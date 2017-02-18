Красота дня. Жена Джанлуки Дзамбротты Валентина

Сегодня стартует девятый Кубок Легенд. В восьми предыдущих розыгрышах чемпионом неизменно становилась наша команда. В этом году отобрать титул у россиян попытаются сборные Германии, Италии, Нидерландов, Португалии и сборная Звёзд футбола, в составе которой будет выступать Джанлука Дзамбротта. Вдохновлять на победу в Кубке Легенд итальянца будет его верная и очаровательная жена Валентина Лигуори
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Джанлука и Валентина познакомились в 1998 году на свадьбе двоюродного брата Дзамбротты, а спустя семь лет связали себя узами брака.
Валентина родилась в Неаполе в обычной итальянской семье и, как подобает настоящей неаполитанке, переживала за «Наполи», но провела практически всю свою жизнь рядом с легендой «Ювентуса». Но сомнений относительно того, где проводить свадьбу, быть не могло. Джанлука и Валентина поженились в родном городе невесты, в церкви Карате Урио.
О женщине и её увлечениях известно не так много. Валентина вместе с мужем владеет спортивным центром и воспитывает сына, который родился в 2012 году.
Смотришь на Валентину, и в голове не укладывается, как девушка с такими данными не подалась в модели.
И всё же объяснение существует. Судя по «инстаграму» Валентины, она души не чает в своём сыне и проводит с ним всё свободное время. Как на суше…
…так и на море
Помимо симпатии к футболистам Валентину отличает и симпатия к актёрам. Вот, например, совместное фото с Ричардом Гиром.
Просматривая «инстаграм» Валентины, понимаешь, что за красотой и сексуальностью скрывается теплота и бесконечная любовь к своему мужу и сыну.
Время идёт, а пара Валентины и Джанлуки становится только крепче. А как нынче обстоят дела с футбольным мастерством у Дзамбротты, зрители смогут узнать, посмотрев матчи Кубка Легенд, который пройдёт в эти выходные в Москве.