Выйти из тени. Брат Пиппо Индзаги становится классным тренером

Всю футбольную карьеру он находился в тени брата: пока Пиппо выигрывал с «Миланом» Лигу чемпионов, дважды забивал в финале и завоёвывал золото чемпионата мира, Симоне ограничивался одним матчем за сборную Италии — у Дино Дзоффа. Но они были не разлей вода с самого детства – вместе играли в футбол, пробивая по воротам из сосен, вместе ходили с мамой Марией собирать грибы, вместе получали от неё шоколадный «допинг». Так пошло и дальше – тренерскую карьеру Филиппо Индзаги начал после совета Симоне, уже два года проработавшего в «Лацио» и сказавшего Пиппо: «У тебя получится».
Тем летом в Формелло должен был заселиться Марсело Бьелса, аргентинец был у Клаудио Лотито на крючке, но Симоне Индзаги что-то знал – и отказывался от предложений, которыми разрывали его телефон. «Не «Лацио», так «Салернитана» из холдинга Лотито, куда сплавляют всех, кто не тянет главную команду», – так он, наверное, думал. Однако Бьелса запросил деньги на новичков, руководство «Лацио» отказалось тратиться, тренер психанул и порвал контракт. Лотито отмазывался гениально: «Я хотел, чтобы командой руководил Симоне Индзаги, но пошёл у фанатов на поводу». Другой тренер на месте Индзаги, будучи вариантом на чёрный день, тоже бы вспылил, но Индзаги прожил в «Лацио» 17 лет – самодурство Лотито не могло его удивить.
Братья созваниваются каждый день, а в дни матчей Пиппо приезжает домой, в Пьяченцу, где вся семья смотрит на своего брата и сына, руководящего «Лацио».
– Слухи, что в «Лацио» должен прийти Бьелса или Сампаоли, очень беспокоили меня, – признался Симоне спустя несколько месяцев после внезапного назначения. – Я этого не заслужил. За 17 лет я много слышал, что в команде нет духа Формелло, а команда пошла за мной после моего апрельского назначения.
Спустя полгода Серджо Краньотти, бывший президент «Лацио», уверяет, что Симоне придал команде тот самый дух Формелло – он выражается в единстве игроков и полном отсутствии скандалов. Даже Фелипе Андерсон успокоился, остался в Риме и сильно прибавил при новом тренере. А Филиппо Индзаги по-братски поддерживает Симоне в прессе: «Если бы Марсело Бьелса добился таких результатов с «Лацио», его называли бы волшебником. А когда так работает Симоне, вам тяжело сказать просто браво». После субботней победы над «Эмполи» Индзаги идёт в чемпионате Италии на пятом месте, а после январской победы над «Аталантой» у него был лучший процент побед в клубной истории – Симоне обогнал даже Свена-Йорана Эрикссона. Правда, сейчас Эрикссон вновь впереди.
Неудивительно, что и капитан «Лацио» Индзаги – это игрок, как и сам Симоне, не хватающий звёзд с неба, зато работящий, универсальный, способный помочь в любой момент. Однажды Штефан Раду отказался от вызова в сборную Румынии под удивительным предлогом: «Для меня существует только та майка, которую я ношу каждое воскресенье». Фанаты «Лацио» любят его за то, что майка Раду всегда в поту и грязи, что показывает его самоотверженность, а тренер – за универсальность. При схеме с тремя центральными защитниками Штефан выходит левым центральным, при тактике в четыре – левым. Каши не портит нигде – в недавнем матче с «Миланом» Раду чаще всех игроков «Лацио» отрезал соперников передачами вперёд, что нетипично для крайнего защитника.
Филиппо Индзаги по-братски поддерживает Симоне в прессе: «Если бы Марсело Бьелса добился таких результатов с «Лацио», его называли бы волшебником. А когда так работает Симоне, вам тяжело сказать просто браво.
Тактика «Лацио» Индзаги – отдельный разговор. Во-первых, Симоне отличается от других молодых итальянских алленаторе, пробивающихся в авангард Серии А – если Винченцо Монтелла и Эузебио Ди Франческо считаются догматиками, то Индзаги нередко подбирает тактику под конкретного соперника. 4-3-3 – его любимая схема, но с «Ювентусом» он играл 3-4-3, с «Аталантой» – 3-4-2-1, с «Фиорентиной» – 3-5-2. Причём в каждом случае при обороне «Лацио» чаще перестраивался четвёркой в линию, а не пятёркой – например, против «Фиорентины» правым латералем был Фелипе Андерсон, но он располагался гораздо ближе к атаке, уходя даже на позицию «десятки», а фланг за ним подчищал наш старый знакомый Баштуш. Ещё одна особенность Индзаги – постоянная ротация: за исключением атакующей тройки, Андерсона, Кейта и Иммобиле, Симоне предпочитает часто менять стартовую обойму.
Во-вторых, у «Лацио», как и у любой прогрессирующей команды, отлажен качественный прессинг. В давлении Индзаги опирается на одно из высказываний Хосепа Гвардиолы: «Боковая линия – лучший защитник». Триггер, то есть момент, когда римляне включаются в прессинг – передача на фланг или отбор соперника на фланге. Ситуация, как на скриншоте, типична для нынешнего «Лацио» – Кейта перекрывает направление паса назад, Лулич мешает отдать вперёд, а пас в центр готовы накрыть Иммобиле и включающийся из-за спины Санчеса Милинкович-Савич.
В-третьих, Индзаги здорово раскрывает лучшие качества своих игроков. Как и Курбан Бердыев, Симоне чувствует, что Баштуш гораздо комфортнее чувствует себя в тройке защитников, чем в паре, поэтому неудивительно, что из шести матчей, где выходил экс-игрок «Ростова», в пяти «Лацио» использовал тактику с тремя центральными. Другой защитник, голландец Уэсли Худт с отличным первым пасом, напротив, выходит лишь при 4-3-3. В каждой схеме Индзаги стремится использовать лучшие качества своих подопечных – из-за этого, например, с новой стороны раскрылся Марко Пароло. При фланговых атаках Пароло часто врывается в штрафную к Иммобиле, как второй нападающий, и это даёт результат – «Пескаре» центральный хавбек «Лацио» забил четыре мяча, три из них головой.
Выбор Лотито в пользу Индзаги был отчасти связан с жадностью патрона «Лацио», не желающего сильно тратиться на трансферы, однако тренер доказывает, что даже у нынешнего состава есть большой потенциал. За полгода сильно вырос Сергей Милинкович-Савич, которого в Сербии считали жутко ленивым. «Во время зимней подготовки все игроки бегали вокруг поля, а он хитрил, скрывался за деревом, отдыхал и входил в шеренгу после двух-трёх кругов отдыха», – рассказывал координатор молодёжи «Войводины» Милош Косанович. Ленивый Милинкович-Савич стал главным двигателем игры «Лацио»: он отвечает за прессинг, смело идёт в дриблинг, несмотря на длинные «ноги-спагетти» (гены мамы-баскетболистки), часто, особенно при схеме 3-Х-Х, забегает в чужую штрафную, чтобы цепляться за верховые мячи. В турбулентном прошлогоднем «Лацио» Милинкович-Савич не мог закрепиться, в нынешнем – стал лидером с четырьмя голами, четырьмя передачами и лучшими оборонительными показателями среди игроков своего амплуа в команде.
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Та же метаморфоза произошла с Фелипе Андерсоном. Бразилец по-прежнему заигрывается, его дриблинг не всегда оправдан, но Индзаги не стремится ограничивать его свободу, а лишь дополняет его задание – например, принимать длинные диагонали от центральных защитников, смещаться с фланга в центр а-ля Арьен Роббен. Прогрессирует Бальде Кейта, числившийся до нынешнего сезона в трудных подростках, хотя и ему свойственно самонадеянно идти в дриблинг. В составе появляется больше молодёжи: в воротах вместо Маркетти нередко появляется Томас Стракоша, на замену начинают выходить Алессандро Мурджа и Алессандро Росси, знакомые Индзаги по Примавере, не за горами дебют Луки Крекко и Кристофера Ойкономидиса, которых Симоне подпускал к тренировкам ещё весной.
Есть и то, что Симоне Индзаги ещё стоит подрегулировать. Хромает реализация моментов – в последних двух домашних матчах римляне много стреляли по воротам «Кьево» и «Милана», но набрали всего одно очко, растранжирив свои шансы. Сильно проседает игра в концовках – из 28 мячей «Лацио» пропустил 14 в последние полчаса. Отчасти это связано и с самим Индзаги, который пока не слишком удачно регулирует игру заменами, временами затягивает с желанием засушить игру, но его развитие – дело наживное.
За тем, как развивается его карьера, каждую неделю следит Филиппо Индзаги. Братья созваниваются каждый день, а в дни матчей Пиппо приезжает домой, в Пьяченцу, где вся семья часто смотрит выцветшие детские футбольные фотографии, а потом – на брата и сына, руководящего «Лацио». Пиппо искренне переживает за брата и не завидует.
Симоне всегда был вторым – теперь пришла его пора быть первым.
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