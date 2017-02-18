Кураньи: в Европе плохо думают о России, но ЧМ-2018 всё изменит

Предложения-то есть. Например, из Китая. Но я посовещался с семьёй и решил туда не ехать.

«Надеюсь, «Динамо» не исчезнет»

Кевин Кураньи на пресс-конференции Кубка Легенд Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

В Германии есть «Бавария» и «Боруссия», а есть маленький «Дармштадт» или «Фрайбург». Финансовая пропасть огромна.

«Промес достоин «Ливерпуля»

У каждого свои мозги. Кого-то сводит с ума первая большая зарплата, и он перестаёт думать об игре. Другие, наоборот, относятся к себе серьёзно.

«Про Россию в Европе говорят не так, как есть на самом деле»

Я очень давно играю в футбол и думаю, что уже достаточно заработал для того, чтобы просто нормально жить.

возвращается в Россию и будет капитаном сборной Германии на Кубке Легенд.— Пока я в сомнениях. Отвел себе ещё пару месяцев на окончательное решение. Предложения-то есть. Например, из Китая. Но я посовещался с семьёй и решил туда не ехать.— Всё-таки семья, да. Жену можно понять, она не хочет никуда уезжать. Мы ведь только полтора года назад вернулись в Германию, освоились, дети пошли в школу – появилось такое приятное ощущение, когда тебе спокойно, когда всё нравится. Есть ли смысл от этого отказываться?— Я очень давно играю в футбол и думаю, что уже достаточно заработал для того, чтобы просто нормально жить. Да, у нас недолгая карьера. Да, люди трудятся на одном месте 50 лет, а мы примерно 15. Да, всегда можно хотеть больше и больше денег, но счастливое время в семье важнее.— Конечно. Мне было не 35. Тогда я мог позволить себе авантюру ради хорошего контракта. Да и вообще, переезжал я в крутой мегаполис, «Динамо» играло в еврокубках, ставило крутые цели, приобретало классных игроков.Это был серьёзный проект в набирающей популярность лиге, где играли сильные футболисты. Точно не жалею о том решении.— Я знаю. Клуб чуть ли не стадиона лишился.— Честно, нет. Футболисты показывают себя на поле и ориентируются на простые вещи: условия, базу, организацию процесса, выплату денег. С этим в «Динамо» всё было в порядке, а происходящее за нашими спинами было скрыто. Да и, наверное, неправильно, если бы мы этим интересовались больше, чем игрой. Ситуация обострилась после моего ухода, но я переживаю. У меня есть сильные чувства к «Динамо».— Я могу только надеяться. Всякое может произойти. Но это будет ужасно, если Россия потеряет огромный клуб с традициями.— Но они всегда с командой, самые преданные.— Я не знаю, почему так получилось. Может, всё изменит новый стадион. Хотя дело в том, что футбол просто не самый популярный, в России больше любят хоккей.— Русские игроки выступают в лучших лигах. Я сам фанатею от Александра Овечкина, мы несколько раз общались. Он поклонник «Динамо», приходил к нам на тренировки. Великий спортсмен, один из лучших в мире. Причём ваших ребят вообще можно сравнить разве что с канадцами. Хоккеисты из России всегда в топе, поэтому и считаю, что они популярнее футболистов.— Это неважно. Главное, что ваши сильны… Слушайте, я правда уверен, что и на «Динамо» будет ходить намного больше людей после строительства стадиона. Мне не кажется, что клуб никому не нужен.— Приехал в Россию, общался с друзьями из клуба, они предложили. Я пел, хлопал, поддерживал команду – новый опыт получился классным.— Я и сам бешеный, немного сумасшедший. Так что всё, что происходит на трибунах, мне нравится. Самое главное, что как футболист ты можешь не понимать болельщиков, их реакцию, насколько им важен не только гол, но и то, как ты отдаёшься борьбе На трибуне я открыл для себя это новое чувство.— Я их понимаю. Это нормальная реакция для любой страны. В Германии автобус по несколько часов может быть заблокирован на стадионе из-за мер безопасности. Другое дело, что фанатам тоже нужно взглянуть на себя глазами игрока. Парни ведь отдают себя и не хотят никуда вылетать.— Да, «Спартак». Могу даже сказать, что сейчас они играют в более оборонительный футбол, что приносит результат. Я рад за эту команду, там играют мои друзья – Квинси, например. Мы с ним несколько раз общались, ещё хорошо знаком с Зе, он сильный форвард.— У него есть качества, чтобы быть достойным такого клуба.— Нет, абсолютно. Когда я приехал, то уже видел в нём отличные качества: хорошую технику, скорость, удар, понимание игры. Был вопрос лишь в отношении к футболу. Когда он его изменил, то сразу вырос. По-моему, Федя сам это признаёт.— О нём слишком рано начали говорить и всегда ждали чего-то особенного. Ожидания – это серьёзный пресс для игрока. Надеюсь, Саша сумеет с ним справиться.— У каждого свои мозги. Кого-то сводит с ума первая большая зарплата, и он перестаёт думать об игре. Другие, наоборот, относятся к себе серьёзно. Я не столь категоричен, российские игроки меня не разочаровывали.— Красная площадь.— Это для вас обычно. А я был потрясён архитектурой. Расписными куполами, которые похожи на леденцы, о которых ты мечтал в детстве.— Да ладно вам. Это общая ситуация. Есть «Бавария» и «Боруссия», а есть маленький «Дармштадт» или «Фрайбург». Финансовая пропасть огромна.— Это просто особенности экономического развития. Значит, иначе сейчас невозможно. Не нужно уделять этому так много внимания. Главное, что футбол сейчас существует.— Конечно, я прожил здесь счастливые пять лет, в течение которых продлил контракт с «Динамо» на два года. Всё оказалось лучше, чем можно было представить.— Наверное, так и есть. Когда я ехал в Россию, то со всех сторон слышал: «холод», «плохие люди», «злая страна». Но если те же люди спросят меня: «И как тебе?» — то скажу только доброе. Хотя нет, пробки и длинная зима мне, конечно, не нравились, но на этом всё. Про людей, кстати, вообще несправедливый стереотип. Они, может, вначале и правда отстранённые, но если ты познакомился, то становятся так же открыты, как латиноамериканцы.— Это общая проблема. Не только по отношению к России. Вот, Бразилия, например. Что я слышу о ней? «Фавеллы», «опасно», «плохо» – и всё. Конечно, ты будешь думать о стране плохо, но если поедешь туда, то увидишь красоту, хороших людей – это останется в памяти.— Чемпионат мира — 2018. Люди приедут сюда и увидят, как здесь всё дружно и хорошо.— Праздник будет и здесь. Европейцы получат огромное удовольствие, бояться нечего.