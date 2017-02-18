100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 80-го по 71-е

1. Уровень игрока.
2. Уровень клуба, в котором выступал игрок на тот момент.
3. Вклад игрока в успехи клуба.
4. Продолжительность выступлений в чемпионате.
Также отметим, что в рейтинг не попали игроки из ближнего зарубежья.
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80. Даме Н’Дойе
«Локомотив», 2012-2015
66 матчей, 27 голов
Наверняка болельщики «Локомотива» отдали бы многое, чтобы в команде сейчас находился нападающий уровня Н’Дойе. Сенегалец провёл в Черкизово два с половиной сезона, но и этого времени ему хватило, чтобы войти в десятку лучших бомбардиров в истории клуба. Даме разрушил стереотип, что африканцы чаще всего приезжают в Россию зарабатывать. Он пришёл в «Локо» состоявшимся, зрелым игроком, имеющим опыт игры в Лиге чемпионов. Несмотря на статус, вёл себя просто и раскрепощённо за пределами поля, а по выходным раз за разом выигрывал воздух у защитников РФПЛ и пополнял свой бомбардирский счёт.
Даме Н’Дойе
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
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79. Жозе Маурисио
«Терек», 2010-2015, 162 матча, 29 голов
«Зенит», 2015 — н.в., 33 матча, 4 гола
Маурисио – ещё один пример трудоспособности и желания прогрессировать. Несмотря на то что бразильский полузащитник не обладает искромётным и поражающим воображение талантом, он выкладывался в каждом матче. В России Маурисио уже седьмой год, и за это время успел получить награду «За заслуги перед Чеченской республикой» (среди лауреатов этой награды всего два футболиста, второй – Ризван Уциев) и заслужить приглашение в «Зенит». Когда партнёры разлетаются по сборным, Жозе остаётся на базе в Удельном Парке и пашет, изо всех сил стараясь заработать место в основе.
Жозе Маурисио
Фото: Елена Разина, "Чемпионат"
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78. Манише
«Динамо», 2005-2006
13 матчей, 2 гола
«Мне не подходят ни эта страна, ни её климат, ни её чемпионат. В России холодно, мрачно, а в футбол играют слишком медленно и неоправданно жёстко. Не вижу смысла выступать здесь дальше», — в своё время Манише не скрывал раздражения от РФПЛ. К сожалению, португалец так и не смог показать в России того, чего от него ждали, хотя порой творил невероятные вещи, которые объясняли, почему он не зря выигрывал Лигу чемпионов с «Порту» и вместе со сборной выходил в финал Евро. Вспомнить хотя бы его пушечный выстрел в игре с «Рубином»! Несмотря на то что карьера в «Динамо» у Манише не сложилась, приезд игрока такого уровня серьёзно поднял авторитет лиги и показал, что звёзды европейского уровня готовы ехать и в Россию.
Манише
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
77. Андреас Гранквист
«Краснодар», 2013 — н.в.
126 матчей, 8 голов
Вот кому уж точно не пристало жаловаться на российский климат, так это Андреасу Гранквисту. Швед этим и не занимался. Он просто выходил на поле и показывал класс. Трансфер защитника «Дженоа» — один из лучших в непродолжительной пока истории «Краснодара». Гранквист – настоящий столп обороны «быков», о который уже четвёртый год частенько разбиваются лучшие атаки РФПЛ. Андреас определённо заслужил оказаться в этом рейтинге. И, наверное, даже чуть выше.
Андреас Гранквист
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
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76. Томаш Губочан
«Зенит», 2008-2014, 162 матча, 1 гол
«Динамо», 2014-2016, 40 матчей, 1 гол
В «Зенит» Губочан приезжал юношей, у которого тряслись коленки перед выходом на поле. Уехал во Францию маститым защитником, способным бороться за место в основе одного из грандов Лиги 1. Две эти даты разделяет восьмилетний отрезок, в который уложились и жуткие ошибки в обороне, и старательный профессиональный рост, и трофеи на внутренней и международной аренах. В последние годы в России Губочана ставили в пример как образец защитника, берущего своё за счёт работоспособности. Многие даже говорили, что Спаллетти заберёт Томаша с собой в Италию. В «Роме» словак так и не оказался, но «Марсель» — тоже уровень, отражающий прогресс Губочана.
Томаш Губочан
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
75. Родолфо
«Локомотив», 2007-2011, 97 матчей, 9 голов
«Терек», 2015 — н.в., 43 матча, 1 гол
Однажды Родолфо на камеру прочитал стихотворение Есенина «Москва». Вот, собственно, и всё, что нужно знать об отношении бразильца к России. Родолфо не раз признавался в любви нашей стране, называл её второй родиной, выучил язык. На поле защитник тоже был образцом для подражания: вместе с Малхазом Асатиани Родолфо составил одну из самых надёжных оборонительных связок в истории РФПЛ, стал капитаном, отличался и у своих ворот, и у чужих. После четырёх лет в «Локомотиве» футболист вернулся на родину, однако в 2015-м вновь приехал в РФПЛ и теперь защищает цвета «Терека», порой навещая Черкизово, где его до сих пор помнят и любят.
Родолфо
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
74. Рафаэл Кариока
«Спартак», 2009-2015
112 матчей, 3 гола
«На лице Кариоки была улыбка, только когда он ел лимон», — сказал Кирилл Комбаров, вспоминая период карьеры бразильца в «Спартаке». Примерно с таким же выражением лица, с которым Рафаэл выходил на поле, наблюдали за действиями своего опорника и многие фанаты красно-белых. Однако, несмотря на гору критики, Кариока имел постоянное место в основе, в том числе в сезоне-2009, когда спартаковцы чуть было не стали чемпионами. Талант бразильца оценил и Унаи Эмери, а у Валерия Карпина футболист и вовсе был едва ли не главным любимчиком. Кариока стал одной из самых противоречивых фигур российского футбола, постоянно попадая в хит-парады самых провальных трансферов и лучших бразильцев в истории «Спартака».
Рафаэл Кариока и Артём Дзюба
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
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73. Радослав Ковач
«Спартак», 2005-2009, 101 матч, 9 голов
Понтус Вернблум считается одним из сильнейших опорников РФПЛ, при этом имея репутацию жёсткого и порой грубого игрока. До прихода шведа в ЦСКА в России был игрок похожей формации – Радослав Ковач. Порой чех позволял себе даже немного больше, чем Вернблум: например, стелился в подкатах не только под игроков соперника, но и под выбежавшего на поле болельщика. Болельщики «Спартака» ценили бойцовские качества Ковача, который всегда играл с искрой в глазах. А ещё за тот самый гол «Баварии», когда Радослав, перед тем как забить в ворота Кана, обработал мяч посредством мужского достоинства.
Радослав Ковач
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
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72. Джеймс Обиора
«Локомотив», 2001-2005
62 матча, 20 голов
Ещё один пример чрезвычайно одарённого игрока, который в силу различных обстоятельств, в том числе и перманентной лени, так и не смог реализовать свой огромный потенциал. В 2001 году Обиора считался одним из самых талантливых европейских юниоров, потому его трансфер был большой удачей для «Локомотива». Начал Джеймс за здравие – наколотил 14 голов в первом сезоне, во втором навёл шороху в Лиге чемпионов, в том числе забив мяч в ворота «Реала». К сожалению, тот гол стал последней вспышкой Обиоры в России, после чего последовали череда травм, вояж по второсортным европейским клубам и завершение карьеры в 31 год.
Джеймс Обиора (справа)
Фото: из личного архива Юрия Сёмина
71. Дерлей
«Динамо», 2005-2007
43 матча, 20 голов
Один из звёздного десанта португальских игроков, высадившихся в Москве в период федорычевского «Динамо». В отличие от большинства соотечественников, португало-бразильский нападающий не отбывал номер на поле и всячески старался показать себя. Несмотря на то что бело-голубые при Дерлее провалили два сезона, в каждом из них игрок становился лучшим бомбардиром команды – 13 и 7 мячей соответственно. Однако в РФПЛ Дерлей запомнился не только подвигами на поле. Порой ему «сносило» крышу, и он то швырял бутылку в Юрия Сёмина, то летел на арбитра, после того как видел перед собой красную карточку. 71-е место — за экспрессию, желание и старание.
Дерлей (справа)
Фото: РИА "Новости"
Продолжение следует.