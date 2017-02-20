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175 лет назад 2016
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Жозе Моуринью и Антонио Конте
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Моуринью снова сразится с Конте. Главное — в обзоре дня

«МЮ» сыграет с «Челси» в 1/4 Кубка Англии, Гамшик замахнулся на рекорд Марадоны, Россия выиграла Кубок Легенд — главные события дня.
20 февраля 2017, понедельник. 00:00. Футбол

«МЮ» одержал волевую победу над «Блэкберном» в 1/8 финала Кубка Англии


В матче 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл со счётом 2:1 аутсайдера Чемпионшипа «Блэкберн Роверс».

На 17-й минуте хозяев поля вышли вперёд благодаря точному удару Дэнни Грэма. Отыгрались подопечные Жозе Моуринью 10 минут спустя — счёт сравнял Маркус Рашфорд. Победный мяч забил на 75-й минуте Златан Ибрагимович. В дальнейшем мяч побывал в воротах «МЮ» ещё раз, но гол не был засчитан из-за очевидного офсайда.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу и сумел пробиться в четвертьфинал Кубка Англии, где встретится с лидером Премьер-лиги «Челси».
Кубок Англии. 1/8 финала
19 февраля 2017, воскресенье. 19:15 МСК
Блэкберн Роверс
Блэкберн
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 – Грэм – 17, 1:1 – Рашфорд – 27, 1:2 – Ибрагимович – 75

«Рома» разгромила «Торино» и вернулась на второе место в таблице Серии A


В матче 25-го тура итальянской Серии A «Рома» на своём поле не оставила шансов «Торино», победив со
счётом 4:1.

На 10-й минуте Эдин Джеко открыл счёт, а на 17-й Мохамед Салах забил второй мяч римлян. На 65-й минуте точным ударом отметился Леандро Паредес. Ближе к концу матча в составе гостей один мяч отыграл Макси Лопес, но последнее слово осталось за хозяевами — в компенсированное ко второму тайму время отличился Раджа Найнгголан.

Благодаря этой победе «Рома» (56 очков) вернулась на второе место в таблице Серии A и опережает на два очка «Наполи». «Торино» (35 очков) занимает девятое место.
Италия - Серия А. 25-й тур
19 февраля 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Рома
Рим
4 : 1
Торино
Турин
1:0 – Джеко – 10, 2:0 – Салах – 17, 3:0 – Паредес – 65, 3:1 – Лопес – 84, 4:1 – Найнгголан – 90+1

Гамшик забил 110-й гол за «Наполи», до рекорда Марадоны остаётся 5 голов


Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик отметился голом в матче 25-го тура итальянской Серии A с «Кьево» (3:1).

Для Гамшика этот гол стал 110-м в составе «Наполи» во всех турнирах. 29-летний словак уже опередил по этому показателю Эдинсона Кавани и Аттилу Саллустро, и всего пять голов отделяют его от Диего Марадоны. Знаменитый аргентинец, забивший за «Наполи» 115 голов, является лучшим бомбардиром в истории клуба.

«Лилль» подтвердил, что Бьельса грядущим летом возглавит команду


«Лилль» на своём официальном сайте подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что новым главным тренером команды станет Марсело Бьельса.

Французский клуб договорился с аргентинским специалистом о двухлетнем контракте, который вступит в силу 1 июля 2017 года. Команда доиграет сезон под руководством Франка Пасси. После 26 матчей «Лилль» занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1.

Бьельса уже имеет опыт работы в чемпионате Франции — с 2014 по 2015 год он возглавлял «Марсель». Также 61-летний тренер известен по работе в сборных Аргентины и Чили.

ЦСКА в контрольном матче обыграл норвежский «Сарпсборг 08»


В контрольном матче на сборе в Испании ЦСКА одержал победу со счётом 3:1 над шестой командой последнего чемпионата Норвегии «Сарпсборг 08».

На 46-й минуте Марио Фернандес вывел «армейцев» вперёд, а три минуты спустя Алан Дзагоев сделал счёт 2:0. На 62-й минуте отличился Александр Головин. Соперник сумел отыграть лишь один мяч — на 75-й минуте голом отметился Йёрген Ларсен.

На 79-й минуте у красно-синих на замену вышел бразилец Витиньо, который впервые играл на этих сборах.
Товарищеские матчи (клубы)
19 февраля 2017, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
3 : 1
Сарпсборг 08
Сарпсборг, Норвегия
1:0 – Фернандес – 46, 2:0 – Дзагоев – 49, 3:0 – Головин – 62, 3:1 – Ларсен – 76

Хет-трик Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Фулхэм» в 1/8 финала Кубка Англии


В матче 1/8 финала Кубка Англии «Фулхэм» принимал на своём поле «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей все три гола на свой счёт записал английский форвард Гарри Кейн. Таким образом, «Фулхэм» своё выступление на турнире завершил, а «Тоттенхэм» пробился в четвертьфинал.
Кубок Англии. 1/8 финала
19 февраля 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
0 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 – Кейн – 16, 0:2 – Кейн – 51, 0:3 – Кейн – 73

Россия в финале Кубка Легенд разгромила Германию


В финале международного футбольного турнира «Кубок Легенд» сборная России со счётом 8:2 разгромила команду Германии и в девятый раз подряд выиграла турнир, который проходит в Москве.

Дубли у россиян оформили Алексей Смертин, Роман Широков и Дмитрий Аленичев, ещё по одному мячу забили Евгений Алдонин и Константин Зырянов.

Кубок Легенд
Финал

Россия — Германия — 8:2
Голы: Смертин (1:0); Широков (2:0); Смертин (3:0); Райх (3:1); Вош (3:2); Аленичев (4:2); Алдонин (5:2); Широков (6:2); Аленичев (7:2); Зырянов (8:2).

Шестое место на Кубке Легенд заняла сборная Италии, пятое — «Звёзды футбола», четвёртое — команда Нидерландов, а третье — Португалия.

Лучшим игроком турнира признан Алексей Смертин, а лучшим вратарём — немец Йенс Леманн. Лучшими бомбардирами стали португалец Симау Саброза и немец Марко Райх.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Хотспур Марек Гамшик Марсело Бьельса Кубок Легенд Обзор главных событий дня
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