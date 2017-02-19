Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Сиссе нараспашку. Как стать диджеем, находясь под следствием

Покорить главную красотку Краснодара, попасть под следствие, второй раз закончить карьеру и заняться музыкой – всё это Джибриль Сиссе.