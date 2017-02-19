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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Линкольн» обыгрывает «Бёрнли» — история тренеров Данни и Никки Коули
Фото: twitter.com/LincolnCity_FC
Текст: Марк Бессонов

Сущие бесы. Как два учителя физкультуры ставят на уши Англию

Клуб пятого английского дивизиона «Линкольн» обыграл «Бёрнли» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии. Рассказываем новую английскую сказку.
19 февраля 2017, воскресенье. 11:00. Футбол
В прошлые выходные «Бёрнли» сделал то, чего не удавалось абсолютному большинству команд АПЛ. «Челси» завяз в оборонительных редутах, старательно выстроенных Шоном Дайчем и сподобился всего на один гол. «Бёрнли» ответил своим мячом и зацепил важное очко. Однако спустя неделю «бордовые» сами оказались в похожей ситуации. Что делать, когда 11 парней, каждый из которых уступает в классе оппонентам, горой становятся у своей штрафной и противопоставляют профессиональным футболистам АПЛ животную страсть низших дивизионов?

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После финального свистка 1/8 финала Кубка Англии футболисты в зелёных футболках помчались к кромке поля, чтобы обнять своих тренеров. Дэнни и Никки Коули утонули в объятиях своих подопечных, которые как оголтелые скакали и кричали, празднуя самое большое достижение в своей спортивной карьере.
«Линкольн», полупрофессиональный клуб из пятой по силе английской лиги, оформил путёвку в четвертьфинал. В Англии, похоже, слишком любят сказки.

Учителя физкультуры


За несколько дней до этого братья Дэнни и Никки сидели перед телевизором в гостиной родительского дома. На экране – запись последнего матча «Бёрнли», рядом – журналист крупного британского таблоида The Sun, на страницах которого скоро выйдет материал, посвящённый двум тренерам-самоучкам, делающим невозможное.
Ещё в мае братья проводили урок физкультуры в обычной школе Эссекса. Дэнни и Никки работали вместе с учениками, выполняя весь комплекс упражнений, которые составляли самостоятельно. Они и не догадывались, что этот урок станет для них последним. Вскоре «Линкольн Сити», клуб из маленького городка на востоке Англии, где самым популярным средством передвижения служит велосипед, предложит обоим полноценные контракты и даст возможность проделать работу, которую оценит вся спортивная Англия. Для каждого из братьев такое предложение стало вознаграждением за годы трудов.
Многие говорили, что «Бёрнли» – самая неудобная команда из тех, что могла достаться им на этой стадии.

Коули родились в графстве Эссекс с разницей в три года. Оба мечтали стать профессиональными футболистами, но выше шестого дивизиона никому из них подняться так и не удалось. В 29 лет Дэнни повредил подколенное сухожилие и был вынужден завершить карьеру. На тот момент он выступал за клуб девятого дивизиона «Конкорд Рейнджерс». В руководстве клуба уже давно заметили, что в Дэнни есть тренерская жилка, потому предложили ему должность тренера команды. Тем более что молодой человек вместе с младшим братом уже несколько лет занимался с детьми в местной спортивной школе, чтобы заработать лишний цент. А значит, хоть какой-то опыт у него уже был.


Карьера старательного Дэннни Коули быстро понеслась вверх – в течение пяти сезонов «Конкорд» трижды оформлял выход в высший дивизион, чуть было не попал в пятую лигу, выиграл несколько полупрофессиональных кубков и даже попал в сетку Кубка Англии (из которой, правда, вылетел уже на первой стадии). Под руководством тренера выступал его младший брат Никки. Однако и его карьера футболиста сложилась не лучшим образом – из-за проблем с коленом он также был вынужден повесить бутсы на гвоздь. Старший брат с удовольствием взял Никки в свой тренерский штаб.
Дэнни и Никки Коули утонули в объятиях своих подопечных, которые как оголтелые скакали и кричали, празднуя самое большое достижение в своей спортивной карьере.

В клуб пятого дивизиона «Брейтри Таун» Коули приходили уже как тандем тренеров. Задача была простая – набрать 50 очков и закрепиться в национальной лиге. В конце сезона команда набрала 81 очко, заняла третье место и чуть было не оформила выход в профессиональную Лигу 2. Братья Коули работали по 15-20 часов в день, совмещая тренерскую должность с семейными обязанностями (у каждого из них жена и двое детей) и работой физруков. Под их руководством школа FitzMarc стала лучшим спортивным центром всего графства. Дэнни и Никки получали кайф как от работы с детьми, так и с футболистами на футбольном поле. Однако вскоре им пришлось сделать непростой выбор.

«Мы с Никки всю жизнь жалели бы, что не воспользовались этим шансом, — говорил Дэнни Коули на представлении в качестве тренера «Линкольн Сити», куда обоих позвали после успешного сезона в «Брейнтри». – Я любил детей, любил предмет, мне нравилось быть учителем. Но футбол – моя главная страсть. Я не смог отказаться».


Ctrl+Alt+Del


Ради работы на полной ставке в «Линкольне» братья покинули школу и сосредоточились на тренерской деятельности. Пять лет назад клуб вылетел из Лиги 2 и теперь плыл по течению, прозябая в четвёртом дивизионе. Неуёмные Коули были намерены исправить ситуацию.

«Мы с Никки не особо разбираемся в компьютерах, поэтому частенько, когда возникают проблемы, нажимаем Ctrl+Alt+Del. То же самое мы хотим сделать здесь», — рассказывает Дэнни. Братья провели беседу с каждым работником клуба, начиная с президента и заканчивая уборщицей, много говорили с игроками. А летом так и вовсе сводили команду в кафедральный собор Линкольна и остановили игроков у скульптуры беса – такой же красуется на эмблеме «Линкольна».

Братья привнесли в команду опыт, наработанный в школе: разработали специальный план тренировок для каждого игрока, изучили сильные и слабые стороны подопечных. Диван в доме родителей стал местом, где братья проводили по 10 часов в день, работая над тактикой. Рядом стояли коробки из-под пиццы и кофеварка, к которой Дэнни и Никки часто подходили, чтобы найти силы отсмотреть ещё один матч и выявить слабые места противника. Пара знакомых студентов, любителей Football Manager, с помощью специальных программ предоставляют братьям продвинутую статистику.

На очереди был «Бёрнли» Шона Дайча, с которым «Линкольну» предстояло встретиться в 1/8 Кубка Англии. Многие говорили, что эта команда – самая неудобная из тех, что могла достаться им на данной стадии. Да и сам Дайч подошёл к сопернику серьёзно. За неделю до этого тренера АПЛ можно было заметить на матче клуба пятого дивизиона. Никаких помощников и скаутов. Тренер «Бёрнли» решил посмотреть на соперника сам.


Не помогло. Футболисты «Линкольна» грамотно перекрывали зоны в выездной игре на «Терф Мур». А когда нападающие «Бёрнли» всё же создавали опасный момент, на выручку приходил Пол Фарман — вратарь, которого в своё время забраковал «Ньюкасл» и не пригодившийся ни одному клубу профессиональных лиг. Единственный мяч на счету защитника Шона Раджетта, вместе с руками вратаря Тома Хитона вогнавшего снаряд в ворота «Бёрнли» на 89-й минуте.
Кубок Англии. 1/8 финала
18 февраля 2017, суббота. 15:30 МСК
Бёрнли
Бёрнли
0 : 1
Линкольн Сити
Линкольн
0:1 – Раджетт – 89

Многие сравнивают Дэнни Коули с культовой для «Линкольна» фигурой. Известный английский тренер Грэм Тейлор в своё время начинал карьеру именно здесь и за несколько лет заслужил должность тренера в «Уотфорде» и «Астон Вилле», а позже – в сборной Англии. Теперь многие говорят о том, что тандем братьев при том же усердии может повторить этот путь. К сожалению, Тэйлор скончался за несколько недель до старта матча с «Бёрнли» и не увидел, как братья Коули превосходят его достижение.

А пока Дэнни и Никки принимают поздравления — впервые за более чем вековую историю «Линкольн» вышел в четвертьфинал Кубка, заработал огромную по меркам пятой лиги сумму с призовых и трансляций. Уже сейчас их заваливают предложениями более солидные клубы, про них пишут истории как о новом «Лестере», им прочат большую карьеру. Однако Дэнни никуда не торопится и хочет сперва довести дело до конца, а именно вывести «Линкольн» в Лигу 2 (сейчас команда занимает первое место). После победы над «Бёрнли» братья снова проснутся с утра пораньше, заварят кофе, проведут восстановительную тренировку, вновь усядутся на диван в гостиной, щёлкнут кнопкой на пульте и примутся за дело.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бёрнли
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