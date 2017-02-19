100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 70-го по 61-е

1. Уровень игрока.
2. Уровень клуба, в котором выступал игрок на тот момент.
3. Вклад игрока в успехи клуба.
4. Продолжительность выступлений в чемпионате.
Также отметим, что в рейтинг не попали игроки из ближнего зарубежья.
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 100-го по 91-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 90-го по 81-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 80-го по 71-е
70. Виктор Жулиано
«Зенит», 2016-н.в.
23 матча, 14 голов
В России Жулиано всего полгода, но уже успел настолько чётко вписаться в схемы Луческу и влюбить в себя болельщиков «Зенита», что не отметить его заслуги просто невозможно. Это действительно впечатляет – заменить Халка, пусть и не на сто процентов. В лице бразильца «Зенит» обрёл нового лидера, способного как забивать самостоятельно, так и отдавать эффектные голевые передачу на партнёров. В Лиге Европы Жулиано так и вовсе показал какую-то невероятную статистику, забив 6 голов и сделав 5 голевых передач в 5 матчах группового этапа. Сам Жулиано не скрывает, что рассматривает Россию как трамплин в более сильный чемпионат, потому не стоит сомневаться, что он и дальше будет выкладываться на все сто.
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Виктор Жулиано
Фото: Елена Разина, "Чемпионат"
69. Кристофер Самба
«Анжи», 2012-2013, 44 матча, 5 голов
«Динамо», 2013-2016, 33 матча, 7 голов
По мотивам карьеры Кристофера в России Квентин Тарантино вполне мог бы снять фильм «Самба освобождённый». Немалую часть этих четырёх лет Самба рассказывал, как хочет уехать. Находясь в «Анжи», конголезец вдруг заявил, что несчастлив в России, и после длительных переговоров сорвался в Англию. Через несколько лет произойдёт похожая история – защитник вновь сделает всё, чтобы сбежать из Москвы, на этот раз из «Динамо». Но тут это было уже оправдано сменой клубного курса. И ему вновь удастся «побег». Тем не менее к игре Самба в России вопросов не возникало никогда. Частенько он был медлителен и неповоротлив, но при этом настолько хорош в единоборствах и игре «на втором этаже», что недоработки зачастую оставались незамеченными. Его победный гол на последних добавленных секундах, выведший «Динамо» в группу Лиги Европы, – кульминация того этапа развития клуба.
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Кристофер Самба
Фото: Максим Туманов, "Чемпионат"
68. Войцех Ковалевски
«Спартак», 2003-2007, 94 матча, пропустил 111 голов
«Сибирь», 2010, 14 матчей, пропустил 32 гола
Войцех Ковалевски – культовая фигура для болельщиков «Спартака». Польский голкипер был настолько харизматичен и уверен в себе, что ему можно было простить любую оплошность. Хотя частенько Войцех единолично спасал для красно-белых целые матчи. Болельщики «Спартака» к нему относились с особой теплотой – для торсиды москвичей Ковалевски был едва ли не главным кумиром в годы своих выступлений за «Спартак», и после сезонов 2004 и 2005 годов Войцех получал от фанатов «Золотого кабана», специальную награду от болельщиков лучшему игроку клуба по итогам сезона. Сам Ковалевски тоже не забывает «Спартак» — на последнем дерби с ЦСКА он был почётным гостем.
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Войцех Ковалевски
Фото: РИА Новости
67. Ян Дюрица
«Сатурн», 2006-2008, 83 матча, 3 гола
«Локомотив», 2009-2016, 150 матчей, 6 голов
Все 10 лет, что Дюрица провёл в России, он потом и кровью доказывал, что заслуживает выходить в основе. Яна нередко задвигали в запас, но он снова боролся и снова выходил победителем, возвращая себе место в старте. Под занавес московской карьеры словак создал мощную связку с Ведраном Чорлукой в центре защиты. А его связка с другим экс-легионером РФПЛ Мартином Шкртелом в сборной страны → Ковалевски: видно, что Глушаков и Робыграть Россию на Евро-2016. Впрочем, всех этих заслуг Дюрице не хватило для того, чтобы заслужить новый контракт в «Локомотиве». Зато с лихвой хватило, чтобы попасть в наш рейтинг.
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Ян Дюрица
Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"
66. Вандерсон
«Краснодар», 2012-н.в.
133 матча, 46 голов
Вандерсон – легионер со сложной судьбой. Бразилец рос в неполной семье и долгое время совмещал занятия футболом с торговлей фруктами на рынке, чтобы прокормить родных. Лишь в 22 нападающий пробился в профессиональный клуб, в 23 был замечен шведским ГАИСом, а в 25 перебрался в «Краснодар». Сейчас Ваня, как его ласково называют в южном городе, не является игроком основы, но в своё время был одним из ярчайших игроков чемпионата, становился лучшим бомбардиром РФПЛ, лучшим бомбардиром в истории клуба и забивал вот такие чумовые голы.
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Вандерсон
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
65. Антонин Кински
«Сатурн», 2004-10
200 матчей, пропустил 187 мячей
Кински – один из самых душевных легионеров в истории РФПЛ. За семь лет в чемпионате России Антонин не вляпался ни в один скандал, всегда играл на уровне и имел безупречную репутацию. «Сатурн» редко когда был командой, которую поддерживали незаинтересованные болельщики. Но Антонина Кински не уважать было невозможно. Ради «Сатурна» чех отклонял предложения «Локомотива», «Спартака» и «Челси». Наверняка Кински был бы основным вратарём и в сборной, если бы не феномен Петра Чеха. Антонин всегда оставался скромным парнем. «Для меня деньги не имеют приоритет. Понимаешь? Я не человек, который, блин, говорит: «А вот вы мне еще 10 должны. Я до копейки здесь буду». Зачем? Я рад, что у меня все получается, я счастливый, у меня дети хорошо учатся, у меня все здоровые», — простые постулаты экс-вратаря «Сатурна».
Антонин Кински
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
64. Балаж Джуджак
«Анжи», 2011-12, 8 матчей, 0 голов
«Динамо», 2012-15, 88 матчей, 13 голов
В Венгрии Джуджака называли главным местным талантом со времён чуть ли не Ференца Пушкаша. Балаж ударными темпами прогрессировал в ПСВ, потому его приход в «Анжи» был настоящим успехом менеджмента махачккалинцев. Однако реактивный полузащитник запомнился не по выступлениям в суперпроекте Сулеймана Керимова, а игрой в «Динамо», где несколько лет был одним из лидеров атаки команды. Проходы по флангам, изящный дриблинг, точные подачи в штрафную – на фланге у «Динамо» при Джуджаке всегда всё было в порядке. Будущее венгра после Москвы связывали с «Ливерпулем», «Интером» и «Лацио», однако Балаж неожиданно подписал контракт с турецким «Бурсаспором», а летом 2016 отправился доигрывать в ОАЭ.
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Балаж Джуджак
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
63. Эммануэль Эменике
«Спартак», 2011-13
42 матча, 21 гол
Эменике не первый год скитается по европейским клубам, всякий раз возвращаясь в «Фенербахче». В Турции Эммануэля часто критикуют, зато в России болельщики «Спартака» в нём души не чаяли. Эменике регулярно забивал, стал настоящим палачом «Локомотива», забил «Зениту» гол, выведший красно-белых в Лигу чемпионов, а после него схлопотал спорную дисквалификацию за неоднозначное празднование. Если бы не ещё одна дисквалификацию за неоднозначное празднование в адрес фанатов «Динамо», нигериец мог бы ещё пополнить свою статистику в РФПЛ. А так – 21 гол в 42 играх и 63-е место в нашем топе.
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Эммануэль Эменике
Фото: РИА Новости
62. Мэттью Бут
«Ростов», 2002-04, 54 матча, 1 гол
«Крылья Советов», 2004-08, 107 матчей, 7 голов
Если бы даже Мэттью Бут посредственно играл на футбольном поле, болельщикам он всё равно бы запомнился. Бритоголовый африканский легионер с белым цветом кожи и ростом под два метра – такое уж точно отложится в памяти. Помимо импозантной внешности Бут выделялся и качественной игрой – и в «Ростове», и в «Крыльях» Мэттью был образцом надёжного защитника, при этом частенько забивая в чужие ворота. В Самаре Бут полюбил местных раков, дослужился до капитанской повязки, немного выучил русский и завоевал звание одного из лучших легионеров в истории клуба.
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61. Расмус Эльм
ЦСКА, 2012-14
60 матчей, 5 голов
В ЦСКА Эльм провёл лучший отрезок карьеры – во время пребывания в России он показал, что здорово тактически подкован, техничен, умён, и потому стал необходимым винтиком в командном механизме «армейцев». Расмус быстро вырос в одного из лучших легионеров РФПЛ. Однако вскоре чуть было не закончил футбольную карьеру в самом расцвете сил. В 26 лет у шведа обострилась давняя болезнь – непереносимость глютена, у Расмуса случались внутренние кровотечения, что при его болезни могло привести к необратимым последствиям. Мужественно доиграв сезон до конца, Эльм взял паузу в карьере и покинул Москву, оставив после себя лишь горечь болельщиков и думы о том, в какого высококлассного футболиста мог вырасти суперталантливый скандинав, которого так редко балует судьба.
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Продолжение следует.
Расмус Эльм
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"