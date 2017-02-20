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175 лет назад 2016
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Сергей Кирьяков
Фото: Из личного архива Сергея Кирьякова
Текст: Данила Игнатов

Чемодан долларов, тюрьма и стейк из змеи. Гид Кирьякова по Китаю

Сергей Кирьяков играл в Китае до того, как это стало мейнстримом, а теперь рассказывает о местной еде, обычаях и, конечно же, деньгах.
20 февраля 2017, понедельник. 08:30. Футбол
Российский нападающий Сергей Кирьяков уехал в чемпионат Китая до эпохи космических зарплат и трансферного бума. В интервью «Чемпионату» нынешний главный тренер тульского «Арсенала» вспоминает, как разучивал сценку на китайском языке, из какого оружия стрелял на экскурсии в тюрьме и куда в Поднебесной поехать туристу в первую очередь.

Условия


— В 2001-м я фактически остался без команды, потому что «Теннис-Боруссия» объявила себя банкротом. Я, посоветовавшись с юристом, единственный из команды подал в суд и, пока шло разбирательство, искал себе новый клуб. Тут на меня и вышли китайцы. Прежде чем принять их предложение, я слетал на базу, познакомился со всеми условиями, поэтому чувства страха или неизвестности не испытывал.

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Инфраструктура была потрясающей: 12 полей, два пятизвёздочных отеля, ледовый дворец, где можно было сыграть в хоккей или просто покататься на коньках, боулинг-центр, теннисные корты. Стадион на 60 тысяч, заполняющийся регулярно. Я был просто поражён и почти сразу согласился.

Для иностранцев на этой базе были отдельные апартаменты, у китайцев – свой корпус, где уже в 10 вечера выключался свет. У нас такого не было, график для легионеров оказался достаточно свободным. Я жил в Китае один, а моя бывшая супруга и дочь иногда прилетали во время каникул.

Деньги


— Зачем такая инфраструктура в стране, где футбол не развит? У моей первой команды, «Юньнань Хунта», был очень богатый владелец – глава крупнейшего табачного концерна в Китае, стране, где курят 70-80% населения. Этот человек – большой любитель футбола, у которого возникла идея создать свой клуб. Так вот, его компания платила налоги только на $ 16 млн! Можете представить, каков был оборот концерна.

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Тем болеечто в 2001 году в Китае был футбольный бум перед чемпионатом мира, в финальную часть которого местная сборная вышла впервые в истории. Тогда же китайцы поехали в европейские чемпионаты: один в
Германию, а ещё двое – в «Манчестер Сити». Правда, это больше было похоже на пиар-ход: китайская компания вложила в «Сити» свои деньги и договорилась таким образом себя представить. А вот на самом мундиале китайцы проиграли все три игры и не забили ни одного мяча. Это была настоящая трагедия в стране. Даже Коммунистическая партия Китая заявила, что деньги в футбол больше вкладывать нельзя.

Зарплата у меня была поменьше, чем сейчас, но по тем временам отличная сумма, даже больше, чем в Германии. Правда, контракт с легионерами тогда заключали максимум на сезон, и каждый год нужно было доказывать, что ты стоишь своих денег.

Легионерам платили белую зарплату наличными в долларах, и положить её на банковский счёт в Европе было просто невозможно. Поэтому приходилось перевозить наличность в чемодане полулегальным путём – естественно, никто из легионеров эти доллары при выезде из страны не декларировал, но никого так и не поймали. Правда, однажды я летел в Берлин через Вену, и мой «денежный» багаж не успели перебросить. Прилетев в Германию, я с ужасом обнаружил, что чемодана с годовой зарплатой нет. Слава богу, летел «Люфтганзой», и через три дня мне всё-таки доставили багаж в целости и сохранности.

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Уровень футбола


— В «Юньнань Хунта» нас тренировал пожилой китаец, тренер старой формации. Поэтому у него всё было построено на беговой работе – столько разных кроссов я никогда в жизни не бегал. Занимались и с мячом, конечно, но самая большая проблема китайских футболистов – тактическая необученность. Хотя после того, как в страну поехали европейские тренеры, ситуация стала улучшаться.

Халк накручивает по пять китайцев за матч? В первом сезоне у меня тоже было всё отлично – забил 14 голов, стал лучшим бомбардиром команды и вторым в лиге. Первым тогда стал какой-то бразилец. В следующем сезоне пропустил полгода из-за травмы, но свои шесть снова забил. А третий год провёл под руководством Валерия Кузьмича Непомнящего в «Шаньдун Лунэн», где раньше играл Вагнер Лав, а сейчас – Грациано Пелле из сборной Италии.

Президент


— Однажды с тем самым президентом табачного концерна произошла смешная история. У меня с ним вообще отличные отношения были: после некоторых игр, в которых я забивал важные голы, он приглашал меня к себе и выдавал дополнительные конверты с деньгами. Так вот, он однажды зашёл к нам во время установки с пятью помощниками. В одной руке чашка кофе, в другой, конечно, сигара. Сел на первый ряд, дослушал главного тренера, а затем ещё 40 минут рассказывал, как нужно играть в футбол. Я делал вид, что слушаю этот бред, а сам попросил переводчика не утруждаться.

Язык


— В «Юньнане» у легионеров был переводчик с китайского на английский, во втором клубе уже китайцам потребовался перевод с русского, чтобы понимать Валерия Кузьмича. Сам я по-китайски понимаю только матерные слова… Хотя как-то было скучно, и я решил выучить сценку, как будто знакомлюсь с китайской девушкой, и презентовал её ребятам. Все очень долго смеялись.

Недавно оставшиеся в Китае друзья прислали мне статью о тульском «Арсенале», написанную иероглифами, но прочитать её не смог. Выучить язык идея была, но мне объяснили, что начинать нужно было в маленьком возрасте, потом уже почти невозможно. Ведь один иероглиф там может означать как одну букву, так и целое предложение.

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Развлечения


— В Цзинане, где базируется «Шаньдун», делать вообще нечего, город не соответствует европейским стандартам. Думаю, Вагнеру там было очень скучно. Но есть в Китае и суперсовременные города: Шанхай, Шэньчжэнь, Чунцин, Чандэ… Обалденная красота, там очень приятно находиться.

Первые два года я жил в шикарном городе-шестимиллионнике Куньмин из провинции Юньнань, где есть всё, что нужно для жизни. А вот Цзинань очень отставал, тем более в 2003-м случилась эпидемия птичьего гриппа, и чемпионат Китая прервался на три месяца. Мы практически не вылезали с базы – обстановка в стране была очень напряжённой. Хорошо, что тогда со мной играли Сергей Нагорняк с Украины и Маринко Галич, футболист сборной Словении, – мы проводили время втроём: тренировались, играли в карты, телевизор смотрели.

Туристу бы в первую очередь посоветовал посетить Шанхай и юг Китая. Однажды мы даже остались отдыхать на острове Хайнань, сейчас он, кстати, очень популярен. Тогда там никакой инфраструктуры не было – за пределы пятизвёздочной гостиницы лучше не выходить. А теперь всё благоустроили.

Я сам много путешествовал по Китаю, объездил почти всю страну, с командой и путешествуя. Старался на два-три дня выходных взять билет в какое-нибудь новое место. Что-то друзья советовали, когда-то искал варианты сам. Был и на Великой Китайской стене – это море впечатлений.

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Еда


— Питание для легионеров и местных футболистов на базе тоже было раздельное: нам готовили европейскую еду, им – китайскую. Конечно, за три года и я попробовал кое-что из китайской кухни, например, змею. Очень вкусно, кстати, это как смесь курицы и рыбы! Стейк из ящерицы тоже хорош. А вот от одного вида шелкопряда становилось плохо… Собаку и таракана пробовать тоже не стал.

Местный алкоголь тоже пригубил несколько раз – в гостях не откажешь. Но, честно говоря, это не для нас, не для европейцев.
Сергей Кирьяков

Сергей Кирьяков

Фото: Из личного архива Сергея Кирьякова

Менталитет


— Как относятся к европейцам? В крупных городах нет проблем, а вот в глубинках, бывало, смотрели на нас как на пришельцев с другой планеты, иногда даже потрогать хотели.

А вообще, китайцы – обалденные люди: гостеприимные, любят застолья и тосты, всё как у русских. На самом деле мы очень похожи. Меня часто приглашали к себе домой и очень старались, чтобы гость был доволен. Я сдружился со многими ребятами из команды. Доходило даже до того, что после матчей я подъезжал на своей машине к китайскому корпусу и тайком забирал кого-то в город – развеяться. Мы специально разрабатывали план и выезжали с чёрного входа. Было видно, что китайцы очень загружены этой «армейской» дисциплиной. Я им объяснял, что жизнь – это не только футбол, должно быть время и для развлечений.

Транспорт


— Иностранцу в Китае машину не продадут – обязательно нужны местные права. Водить можно только в том случае, если кто-то за тебя поручится, и в случае какого-то происшествия отвечать будет он. Мне, например, помог партнёр по команде. А движение на китайских дорогах – это ужас. Без правил, как получится, на светофор внимания не обращают. Но я как-то приспособился, в аварии не попадал.

Тюрьма


— Директор одной из тюрем города Куньмин был болельщиком нашей команды «Юньнань Хунта» и как-то раз пригласил несколько игроков к себе, на экскурсию. Пришлось поехать, отказываться нельзя. Там постреляли на стрельбище: из автомата Калашникова, из пистолетов, какого оружия там только не было. Потом, на застолье, директор тюрьмы предложил посоревноваться, кто больше выпьет. А у меня как раз гостил близкий друг детства, он за меня и победил в этом конкурсе, причём с большим перевесом. А после этого поступило предложение произвести казнь приговорённых к смерти. Не знаю, в шутку или нет, но мы, конечно же, отказались.

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Китай сейчас


— По окончании карьеры были мысли открыть свой бизнес в Китае, там ведь делается всё, от безделушек до машин, в хорошем качестве и стоит намного дешевле. Но потом для себя решил, что хочу развиваться в футболе. Тем более у меня уже тогда был и сейчас есть бизнес в сфере недвижимости в Германии, так что не стал распыляться.

В сентябре 2016-го снова побывал в Китае, спустя 13 лет, и понял, что действительно соскучился. В развитии своей страны китайцы идут семимильными шагами. Посмотрите, сколько они вкладывают только в футбол. Нужно много денег, чтобы пригласить на матч звёзд Стоичкова, Ривалдо, Роналдиньо. А в результате – полные стадионы.

Мы с Нигматуллиным играли в этих матчах за сборную Европы, и оба раза проиграли южноамериканцам, находившимся в отличной форме: Ривалдо только-только завершил карьеру, Роналдиньо и сейчас пригодится любой команде. Первый матч – 1:3, я отыграл минут 20, заменив Стоичкова. Во втором проиграли 0:1, я за 30 минут заработал пенальти, который Канделла не реализовал. Хотел ли пробить сам? Там были люди поавторитетнее! К тому же ворота южноамериканцев защищал Дида.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сергей Кирьяков Китайский футбол
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