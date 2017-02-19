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Тарасов рассказал о разводе с Бузовой. Футболисты в соцсетях

Ребров признается в любви «Спартаку», Витиньо меняет имидж, Денисов спасает птицу, Тарасов просит не донимать его вопросами о Бузовой.