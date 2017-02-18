7 мгновений первого дня Кубка Легенд

Церемония открытия
Кубок Легенд – это в первую очередь футбольный праздник. И организаторы постарались настроить гостей турнира на праздничную атмосферу с самого начала. Церемония открытия Кубка с каждым годом становится всё красочнее. В этом году перед болельщиками выступил балет «Тодес», после чего гостям представили обновлённую версию трофея. Его, как полагается, торжественно вынесли под звуки гимна России.
«Филимонов – лучший!»
Кубок Легенд из года в год, вот уже девятый раз, доказывает, что Россия – очень даже футбольная страна, здесь этот вид спорта искренне любит почти каждый житель. Уже к началу первого матча «Мегаспорт» был заполнен наполовину, а дети и их родители излучали позитив. Многие бы удивились, увидев, с каким восхищением самые младшие гости турнира смотрели на легенд, игру которых не застали. И пусть дети знают о выступлении Александра Филимонова за «Спартак» только со слов родителей, они всё равно кричат «Филимонов – лучший!»
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Незасчитанный гол Корнаухова
Одним из самый красивых голов первого дня Кубка Легенда абсолютно точно можно признать гол Олега Корнаухова в ворота сборной Нидерландов. Валерий Карпин отдал партнёру точный пас, и тот непринуждённо отправил мяч пяткой в ворота соперника, оформив дубль. Огорчает, что этот мяч-красавец не был засчитан. По мнению судей и Пьера ван Хойдонка, который сразу же со свистком отправился восстанавливать справедливость, гол был забит уже после окончания первого тайма.
Очередь к Широкову
Как для детей, так и для взрослых, Кубок Легенд – возможность пообщаться с кумирами, сделать миллион фотографий на память и получить заветные автографы. Главной звездой конечно же стал Роман Широков, впервые принимающий участие в турнире. Стоило Роману подняться на трибуну, где его ждала жена, как футболиста тут же окружила толпа родителей с детьми. Все терпеливо ждали шанса подобраться поближе к легенде в растянувшейся по сектору очереди. На вопрос, отвык ли Широков от такого внимания, полузащитник уверенно ответил отрицательно.
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Олег Кононов
Поболеть за сборную России и лично за Романа Широкова пришла не только жена экс-капитана национальной команды, но и его бывший тренер — Олег Кононов. В 2015 году он тренировал Широкова в «Краснодаре», а сегодня с трибуны болеет за него на Кубке Легенд.
– Я пришёл на Кубок Легенд, чтобы посмотреть на мастеров футбола, которые в мою молодость восхищали своей игрой, – признаётся Кононов. — Мне нравится игра сборной России. Это поколение – одно из моих любимых. Тут играют такие мастера, как Егор Титов, и, конечно, Рома Широков. Я говорил и раньше, что он один из моих любимых игроков.
Праздник для детей
Самыми счастливыми с Кубка Легенд сегодня ушли дети. Перед матчами их активно развлекали аниматоры в костюмах снеговика и панды. Во время игр они с упоением следили за каждой передачей, за каждым ударом футбольных звёзд. А после их внимание было приковано к героям матчей. Наибольший удар пришёлся по сборной России после разгромной победы над сборной Звёзд футбола (13:4). Пока одни выстраивались в очередь к Дмитрию Аленичеву, другие всячески пытались привлечь внимание Алексея Смертина.
Сборная России — в финале
В этом году сборную России усилили новые футболисты – Валерий Карпин и Роман Широков. И такое усиление не прошло даром. После тяжёлой победы над сборной Нидерландов со счётом 6:5 действующие чемпионы Кубка Легенд уверенно обыграли сборную Звёзд футбола (13:4), где Карпин оформил хет-трик, и вышли в финал турнира с первого места в группе А. Финал состоится завтра, а пока болельщики задаются только одним вопросом: сможет ли Россия выиграть Кубок Легенд в девятый раз подряд?