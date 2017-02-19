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Гарет Бэйл
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Возвращение Бэйла, рекорд «Реала», хет-трик за 5 минут. Обзор дня

Яркие события в чемпионатах Испании и Германии, гол Алексея Миранчука за «Локо» и другое – в обзоре новостей дня.
19 февраля 2017, воскресенье. 00:00. Футбол

Гол Ал. Миранчука принёс «Локомотиву» победу над «Хэбей Чайна Форчун»


В рамках подготовки ко второй части сезона в российской Премьер-Лиге «Локомотив» провёл второй за вчерашний день товарищеский матч. Соперником «железнодорожников» стала китайская команда «Хэбей Чайна Форчун».

Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 1:0. Единственный гол на 24-й минуте забил полузащитник Алексей Миранчук.

«Локомотив» после 17 туров РФПЛ располагается на десятом месте в турнирной таблице. «Хэбей Чайна Форчун» по итогам прошлого сезона чемпионата Китая финишировал на седьмой строчке в таблице.
Товарищеские матчи (клубы)
18 февраля 2017, суббота. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
1 : 0
Хэбей Чайна Форчун
Циньхуандао, Китай
1:0 – Миранчук – 24

«Реал» обыграл «Эспаньол», Бэйл забил в первом за три месяца матче


«Реал» одержал победу над «Эспаньолом» в матче 23-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и закончилась со счётом 2:0.

На 33-й минуте «сливочных» вывел вперёд форвард Альваро Мората, а на 83-й победу «Реала» закрепил полузащитник Гарет Бэйл. Валлийский футболист вышел на замену на 71-й минуте и отличился в первом же матче после возвращения на поле. Бэйл не играл с конца ноября прошлого года из-за травмы.

«Реал» набрал 52 очка и занимает первое место в турнирной таблице Примеры, «Эспаньол» (32) идёт девятым.
Испания - Примера. 23-й тур
18 февраля 2017, суббота. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2 : 0
Эспаньол
Барселона
1:0 – Мората – 33, 2:0 – Бэйл – 83

«Реал» установил новый рекорд, забив в 42 матчах подряд


В матче 23-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» мадридский «Реал» установил новый рекорд, забив в 42-й игре подряд. На 33-й минуте встречи счёт открыл Альваро Мората.

В последний раз «Реал» не поражал ворота соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» 26 апреля 2016 года. Та игра в Манчестере завершилась нулевой ничьей. С тех пор подопечные Зинедина Зидана забили 113 голов в 42 матчах.

Абсолютный рекорд в Испании принадлежит «Барселоне». В сезоне-1942/43, а также в сезоне-1943/44 каталонцы забивали в 44 матчах подряд.

«Атлетико» разгромил хихонский «Спортинг», Гамейро оформил хет-трик за 5 минут


В матче 23-го тура чемпионата Испании хихонский «Спортинг» принимал «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Эль-Молинон» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Янник Феррейра-Карраско и Кевин Гамейро, оформивший хет-трик при счёте 1:1 с 80-й по 85-ю минуту. За «Спортинг» отличился Серхио Альварес.

«Атлетико» (45 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Спортинг» (16) делит 18-ю строчку с «Гранадой».
Испания - Примера. 23-й тур
18 февраля 2017, суббота. 15:00 МСК
Спортинг Хихон
Хихон
1 : 4
Атлетико М
Мадрид
0:1 – Феррейра-Карраско – 46, 1:1 – Альварес – 49, 1:2 – Гамейро – 80, 1:3 – Гамейро – 81, 1:4 – Гамейро – 85

«Бавария» спаслась от поражения «Герте», забив на 6-й компенсированной минуте


В матче 21-го тура чемпионата Германии «Герта» принимала «Баварию». Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 21-й минуте точный удар Ведада Ибишевича вывел вперёд хозяев поля. Мюнхенцам удалось отыграться только на шестой компенсированной минуте благодаря голу Роберта Левандовски.

«Бавария» (50 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Герта» (34) находится на шестой строчке.
Германия - Бундеслига. 21-й тур
18 февраля 2017, суббота. 17:30 МСК
Герта
Берлин
1 : 1
Бавария
Мюнхен
1:0 – Ибишевич – 21, 1:1 – Левандовски – 90+6

Определились все участники полуфиналов Кубка ФНЛ


На Кипре завершился групповой этап Кубка футбольной национальной лиги — 2017.

По итогам группового турнира были выявлены все участники полуфинала турнира. Путёвки за выход в финал будут разыграны в парах «Енисей» — «Чертаново» и «Мордовия» — «Факел».

Помимо полуфиналов в следующей стадии турнира вторые, третьи и четвёртые команды групп А и В, а также С и D проведут между собой стыковые матчи. Все пары выглядят следующим образом: «Тамбов» — «Урал», «Шинник» — «Спартак-Нальчик», «Кубань» — «Зенит-2», «Волгарь» — «Тюмень», «Спартак-2» — «СКА-Хабаровск», «Краснодар-2» — «Динамо» Спб.

Матчи следующих стадий Кубка ФНЛ пройдут с 20 по 21 февраля. За ходом видеотрансляций всех игр турнира можно следить на нашем сайте.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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