Тарасов рассказал о разводе с Бузовой. Футболисты в соцсетях

«Любите и будьте любимы», — подписал снимок вратарь.
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов на неделе попросил больше не задавать ему вопросы о личной жизни и о бывшей супруге Ольге Бузовой.
«Мой direct завален тремя видами сообщений: пожеланиями удачи в моей работе, просьбами оголить свою личную жизнь и как-то прокомментировать развод.
Все мы взрослые люди, только учимся жить, и каждому свойственно совершать ошибки. Моя же была в том, что я позволил всем быть участниками наших отношений. Как говорится, „жить ради лайков“. Думаю, это актуальная проблема сегодня. Так бывает, что люди расходятся. С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но теперь наши пути разнятся.
Попрошу более не затрагивать в комментариях тему моей личной жизни. И никого не оскорблять. Уверен, что у каждого найдётся время занять себя чем-то полезным. У каждого свой крест», — написал Тарасов в «Инстаграме».
Забавным видео поделился в социальной сети защитник «Локомотива» Виталий Денисов. Футболист пытался спасти застрявшую в стене птицу. После блестящего прыжка тренера вратарей московского клуба Заура Хапова операция завершилась удачно.
Полузащитник Магомед Оздоев, перешедший из «Рубина» в «Терек» на правах аренды до конца сезона, определился с игровым номером в новой команде.
За клуб из Грозного 24-летний Оздоев будет выступать под 27-м номером. Фотографию с футболкой «Терека» хавбек опубликовал на своей странице в «Инстаграме».
«Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать», — подписал снимок игрок.
ЦСКА опубликовал в официальном «инстаграме» фото нападающего Витиньо, который перед началом третьего тренировочного сбора в испанском городе Кампоамор вновь решил сменить имидж.
На старте второго сбора бразилец побрился наголо, а на этот раз решил покраситься в блондина.
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил восхищение деятельностью экс-футболистов сборной России Романа Широкова и Евгения Алдонина, которые сейчас работают в Общероссийском профсоюзе футболистов.
«Эти двое, кто не я, — шефы Общероссийского профессионального союза футболистов! И, скажу, круто, когда ОПСФ, который должен поддерживать и помогать как действующим футболистам, так и закончившим карьеру, руководят такие парни!
Когда футбол защищают прекрасные парни с надёжными руками, „отборные головорезы“, — верю, всё у нас сложится!», — написал Радимов на своей странице в «Инстаграме» под совместным фото с Широковым и Алдониным.
Также прошедшая неделя для российского футбола ознаменовалась стартом наших клубов в плей-офф Лиги Европы. «Ростов» в матче 1/16 финала со счётом 4:0 разгромил чешскую «Спарту». Футболисты жёлто-синих добавили в социальную сеть несколько фотографий после победы. Так, защитник Фёдор Кудряшов назвал своих партнёров по команде «мужиками», а полузащитник Александр Ерохин «отбил пятюню» всем болельщикам.
В другом матче Лиги Европы – «Манчестер Юнайтед» — «Сент-Этьен» мать Поля и Флорентина Погба Йео Мориба не знала за кого болеть. Ее младший сын выступает за английский клуб, а старший – за французский.
Однако мама футболистов нашла выход, надев майку, наполовину красную (цвета «МЮ»), наполовину зеленую (цвета «Сент-Этьена»).
Такой же футболкой обзавелся и третий сын Йео Матиас Погба, выступающий за роттердамскую «Спарту».
Старт плей-офф Лиги чемпионов, помимо поражения «Барселоны» от ПСЖ, запомнился еще и разгромом «Арсенала», который учинила «Бавария». В английских соцсетях пошутили, что вылет лондонцев из турнира выглядит примерно вот так:
Ещё одна шутка про «Арсенал». Оказывается, у этой команды есть свой цикл, где локальные успехи бесконечно чередуются с итоговыми провалами. Немного напоминает один российский клуб.