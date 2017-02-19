Почему я ненавижу футбол. Почему я обожаю футбол

Ненавижу футбол за то, что твоя команда может нанести 20 ударов по воротам, а пропустить единственным.

Для побед всегда есть целая квартира, но для поражений — только комната одиночества.

Я ненавижу футбол.Я болею за берлинскую «Герту». Болею по-настоящему, потому что только нездоровый человек будет поддерживать команду, больше двух футболистов из которой знает полтора человека в стране. Вчера был тот день, когда моя любимая команда интересовала чуть больше людей — она играла с «Баварией». И до последней секунды шестой из пяти добавленных минут «Герта» вела в счёте.А затем пропустила. Ненавижу футбол.Ненавижу за то, что он дарит такие эмоции, что иногда проще залезть в петлю, чем не залезать в неё. За то, что иногда ты понимаешь, что в последней атаке твоя команда пропустит, — и она пропускает. За то, что на последней минуте твоя команда не забивает пенальти. Да и вообще за пенальти ненавижу, потому что множество людей живёт в ожидании смерти, а затем одним ударом одна половина хоронит другую.Ненавижу за то, что, когда твоя команда проиграла, тебе приходится ненавидеть даже друзей, болеющих за выигравших соперников. «В этот день мы кое-что поняли в человеческой природе: если друг провалился — вам грустно, но если стал первым — вам ещё грустнее» — мудрость из гениального фильма «Три идиота» работает в случае с футболом безотказно.Ненавижу за то, что твоя команда может нанести 20 ударов по воротам, а пропустить единственным — в других видах спорта такого нет. Ненавижу и обратное: когда вратарь твоей команды тащит всё, что летит в створ, а затем ему забивает свой же защитник. Или мяч отскакивает от кочки. Или под дождём Лужный остаётся совсем один, а затем мешает только злосчастный дождь над Лужниками.Ещё ненавижу футбол за послематчевые пресс-конференции с их стандартными ответами, которые после таких результатов, как для меня прошлым вечером, смотрятся особенно ужасно. Тренер команды, забившей на 97-й минуте, говорит: «Мы сегодня играли отлично и отыгрались заслуженно». И это окончательно разбивает тебе сердце, ты хочешь выключить ноутбук и выкинуть его в окно (можно, в принципе, выкинуть не выключая), когда слышишь такие слова. Ты считаешь их наивысшей несправедливостью.Ненавижу футбол за его судейство. Знаю, что гол «Герты» был забит после штрафного, который не стоило назначать, но знаю и то, что ко второму тайму судья добавил пять минут. В Германии судьи делают это крайне, крайне редко, а у «Герты» к тому же были ещё и две неиспользованные замены. «Бавария» в итоге забивает, когда секундомер показывает 95:59 — это самый поздний с 2004 года гол в лиге. Конечно, он залетает в ворота твоей любимой команды. Конечно, он вызывает пятиминутные споры. Конечно, это происходит в самом статусном матче года.Конечно, я это ненавижу.Но больше всего я ненавижу ощущение жалости к себе со стороны окружающих. Я стараюсь смотреть футбол по выходным в компании друзей — включено сразу несколько матчей, и все болеют за разные команды. Когда на последней секунде минуты, которая даже не была добавленной, «Герта» пропускает, я с виртуозными матами вылетаю в другую комнату, убегая от экрана. Несколько минут во мне раскалены все внутренние органы, а сердце готово выпрыгнуть через рот. Возвращаюсь в полную тишину. Все сочувствуют мне. Я единственный в комнате человек, на которого все смотрят как на живого покойника, но ровно до того момента, когда ситуация повторяется. В добавленное время пропускает уже «Лестер», и человек, за «Лестер» болеющий, повторяет мой манёвр. Для побед всегда есть целая квартира, но для поражений — только комната одиночества, и по возвращении из неё мы жмём друг другу руки. Фактически я смотрю на себя со стороны. Что же делает с нами футбол? Как его не ненавидеть в такие моменты?Через полчаса я нахожу в себе силы пересмотреть гол «Баварии» и понимаю, что 11 из 10 команд в этом эпизоде просто навесили бы в штрафную, в толпу, куда прибежал уже и вратарь. Мюнхен же придумал хитрый розыгрыш низом. Выдумка достойная восхищения, розыгрыш — гола.Через час я вспоминаю, как уже в довольно далёком от детства возрасте прыгал по комнате от счастья, когдаорганизовали влюбивший всех в дортмундскую «Боруссию» гол на последней компенсированной минуте игры с «Малагой». Вспоминаю, как со слезами на глазах, полных одурения, стояла перед экраном девушка, которая любила меня тогда не меньше, чем «Боруссию». И понимаю, что тогда были ещё и болельщики «Малаги» — в тот момент они искали свою комнату одиночества и ненавидели футбол не меньше, чем я сейчас.В этом разбросе, вероятно, и есть кайф. Футбол может вогнать тебя в депрессию, но и быть лучшим антидепрессантом. Футбол — самый массовый из легальных и самый легальный из (почти) не приносящих вред психическому здоровью способов испытать абсолютно любые эмоции.Ненавижу футбол, но даже когда ненавижу — обожаю.