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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Сборная России стала победителем Кубка Легенд-2017
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Полина Куимова

Чемпионы 1990-х. Как сборная России кубок Легенд завоевала

Девятая победа России, разгром Германии и секрет побед от Карпина. Моменты последнего дня Кубка Легенд.
19 февраля 2017, воскресенье. 20:30. Футбол
Кубок Легенд – турнир поистине уникальный. Под одной крышей собираются звёзды, когда-то восхищавшие весь футбольный мир – Йенс Леманн, Франк де Бур, Манише, Юрий Джоркаефф, Марко Дельвеккио, Луиджи ди Бьяджо, Егор Титов и другие.

У некоторых из них сейчас даже нет времени заниматься футболом. Например, Симау Самброза переквалифицировался в журналиста и теперь трудится на португальском телевидении – ведёт свою программу. Гаиска Мендьета после завершения карьеры посвятил себя музыке и с тех пор в определённых кругах стал известен как DJ Mendieta. Кстати, в прошлом году перед финальным матчем Лиги чемпионов испанец сыграл пару сетов. Йенс Леманн занимается йогой и изучает книги по психологии, а Пауло Феррейра полностью погружён в работу в академии «Челси».

Тем не менее ветераны в течение двух дней показывали отличный футбол. Естественно, не на привычных скоростях, но с какой самоотдачей!

Кроме того, для футболистов этот турнир — хороший повод встретиться со старыми друзьями.

— Всегда приятно приезжать в Москву. Я первый раз участвую в этом турнире, но мне было очень интересно понять, что это такое. Было здорово встретиться со всеми, с кем я когда-то играл, — поделился впечатлениями Паулу Ферейрра.
Кевин Кураньи против Дмитрия Хлестова

Кевин Кураньи против Дмитрия Хлестова

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Пьер ван Хойдонк также остался доволен:

– Пожалуйста, в следующий раз попросите, чтобы все машины стояли в гараже. Из-за пробок так сложно было сюда добраться! – пошутил он. – Но вообще, организация турнира просто отличная. Для нас большое удовольствие приезжать сюда, встречаться. Мы и на вечеринку сходили, и в футбол поиграли. Всё просто супер!
Кубок Легенд. Итоги Кубка Легенд
1-е место — Россия
2-е место – Германия
3-е место – Португалия
4-е место – Нидерланды
5-е место – сборная звёзд
6-е место – Италия.
Лучший игрок турнираАлексей Смертин
Лучший вратарь турнира – Йенс Леманн
Лучшие бомбардиры – Симау Самброза и Марко Райх (9 голов)
Болельщики на трибунах в основном поддерживали сборную России, но нашлись и те, кто болел за португальцев. Во время матча за 3-е место, когда Нидерланды играли против Португалии, мужчина с огромным флагом и вымпелом звонко скандировал: «Пор-ту-гал! Пор-ту-гал!» Улыбались все, включая стюардов и футболистов.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Но особая атмосфера царила во время финального матча, в котором россияне соперничали с немцами. Дети из футбольной школы «Смена» не умолкали ни на минуту – подсказывали, подбадривали и гнали соотечественников вперёд. Финал получился довольно зрелищным. На первой же минуте Йенсу Леманну пришлось вынимать мяч из сетки – счёт открыл Алексей Смертин. Через 10 минут Россия вела уже со счётом 3:0 и пропустила только на последних секундах первого тайма. Во второй половине матча немцы оживились: боролись за мяч, перекрикивались и даже пытались давить на судью. А в какой-то момент Леманн не выдержал и побежал в центр поля. Но не помогло: за две минуты до конца матча Константин Зырянов поставил точку в этом поединке. 8:2 – и Россия девятикратный чемпион Кубка Легенд.

Валерий Карпин рассказал, почему сборная наших ветеранов побеждает из года в год.

– Секрет наших побед — это родные стены, подготовка и желание играть. Многие играют и после завершения карьеры, поэтому находятся в такой хорошей форме.
Валерий Карпин

Валерий Карпин

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
А вот у ван Хойдонка немного другое мнение о возможности стать чемпионами.

— Когда Голландия выиграет этот турнир? Когда в нём не будет участвовать Россия! – посмеялся голландский футболист.

Конечно, такой вариант исключён, а вот расширение участников турнира вполне вероятно.

— Очень хотелось бы, что в следующем году Кубок Легенд приобрёл полноценный формат с участием всех остальных ведущих сборных мира, — поделился впечатлениями председатель совета директоров ОАО «РЖД» Аркадий Дворкович.

Это было бы действительно здорово. А что, вдруг к нам через год-другой приедет Роналдиньо или Зидан?
Сборная России выиграла Кубок Легенд

Сборная России выиграла Кубок Легенд

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Алексей Смертин Валерий Карпин Йенс Леманн Пьер ван Хойдонк Кубок Легенд
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