Кто вместо Энрике? 5 кандидатов на пост тренера «Барселоны»

Луис Энрике и Луи ван Гал Фото: Reuters

Выходные вновь сложились для «Барселоны» тягостно. Командасмотрелась ничем не лучше скромного новичка Примеры «Леганеса», вырвала победу лишь на 90-й минуте благодаря пенальти, заработанному Неймаром, и оставила жалкое впечатление. Примерно такое же, как комментариио возможном продлении контракта с Лучо Энрике. Очевидно, что «Барселона» слабеет на глазах, и смена тренера – первый шаг, призванный это изменить. Испанские журналисты уже составили круг претендентов на пост наставника «Барсы».Среди букмекеров Куман считается фаворитом на пост тренера «Барселоны». За голландца говорят несколько факторов – приверженность сине-гранатовой семье, прогресс его «Эвертона», футбол, который «ириски»показывают. Правда, с футболом не всё так просто: до АПЛ Куман был тренером, смело играющим на 1:0, и лишь в Англии стал гибким. Его «Эвертон» перепробовал множество схем за сезон, и за счёт такой тактической игры успел победить «Арсенал» и разбить со счётом 4:0 «Манчестер Сити».Из минусов – назначение Кумана потенциально приведёт к конфликту с. Испанские болельщики знают Кумана по «Валенсии», где голландец отстранил от состава Каньисареса, Альбельду и Ангуло, трёх лидеров команды. Рональд – жёсткий тренер, а вокруг Месси в «Барселоне» уже создан своеобразный культ, поэтому конфликт практически неминуем.Другой тренер из графства Мерсисайд тоже входит в сине-гранатовый шорт-лист. Несколько лет назад Клопп признавался, что ненавидит «тики-таку» и никогда не стал бы действовать в таком ключе. Сейчас «Ливерпуль» Клоппа, конечно, исповедует не «тики-таку», но нечто похожее – красные постоянно контролируют мяч и хватаются за любой шанс на контратаку, для чего тоже есть своё трио, быстро бегущее и легко разрывающее своих соперников. Стилистически «Ливерпуль» Клоппа уже сейчас похож на «Барселону», и в этом видится главное преимущество дядюшки Юргена в борьбе за пост.Почеттино и играл, и тренировал в Каталонии – только не «Барселону», а «Эспаньол». Более того, со скромной командой Почеттино, ещё будучи неопытным тренером с длинными засаленными волосами, свойственными скорее бас-гитаристу, чем наставнику, побеждал «Барселону» и всегда здорово готовился к ней тактически. Его основополагающий элемент – прессинг и бешеная физическая подготовка, так что с Почеттино тройка нападающих MSN не будет отрезана от всей команды, а давить научится даже Андре Гомеш. Другое дело, что вряд ли Почеттино будет встречен на «Ноу Камп» тепло, к тому же и его «Тоттенхэму» пока есть куда развиваться.В Германии Томаса Тухеля активно критикуют – его дортмундская «Боруссия» попала в чёрную полосу, лучший снайпер команды Пьер-Эмерик Обамейянг не может прийти в себя после Кубка Африки, а тактика и состав «Боруссии» меняются каждый матч. Но Тухель – тренер, идеально подходящий «Барселоне» по стилистике: «Боруссия» активно контролирует мяч, устраивает постоянную перепасовку в глубине поля, пытаясь найти адресата для резкой передачи вперёд. К тому же, учитывая конфликт Тухеля с руководством Дортмунда, есть подозрение, что Томас хочет найти себе новый вызов.После отставки из «Манчестер Юнайтед» ван Гал говорил, что больше не будет работать и посвятит время семье, но профессиональные вызовы всё равно соблазняют Луи. Он – аутсайдер в списке претендентов на работу в «Барселоне», зато лучше всех остальных знает её кухню: в Каталонии ЛВГ тренировал ещё в конце 1990-х, когда его подопечным был, а помощником в штабе –. Дважды ван Гал выигрывал с «Барселоной» чемпионат Испании, но другое его достижение, более важное – открытые миру. Если Луи вернётся в «Барсу» в третий раз, то за появление новых воспитанников кантеры можно не беспокоиться.