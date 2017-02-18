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175 лет назад 2016
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Кевин Кураньи
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Егоров

Кураньи: в Европе плохо думают о России, но ЧМ-2018 всё изменит

Один из самых уважаемых легионеров в истории РФПЛ и «Динамо» считает, что футбол способен разрушить взаимную антипропаганду.
18 февраля 2017, суббота. 14:30. Футбол
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Кевин Кураньи возвращается в Россию и будет капитаном сборной Германии на Кубке Легенд.

— Означает ли это, что вы завершаете профессиональную карьеру?
— Пока я в сомнениях. Отвел себе ещё пару месяцев на окончательное решение. Предложения-то есть. Например, из Китая. Но я посовещался с семьёй и решил туда не ехать.

— Решили вы или именно семья?
— Всё-таки семья, да. Жену можно понять, она не хочет никуда уезжать. Мы ведь только полтора года назад вернулись в Германию, освоились, дети пошли в школу – появилось такое приятное ощущение, когда тебе спокойно, когда всё нравится. Есть ли смысл от этого отказываться?
Предложения-то есть. Например, из Китая. Но я посовещался с семьёй и решил туда не ехать.

— Вопрос в 10-15 млн долларов, которые готовы платить в Китае.
— Я очень давно играю в футбол и думаю, что уже достаточно заработал для того, чтобы просто нормально жить. Да, у нас недолгая карьера. Да, люди трудятся на одном месте 50 лет, а мы примерно 15. Да, всегда можно хотеть больше и больше денег, но счастливое время в семье важнее.

«Надеюсь, «Динамо» не исчезнет»


— В 28 лет вы переехали в «Динамо» из Бундеслиги. Разве этот трансфер чем-то отличается от китайского?
— Конечно. Мне было не 35. Тогда я мог позволить себе авантюру ради хорошего контракта. Да и вообще, переезжал я в крутой мегаполис, «Динамо» играло в еврокубках, ставило крутые цели, приобретало классных игроков.
Это был серьёзный проект в набирающей популярность лиге, где играли сильные футболисты. Точно не жалею о том решении.

— Сейчас этот проект, прокрутивший кучу денег, рушится.
— Я знаю. Клуб чуть ли не стадиона лишился.

— Вы, один из самых авторитетных игроков, понимали, к чему всё шло?
— Честно, нет. Футболисты показывают себя на поле и ориентируются на простые вещи: условия, базу, организацию процесса, выплату денег. С этим в «Динамо» всё было в порядке, а происходящее за нашими спинами было скрыто. Да и, наверное, неправильно, если бы мы этим интересовались больше, чем игрой. Ситуация обострилась после моего ухода, но я переживаю. У меня есть сильные чувства к «Динамо».

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— Верите, что клуб не исчезнет как, например, «Торпедо»?
— Я могу только надеяться. Всякое может произойти. Но это будет ужасно, если Россия потеряет огромный клуб с традициями.
Кевин Кураньи на пресс-конференции Кубка Легенд

Кевин Кураньи на пресс-конференции Кубка Легенд

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

— На матчи которого ходит всё меньше и меньше фанатов.
— Но они всегда с командой, самые преданные.

— Но их мало. Вроде, клуб с огромными традициями, а нужен 3-5 тысячам человек.
— Я не знаю, почему так получилось. Может, всё изменит новый стадион. Хотя дело в том, что футбол просто не самый популярный, в России больше любят хоккей.

— Почему вы так решили?
— Русские игроки выступают в лучших лигах. Я сам фанатею от Александра Овечкина, мы несколько раз общались. Он поклонник «Динамо», приходил к нам на тренировки. Великий спортсмен, один из лучших в мире. Причём ваших ребят вообще можно сравнить разве что с канадцами. Хоккеисты из России всегда в топе, поэтому и считаю, что они популярнее футболистов.
В Германии есть «Бавария» и «Боруссия», а есть маленький «Дармштадт» или «Фрайбург». Финансовая пропасть огромна.

— Но хоккей популярен в пяти-семи странах. Как его можно сравнить с футболом?
— Это неважно. Главное, что ваши сильны… Слушайте, я правда уверен, что и на «Динамо» будет ходить намного больше людей после строительства стадиона. Мне не кажется, что клуб никому не нужен.

— Осенью вы приходили на фан-сектор «Динамо». Как это получилось?
— Приехал в Россию, общался с друзьями из клуба, они предложили. Я пел, хлопал, поддерживал команду – новый опыт получился классным.

— Фанаты «Динамо» — одни из самых жёстких в стране.
— Я и сам бешеный, немного сумасшедший. Так что всё, что происходит на трибунах, мне нравится. Самое главное, что как футболист ты можешь не понимать болельщиков, их реакцию, насколько им важен не только гол, но и то, как ты отдаёшься борьбе На трибуне я открыл для себя это новое чувство.

— Когда клуб вылетал в ФНЛ, болельщики разбили оградительные стёкла, пытались прорваться на поле.
— Я их понимаю. Это нормальная реакция для любой страны. В Германии автобус по несколько часов может быть заблокирован на стадионе из-за мер безопасности. Другое дело, что фанатам тоже нужно взглянуть на себя глазами игрока. Парни ведь отдают себя и не хотят никуда вылетать.

«Промес достоин «Ливерпуля»


— Знаете, кто лидирует в РФПЛ?
— Да, «Спартак». Могу даже сказать, что сейчас они играют в более оборонительный футбол, что приносит результат. Я рад за эту команду, там играют мои друзья – Квинси, например. Мы с ним несколько раз общались, ещё хорошо знаком с Зе, он сильный форвард.
У каждого свои мозги. Кого-то сводит с ума первая большая зарплата, и он перестаёт думать об игре. Другие, наоборот, относятся к себе серьёзно.

— Квинси связывали с переходом в «Ливерпуль». На ваш взгляд это реально?
— У него есть качества, чтобы быть достойным такого клуба.

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— Вы удивлены прогрессом Смолова?
— Нет, абсолютно. Когда я приехал, то уже видел в нём отличные качества: хорошую технику, скорость, удар, понимание игры. Был вопрос лишь в отношении к футболу. Когда он его изменил, то сразу вырос. По-моему, Федя сам это признаёт.

— Почему вырасти не получается у Кокорина?
— О нём слишком рано начали говорить и всегда ждали чего-то особенного. Ожидания – это серьёзный пресс для игрока. Надеюсь, Саша сумеет с ним справиться.

— Ещё один легендарный легионер РФПЛ Гекдениз Карадениз продолжает критиковать русских игроков. На его взгляд, они талантливы, но мало работают, плохо относятся к футболу.
— У каждого свои мозги. Кого-то сводит с ума первая большая зарплата, и он перестаёт думать об игре. Другие, наоборот, относятся к себе серьёзно. Я не столь категоричен, российские игроки меня не разочаровывали.

«Про Россию в Европе говорят не так, как есть на самом деле»


— Тогда что вас сильнее всего поражало в России?
— Красная площадь.

— Обычно.
— Это для вас обычно. А я был потрясён архитектурой. Расписными куполами, которые похожи на леденцы, о которых ты мечтал в детстве.


— Я думал, что вы скажете о плохих стадионах, полях. Деньги-то есть у 5-6 клубов, а кое-где в РФПЛ вообще разруха.
— Да ладно вам. Это общая ситуация. Есть «Бавария» и «Боруссия», а есть маленький «Дармштадт» или «Фрайбург». Финансовая пропасть огромна.

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— Но в Германии клубы живут самостоятельно, а в России – это всё бюджетные деньги.
— Это просто особенности экономического развития. Значит, иначе сейчас невозможно. Не нужно уделять этому так много внимания. Главное, что футбол сейчас существует.

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— Вы дружелюбны по отношению к России.
— Конечно, я прожил здесь счастливые пять лет, в течение которых продлил контракт с «Динамо» на два года. Всё оказалось лучше, чем можно было представить.
Я очень давно играю в футбол и думаю, что уже достаточно заработал для того, чтобы просто нормально жить.

— Европейцу ведь должны быть навязаны печальные представления о России.
— Наверное, так и есть. Когда я ехал в Россию, то со всех сторон слышал: «холод», «плохие люди», «злая страна». Но если те же люди спросят меня: «И как тебе?» — то скажу только доброе. Хотя нет, пробки и длинная зима мне, конечно, не нравились, но на этом всё. Про людей, кстати, вообще несправедливый стереотип. Они, может, вначале и правда отстранённые, но если ты познакомился, то становятся так же открыты, как латиноамериканцы.

— Когда вы включаете телевизор в Германии и слышите о России – там по-прежнему только критика?
— Это общая проблема. Не только по отношению к России. Вот, Бразилия, например. Что я слышу о ней? «Фавеллы», «опасно», «плохо» – и всё. Конечно, ты будешь думать о стране плохо, но если поедешь туда, то увидишь красоту, хороших людей – это останется в памяти.

— Что может сблизить Россию и Европу?
— Чемпионат мира — 2018. Люди приедут сюда и увидят, как здесь всё дружно и хорошо.

— Всех пугают нашими фанатами. Хотя то же самое было и перед Евро на Украине, перед которым говорили о расизме, опасности. А получился праздник.
— Праздник будет и здесь. Европейцы получат огромное удовольствие, бояться нечего.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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