Сиссе нараспашку. Как стать диджеем, находясь под следствием

Последние полтора года о футболисте говорят в основном в связи с расследованиями по делу о шантаже Вальбуэна. На днях L’Equipe сообщил, что в ближайшее время полиция намерена проверить телефон француза.
Учитывая характер Сиссе, может открыться много интересных подробностей. Кстати о характере футболиста. Летом 2013 года я делал интервью с Сиссе. Тогда он только-только пришёл в «Кубань». Уже тогда он показался человеком пробивным, максимально уверенным в себе. Говорил, что находится на пике формы, что обязательно выйдет в основе в ближайшем матче (мечты-мечты). А ещё рассказал, что в «Кубани» его оберегает 13-й номер. Он для него счастливый, потому что родился в 13-м департаменте и у него хорошие отношение с фанатской группировкой «Панатинаикоса», которая называется Gate 13. В честь греческого клуба форвард даже сделал над коленом татуировку с клевером.В РФПЛ француз отметился 4 мячами и одной голевой передачей. Мало для нападающего, но на самом деле не так уж и плохо. За полгода в «Кубани» Сиссе провёл 15 матчей в РФПЛ, но ни разу не играл все 90 минут. Это к разговору о пике формы. Отметиться форвард сумел не только на поле. Даже за непродолжительный период в Краснодаре Джибриль успел сойтись с самой сексуальной болельщицей в городе, которая выиграла конкурс «Мисс РФПЛ-2011».→ Красота дня. Алина Чусалина, поддержавшая родную «Кубань»
После «Кубани» форвард ещё поиграл в «Бастии», но в октябре 2015-го завершил карьеру. В 34 года Сиссе требовалась операция по установке протеза шейки бедра. Однако в 2016-м футболист возобновил тренировки, набрал форму в резервном составе «Осера» и предлагал свои услуги «Нанси». Увы, не сложилось. Футболист повторно завершил карьеру. Тем более нужно было находить время для судебных разбирательств.
По данным французского издания Le Figaro, в октябре 2015 года Сиссе был арестован в связи с подозрениями в шантаже своего соотечественника Матьё Вальбуэна (ключевым подозреваемым был и остаётся нападающий «Реала» Карим Бензема). После допроса полиция отпустила Сиссе. Прокурор требовал, чтобы форварду было предъявлено обвинение по соучастию в шантаже, однако в августе 2015 года суд ответил отказом. Однако дело ещё далеко не закрыто. Причастность Сиссе к шантажу расследуется.
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Кстати, нападающий далеко не первый раз имеет проблемы с законом. Ещё в 2005 году полиция арестовала Сиссе за нападение на 15-летнего мальчика. Футболист отделался штрафом и пообещал, что больше не будет бить детей. В 2006-м в полицию обратилась беременная жена Сиссе – Джудия утверждала, что подверглась нападению со стороны мужа. В 2009-м его арестовали, уже в Ньюкасле, в связи с нападением на девушку у бара Diamonds. Хотя удивительнее всего выглядела ситуация, когда француза задержали за выходку в супермаркете. Сиссе и его друг пугали посетителей магазина, облачившись в костюмы Фредди Крюгера и убийцу из ужастика «Крик».
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Сейчас у Сиссе новое увлечение. Достаточно безобидное, особенно учитывая предыдущие абзацы. Джибриль увлёкся музыкой. Став диджеем, Сиссе взял псевдонимом Mr Lenoir. Было бы любопытно увидеть его совместный сет с диджеем Русланом Нигматуллиным. Хотя пока Сиссе наигрывает другие связки. В апреле 2016 года выступил на концерте американской певицы Мерайи Кэри в Париже.
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«С той же страстью я всецело посвящу себя карьере диджея, продюсера и консультанта, а также буду продвигать свой бренд одежды. Спасибо всем за поддержку. У меня теперь начинается новая жизнь», – приводит слова Сиссе Liverpool Echo. Будем надеяться, что музыка у француза будет такая же неудержимая, как и вся жизнь.