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175 лет назад 2016
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Алексей Миранчук
Фото: fclm.ru
Текст: Григорий Телингатер

Как «Локомотив» против китайцев и Пеллегрини играл

«Локомотив» провёл два контрольных матча за день, и сразу стало понятно, кого Сёмин наигрывает в основном составе.
18 февраля 2017, суббота. 22:00. Футбол
Удивительное дело, «Локомотив» проводит на сборе в Испании сразу два матча подряд – в 17:00 и 19:00 (мск). Сколько мы с коллегами ни пытались, так и не вспомнили, чтобы такое было когда-нибудь. Смысл же был в том, чтобы дать всем футболистам сыграть по 90 минут. И то некоторым нашлись замены. Оба матча «Локомотив» проводил с китайскими командами — «Бэйцзин Гоань» и «Хэбей Чайна Форчун» соответственно. Первая встреча предназначалась для резервистов «Локо», вторая – для основы.

Даже матч запасных «Локо» оказался весьма интересным, и прежде всего тем, что в основе появился Тарасов. Это первая официальная игра полузащитника, с тех пор как он получил травму крестообразных связок 31 августа в товарищеском матче со сборной Турции. Тогда ожидалось, что футболист может выпасть на девять месяцев и пропустить весь сезон. Тем более что для Тарасова это уже третья травма крестообразных связок. Однако в сентябре в Италии полузащитнику сделали операцию по новой технологии. В результате уже через пять месяцев он оказался на поле. Фантастика! И это не форсированная подготовка, а плановое лечение.


На поле Тарасов вышел с капитанской повязкой. Во многом игра строилась через Дмитрия. Именно он начинал атаки длинными передачами, он же инициировал прессинг соперника, оказываясь едва ли ни на одной линии с форвардами.

Про форвардов — отдельно. Сейчас «Локо» находится в поисках затерянного нападающего. Это главная проблема команды. В первом из сегодняшних матчей «Локо» на острие вышел Портнягин. Кажется, он всё-таки смог набрать вес, хотя всё равно остаётся худым как щепка. Обратная ситуация у Касаева. Талант очевиден, способен обыгрывать кого-угодно, но лишний вес – помеха. Говорят, к возобновлению чемпионата Алан скинул пять кг и готов снова всех рвать. Посмотрим. Собственно из команды резервистов именно Тарасов и Касаев – главные претенденты на основу. Ещё Фарфан, конечно, но пока не ясно, насколько он хорош. Плюс подтягивается молодой Баринов.
Товарищеские матчи (клубы)
18 февраля 2017, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
1 : 1
Бэйцзин Гоань
Пекин, Китай
0:1 – – 65, 1:1 – Галаджан – 81

В целом «Локомотив» выглядел в первом матче достаточно усталым. После перерыва всё чаще останавливал атаки за счёт фола. Пропущенный мяч на 65-й минуте выглядел вполне логичным. Москвичи смогли отыграться благодаря тому, что голкипер «Бэйцзин Гоань» завозился на ровном месте. Мяч в пустые ворота зашёл после рикошета от Галаджана. За концовкой этой игры активно наблюдал Мануэль Пеллегрини. С его командой «Локомотиву» предстояло играть второй матч.


Практически сразу после встречи «Локо» – «Бэйцзин Гоань» началась игра «Локо» – «Хэбей Чайна Форчун». С началом второго матча сразу стало понятно, что теперь у столичной команды вышли основные футболисты. Это было видно и по фамилиям, и по скорости передвижения мяча. Место в атаке занял реактивный Майкон, к нему часто присоединялся из глубины поля Миранчук.

«Локо» начал матч в пять защитников. С флангами Сёмин уже окончательно определился: Янбаев – справа, Виталий Денисов – слева. В центре вышли Михалик, Чорлука и Пейчинович. Весь состав можно посмотреть здесь:
Товарищеские матчи (клубы)
18 февраля 2017, суббота. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
1 : 0
Хэбей Чайна Форчун
Циньхуандао, Китай
1:0 – Миранчук – 24

«Железнодорожники» выглядели не хуже соперника и уже на 24-й минуте открыли счёт. Мяч забил Алексей Миранчук, хотя его будущее всё ещё под вопросом: с очень большой вероятностью можно говорить, что Алексей не подпишет новый контракт с «Локомотивом». Так что талантливого футболиста либо продадут, либо он уйдёт бесплатно следующей зимой. А пока Миранчук продолжает играть в основе и даже забивать.

Сёмин: «Если Миранчук лучше, а я его не ставлю, то грош мне цена»

Юрий Сёмин, несмотря на возраст, выглядит бодрячком. Иногда после тренировок играет в футбол. Хотел бы и я так двигаться в 69 лет. В товарищеском матче с «Хэбей Чайна Форчун» Палыч в какой-то момент оказался на поле во время игры — зашёл за линию на 4-5 метров. Увлёкся. Китайцы могли отыграться, но не реализовали пенальти. Гилерме спас, хотя удар был не по центру, а под штангу.


Итог – 1:0 в пользу «Локо». И теперь, кажется, стало ясно, каким составом команда Сёмина будет доигрывать сезон.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 13
Теги
ФК Локомотив Алексей Миранчук Юрий Сёмин
Новости. Футбол
18 февраля 2017, суббота
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