Как «Локомотив» против китайцев и Пеллегрини играл

Удивительное дело, «Локомотив» проводит на сборе в Испании сразу два матча подряд – в 17:00 и 19:00 (мск). Сколько мы с коллегами ни пытались, так и не вспомнили, чтобы такое было когда-нибудь. Смысл же был в том, чтобы дать всем футболистам сыграть по 90 минут. И то некоторым нашлись замены. Оба матча «Локомотив» проводил с китайскими командами — «Бэйцзин Гоань» и «Хэбей Чайна Форчун» соответственно. Первая встреча предназначалась для резервистов «Локо», вторая – для основы.Даже матч запасных «Локо» оказался весьма интересным, и прежде всего тем, что в основе появился. Это первая официальная игра полузащитника, с тех пор как он получил травму крестообразных связок 31 августа в товарищеском матче со сборной Турции. Тогда ожидалось, что футболист может выпасть на девять месяцев и пропустить весь сезон. Тем более что для Тарасова это уже третья травма крестообразных связок. Однако в сентябре в Италии полузащитнику сделали операцию по новой технологии. В результате уже через пять месяцев он оказался на поле. Фантастика! И это не форсированная подготовка, а плановое лечение.На поле Тарасов вышел с капитанской повязкой. Во многом игра строилась через Дмитрия. Именно он начинал атаки длинными передачами, он же инициировал прессинг соперника, оказываясь едва ли ни на одной линии с форвардами.Про форвардов — отдельно. Сейчас «Локо» находится в поисках затерянного нападающего. Это главная проблема команды. В первом из сегодняшних матчей «Локо» на острие вышел. Кажется, он всё-таки смог набрать вес, хотя всё равно остаётся худым как щепка. Обратная ситуация у. Талант очевиден, способен обыгрывать кого-угодно, но лишний вес – помеха. Говорят, к возобновлению чемпионата Алан скинул пять кг и готов снова всех рвать. Посмотрим. Собственно из команды резервистов именно Тарасов и Касаев – главные претенденты на основу. Ещё, конечно, но пока не ясно, насколько он хорош. Плюс подтягивается молодойВ целом «Локомотив» выглядел в первом матче достаточно усталым. После перерыва всё чаще останавливал атаки за счёт фола. Пропущенный мяч на 65-й минуте выглядел вполне логичным. Москвичи смогли отыграться благодаря тому, что голкипер «Бэйцзин Гоань» завозился на ровном месте. Мяч в пустые ворота зашёл после рикошета от. За концовкой этой игры активно наблюдал. С его командой «Локомотиву» предстояло играть второй матч.Практически сразу после встречи «Локо» – «Бэйцзин Гоань» началась игра «Локо» – «Хэбей Чайна Форчун». С началом второго матча сразу стало понятно, что теперь у столичной команды вышли основные футболисты. Это было видно и по фамилиям, и по скорости передвижения мяча. Место в атаке занял реактивный Майкон, к нему часто присоединялся из глубины поля Миранчук.«Локо» начал матч в пять защитников. С флангами Сёмин уже окончательно определился:– справа,– слева. В центре вышли. Весь состав можно посмотреть здесь:«Железнодорожники» выглядели не хуже соперника и уже на 24-й минуте открыли счёт. Мяч забил, хотя его будущее всё ещё под вопросом: с очень большой вероятностью можно говорить, что Алексей не подпишет новый контракт с «Локомотивом». Так что талантливого футболиста либо продадут, либо он уйдёт бесплатно следующей зимой. А пока Миранчук продолжает играть в основе и даже забивать., несмотря на возраст, выглядит бодрячком. Иногда после тренировок играет в футбол. Хотел бы и я так двигаться в 69 лет. В товарищеском матче с «Хэбей Чайна Форчун» Палыч в какой-то момент оказался на поле во время игры — зашёл за линию на 4-5 метров. Увлёкся. Китайцы могли отыграться, но не реализовали пенальти.спас, хотя удар был не по центру, а под штангу.Итог – 1:0 в пользу «Локо». И теперь, кажется, стало ясно, каким составом команда Сёмина будет доигрывать сезон.