Ариведерчи. Почему Ари больше не нужен «Краснодару»

Основная проблема философии «быков» заключалась в её негибкости. Если оборонительные действия регулировались хотя бы высотой, массовостью прессинга и прессинг-триггерами, то атака строилась однообразнее. Переход игроков с позиции на позицию в тройках, долгая подготовка моментов для удара и использование спины Ари как тактического элемента для изоляции одного из центральных защитников при вертикальных передачах — всё это повторялось из игры в игру. Худшие для «Краснодара» матчи в итоге заканчивались даже не поражениями, а счётом 0:0, после одного из таких результатов и ушёл Олег Кононов. Сам Ари отмечал, насколько приспособились к этому стилю соперники: «Защитники действуют очень компактно против нас, что осложняет игру атаки».
Бразилец имел в виду не только близкое расположение линий защиты и полузащиты, но и сужение самой оборонительной четвёрки/тройки. Идеальным образом на однообразии «Краснодара» сыграл Дитер Хеккинг со своим «Вольфсбургом» ещё два года назад: каждый пас в центр давал немцам сигнал, четвёрка защитников моментально сужалась до 10 метров, а на позиции крайних защитников опускались крайние полузащитники. В таких условиях лучшие качества Ари терялись, и «быки» переходили на дальние удары.
Пробивная мощь Ари позволяла ему набирать свои цифры по ударам (в том числе из штрафной), но тут выяснялось, что в плане реализации бразилец хуже своих конкурентов, и от этого страдали результаты. В dangerzone, самом результативном в мировом футболе прямоугольнике, ограниченном по высоте штрафной, а по ширине — линиями вратарской, процент конвертации ударов у Ари всего 19,5℅. У любого хорошего центрфорварда этот показатель должен быть выше (и желательно, серьёзно выше) 20℅. «Краснодар» столкнулся с дилеммой, которой пора давать имя Пьер-Эмерика Обамейянга: что важнее — участие центрального нападающего в процессе подготовки атаки и не лучшее их завершение или клинически точное завершение атак, но меньшее участие в их построении?
Игорь Шалимов, придя к власти в команде, стал корректировать подход к игре, отходя от главных качеств Ари. Почитайте этот тактический обзор от Дмитрия Егорова, который следил за командой на сборах:
>>> Расширение философии. Почему «Краснодар» не будет прежним
Удивительно и показательно, что когда Дима пишет о резонансных событиях, вы прыгаете на него в комментариях, но когда он пишет о футболе (а в нём он разбирается получше, чем в геополитике), вы оставляете эти тексты практически непрочитанными. Между тем, в тексте есть важная объединяющая деталь: почти всё указывало на то, как расширятся атакующие полномочия инсайдов, а крайние защитники получат в своё распоряжение всё фланговое пространство. Тогда возможность приобретения Виктора Клаессона только обсуждалась, и, по моей информации, клуб рассматривал шведа как полузащитника типа «бокс ту бокс», очевидно очаровавшись его умением делать длинные передачи.
Однако уже на сборах стало понятно, что Клаессон передвинется на позицию одного из инсайдов, а команда перестанет использовать центральную зону как единственный важнейший плацдарм подготовки моментов. При Кононове «Краснодар» 49% голевых и обостряющих передач делал из центра, с приходом Шалимова мозговой центр стал потихоньку перемещаться во фланговые и полуфланговые зоны: к концу осени 49% сжались до 45%, а уже по ходу сборов — и до 43%. В такой игре хорош Клаессон, а Вандерсон и Смолов смотрятся предпочтительнее Ари — каждый из них делает больший объём передач во флангах и полуфлангах, чем подвисший бразилец.
Кроме того, это не самое значительное на первый взгляд изменение настроено на то, чтобы доверить Смолову то, что у него получается лучше всего. При предыдущем варианте игры Фёдору приходилось больше участвовать в розыгрыше мяча, но из таблицы видно, что теряет мяч он чаще, чем Вандерсон и Ари. При этом из первой таблицы понятно, что Смолов — самый эффективный финишер, а значит, с переносом части его активности в передачах на флангах команда начнёт по-другому отвечать на свою основную дилемму. Вместо нападающего-строителя атак «Краснодар» выбирает нападающего-завершителя атак. В такой игре Ари будет полезен меньше, но важно сделать и другое предположение: если летом Фёдор уедет в Европу, то на его место клуб может взять нападающего, который по стилю будет неожиданно отличаться от идеалов Сергея Галицкого. Центрфорвард в этой команде постепенно становится единственной позицией, где эффективность ставится выше эффектности.
Осенью Ари отмечал, что при Шалимове команда стала чаще доводить мяч до удара не через действия одного нападающего, а через игру всей группы атаки. Фактически он сам объяснил причины, по которым больше не нужен «Краснодару». Первый официальный гол года не стал, конечно, показательным, но зато был символичным — голевую передачу одному инсайду, Клаессону, отдал другой инсайд, Вандерсон.