактикос». Между тем воспитанникам клуба места в составе команды в основном не находилось. В феврале 2006 года он подал в отставку, но спустя три с половиной года вернулся на этот пост.При Пересе «Реал», в частности, выиграл чемпионат Испании (2000/01, 2002/03, 2011/2012), Лигу чемпионов (2001/02, 2013-14, 2015-16), клубный чемпионат мира (2014, 2016).«Спартак» и «Крылья Советов» договорились о полугодичной аренде 20-летнего футболиста Александра Зуева, сообщает официальный сайт самарского клуба. Полузащитник выступал за молодёжную, вторую и основную команды «Спартака», является чемпионом Европы в составе юношеской сборной России.«Крылья» проявили заинтересованность во мне, и я с удовольствием принял это предложение. Хочу принести команде максимум пользы, да и мне есть что доказывать самому себе», — отметил Зуев.В текущем сезоне РФПЛ Зуев принял участие в 6 матчах, в общей сложности проведя на поле чуть более 100 минут.Главный тренер «Рубина» Хави Грасия не взял на третий сбор команды полузащитника Динияра Билялетдинова. По данным издания «Реальное время», 31-летний футболист не вписывается в игровую концепцию испанского специалиста.«Рубин» хочет сейчас расстаться с Билялетдиновым, несмотря на то что до истечения срока его соглашения с клубом осталось всего три месяца. Экс-хавбек сборной России входит в десятку самых высокооплачиваемых футболистов «Рубина», зарабатывая € 1,4 млн в год.«Рубин» попробует подыскать вариант для Билялетдинова, отпустив его в аренду или на полноценный трансфер, чтобы не платить игроку зарплату. Также высока вероятность, что футболист останется в казанской команде, но, возможно, не будет тренироваться с первым составом.В декабре прошлого года сообщалось, что Билялетдиновым интересуется «Локомотив».