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175 лет назад 2016
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Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

Валлийская ракета и потеря РФПЛ. 10 самых быстрых игроков мира

В мексиканской «Пачуке» подсчитали, какую скорость развивают самые быстрые игроки мира. В ряду лучших оказались и Месси с Роналду.
19 февраля 2017, воскресенье. 17:03. Футбол
>>> Руни и ещё 9 лучших бомбардиров в истории «Манчестер Юнайтед»

10. Уэйн Руни – 31,2 км/ч


Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии приближается к футбольной старости, но по-прежнему остаётся достаточно быстрым игроком. По крайней мере, развить скорость более 30 км/ч ему ещё по силам. Руни, похоже, отказывается принимать критику в свой адрес.
«Думаю, что я по-прежнему быстрее всех в команде, но точно не знаю. Есть Антонио Валенсия, Антони Марсьяль, Люк Шоу – эти ребята тоже невероятно скоростные», – говорил теперь уже лучший бомбардир в истории манкунианцев перед началом нынешнего сезона.

9. Лионель Месси – 32,5 км/ч


Высочайший игровой интеллект вкупе с потрясающим дриблингом на высокой скорости делает Месси футболистом, которого многие называют лучшим в истории игры. Когда нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины включает свои ноги на полную мощь, его просто не остановить. «С точки зрения скорости на поле, а также быстроты мысли у Лионеля нет конкурентов. Безусловно, он лучший в мире», – уверяет бывший партнёр Месси по «Барселоне» Хави. И с Хави не поспоришь, даже несмотря на то что у «Барселоны» с Месси бывают такие чёрные дни, как в Париже.
Тео Уолкотт

Тео Уолкотт

Фото: Reuters

8. Тео Уолкотт – 32,7 км/ч


Фланговый нападающий «Арсенала» и сборной Англии невероятно быстр. Как-то он даже стал победителем одного из рейтингов на звание самого скоростного футболиста планеты. Его стремительный прорыв оставит в дураках любого защитника. Впрочем, Уолкотту часто приходилось выслушивать, что он так полностью и не реализовал себя. Главный тренер лондонских «канониров» Арсен Венгер поддерживает Тео: «Считаю, у Уолкотта есть всё, чтобы стать нападающим топ-класса. И у него по-прежнему шикарная скорость», – напоминает Венгер.
Лучший футболист мира прошлого года тоже попал в топ-10 самых быстрых игроков, хотя здесь он всё-таки не первый.

7. Криштиану Роналду – 33,6 км/ч


Лучший футболист мира прошлого года тоже попал в топ-10 самых быстрых игроков, хотя здесь он всё-таки не первый. Физические данные и сумасшедшая работоспособность помогают Роналду всегда оставаться на вершине. Тренер по физподготовке сборной Португалии Жоау Арозу так видит будущее форварда «Реала»: «Не хочу заявлять, что Роналду отличается от других футболистов, но, тем не менее, он обладает особенными характеристиками. Криштиану никогда не будет медленным игроком, несмотря на то что с годами скорость уходит. Просто он станет играть ближе к воротам соперника».

6. Аарон Леннон – 33,8 км/ч


Ещё один быстроногий игрок из Англии – полузащитник «Эвертона» Леннон. В своё время Гарри Реднапп обещал ему большое будущее, ценил Аарона и Фабио Капелло. «Леннон очень опасен при игре один в один, поскольку в его арсенале очень высокая скорость. Он обладает огромным потенциалом», – отмечал Дон Фабио в период работы со сборной Англии. До поры до времени Леннон действительно прогрессировал, но в последние годы его клубная карьера складывается не так, как надеялись поклонники таланта этого невысокого англичанина.

5. Пьер-Эмерик Обамейянг – 34,6 км/ч


Благодаря потрясающим скоростным качествам и отточенным навыкам габонский нападающий забивает больше всех в немецкой Бундеслиге. Если защитник хоть чуть-чуть зазевался и позволил Обамейянгу получить пас на свободное пространство, то уже не догонит габонца. «При Томасе Тухеле я сделал ещё один шаг вперёд в своём развитии. Каждый, кто думал, что я просто обладаю высокой скоростью и являюсь хорошим атлетом, ошибался. Всегда хочу забивать, так было с детских лет», – объясняет Обамейянг, рассуждая о своих сильных сторонах.
24-летний игрок «Тигреса» по прозвищу Вспышка поражает селекционеров стремительностью бега

4. Антонио Валенсия – 35,1 км/ч.


Эквадорец уже почти восемь лет выступает за «Манчестер Юнайтед» и высоко ценился тренерами манкунианцев за свои качества, среди которых потрясающая быстрота. «Валенсия отлично подходит нашей команде. Он обладает высочайшей скоростью и делает великолепные навесы», – хвалил защитника легендарный Алекс Фергюсон. Теперь и нынешний главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью утверждает, что в футболе нет лучшего правого защитника, чем Антонио. Подтверждение словам Моуринью – продление контракта с 31-летним игроком.
Антонио Валенсия

Антонио Валенсия

Фото: Reuters

3. Юрген Дамм – 35,2 км/ч


Этот мексиканский вингер с немецким именем мало знаком европейским любителям футбола. До сих пор Дамм выступал только на родине, сыграл пять матчей за сборную страны. 24-летний игрок «Тигреса» по прозвищу Вспышка поражает селекционеров стремительностью бега. «Очень счастлив, что меня в плане скорости ставят в один ряд с такими звёздами, как Роналду, Месси и Бэйл. Действительно, это мой козырь. Надеюсь, бог захочет, чтобы я стал самым быстрым, и поможет мне превзойти их», – признаётся Дамм, который, возможно, скоро переедет в Европу.

2. Орландо Беррио – 36,0 км/ч


На втором месте среди игроков, развивших максимальную скорость, находится колумбиец Беррио. До недавнего времени мы ничего не знали о нём, но зимой фигура Орландо активно обсуждалась в связи с информацией об интересе к этому нападающему со стороны «Зенита» и ЦСКА. Однако в РФПЛ он так и не оказался: в январе «Атлетико Насьональ» продал Беррио в бразильский «Фламенго». Южноамериканские журналисты выделяют сильнейшее качество Орландо: «Это очень быстрый футболист, который идеально подходит для игры на контратаках».
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1. Гарет Бэйл – 36,9 км/ч


Разве забудешь феноменальный гол Бэйла в 2014 году, забитый «Барселоне» в финале Кубка Испании?! Под занавес матча Гарет рванул к чужим воротам с такой скоростью, какая не под силу многим игрокам в свежем состоянии. Мощь «валлийской ракеты» в движении потрясает и обезоруживает соперников. Откуда у Гарета такая быстрота? Сам он рассказывал, что никогда специально не работал над этим качеством: «Я упорно работаю на тренировках, но не делаю ничего особенного. В школе бегал на скорость наравне со всеми. И я никогда не занимался с тренером по бегу. Просто бегу изо всех сил». Самое важное, что у фантастического атлета Бэйла сил хватит на десятерых.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Аарон Леннон Гарет Бэйл Криштиану Роналду Лионель Месси Луис Антонио Валенсия Пьер-Эмерик Обамейянг Тео Уолкотт Уэйн Руни
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