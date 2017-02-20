Моуринью снова сразится с Конте. Главное — в обзоре дня

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл со счётом 2:1 аутсайдера Чемпионшипа «Блэкберн Роверс».На 17-й минуте хозяев поля вышли вперёд благодаря точному удару. Отыгрались подопечные Жозе Моуринью 10 минут спустя — счёт сравнял. Победный мяч забил на 75-й минуте. В дальнейшем мяч побывал в воротах «МЮ» ещё раз, но гол не был засчитан из-за очевидного офсайда.Таким образом, «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу и сумел пробиться в четвертьфинал Кубка Англии, где встретится с лидером Премьер-лиги «Челси».В матче 25-го тура итальянской Серии A «Рома» на своём поле не оставила шансов «Торино», победив сосчётом 4:1.На 10-й минутеоткрыл счёт, а на 17-йзабил второй мяч римлян. На 65-й минуте точным ударом отметился. Ближе к концу матча в составе гостей один мяч отыграл, но последнее слово осталось за хозяевами — в компенсированное ко второму тайму время отличилсяБлагодаря этой победе «Рома» (56 очков) вернулась на второе место в таблице Серии A и опережает на два очка «Наполи». «Торино» (35 очков) занимает девятое место.Полузащитник «Наполи»отметился голом в матче 25-го тура итальянской Серии A с «Кьево» (3:1).Для Гамшика этот гол стал 110-м в составе «Наполи» во всех турнирах. 29-летний словак уже опередил по этому показателю Эдинсона Кавани и Аттилу Саллустро, и всего пять голов отделяют его от. Знаменитый аргентинец, забивший за «Наполи» 115 голов, является лучшим бомбардиром в истории клуба.«Лилль» на своём официальном сайте подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что новым главным тренером команды станетФранцузский клуб договорился с аргентинским специалистом о двухлетнем контракте, который вступит в силу 1 июля 2017 года. Команда доиграет сезон под руководством Франка Пасси. После 26 матчей «Лилль» занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1.Бьельса уже имеет опыт работы в чемпионате Франции — с 2014 по 2015 год он возглавлял «Марсель». Также 61-летний тренер известен по работе в сборных Аргентины и Чили.В контрольном матче на сборе в Испании ЦСКА одержал победу со счётом 3:1 над шестой командой последнего чемпионата Норвегии «Сарпсборг 08».На 46-й минутевывел «армейцев» вперёд, а три минуты спустясделал счёт 2:0. На 62-й минуте отличился Александр Головин. Соперник сумел отыграть лишь один мяч — на 75-й минуте голом отметился Йёрген Ларсен.На 79-й минуте у красно-синих на замену вышел бразилец Витиньо, который впервые играл на этих сборах.В матче 1/8 финала Кубка Англии «Фулхэм» принимал на своём поле «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.В составе победителей все три гола на свой счёт записал английский форвард. Таким образом, «Фулхэм» своё выступление на турнире завершил, а «Тоттенхэм» пробился в четвертьфинал.В финале международного футбольного турнира «Кубок Легенд» сборная России со счётом 8:2 разгромила команду Германии и в девятый раз подряд выиграла турнир, который проходит в Москве.Дубли у россиян оформили, ещё по одному мячу забилиСмертин (1:0); Широков (2:0); Смертин (3:0); Райх (3:1); Вош (3:2); Аленичев (4:2); Алдонин (5:2); Широков (6:2); Аленичев (7:2); Зырянов (8:2).Шестое место на Кубке Легенд заняла сборная Италии, пятое — «Звёзды футбола», четвёртое — команда Нидерландов, а третье — Португалия.Лучшим игроком турнира признан Алексей Смертин, а лучшим вратарём — немец Йенс Леманн. Лучшими бомбардирами стали португалец Симау Саброза и немец Марко Райх.