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175 лет назад 2016
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Луис Энрике
Фото: Reuters
Текст: Михаил Георгиев

Кто вместо Энрике? 5 кандидатов на пост тренера «Барселоны»

Весьма вероятно, что летом (или раньше) Луис Энрике будет уволен из «Барселоны» – стоит обсудить кандидатов на его пост.
20 февраля 2017, понедельник. 10:00. Футбол
Выходные вновь сложились для «Барселоны» тягостно. Команда Луиса Энрике смотрелась ничем не лучше скромного новичка Примеры «Леганеса», вырвала победу лишь на 90-й минуте благодаря пенальти, заработанному Неймаром, и оставила жалкое впечатление. Примерно такое же, как комментарии Хосе Бертомеу о возможном продлении контракта с Лучо Энрике. Очевидно, что «Барселона» слабеет на глазах, и смена тренера – первый шаг, призванный это изменить. Испанские журналисты уже составили круг претендентов на пост наставника «Барсы».

Рональд Куман («Эвертон»)


Среди букмекеров Куман считается фаворитом на пост тренера «Барселоны». За голландца говорят несколько факторов – приверженность сине-гранатовой семье, прогресс его «Эвертона», футбол, который «ириски»
показывают. Правда, с футболом не всё так просто: до АПЛ Куман был тренером, смело играющим на 1:0, и лишь в Англии стал гибким. Его «Эвертон» перепробовал множество схем за сезон, и за счёт такой тактической игры успел победить «Арсенал» и разбить со счётом 4:0 «Манчестер Сити».

Из минусов – назначение Кумана потенциально приведёт к конфликту с Лео Месси. Испанские болельщики знают Кумана по «Валенсии», где голландец отстранил от состава Каньисареса, Альбельду и Ангуло, трёх лидеров команды. Рональд – жёсткий тренер, а вокруг Месси в «Барселоне» уже создан своеобразный культ, поэтому конфликт практически неминуем.

→ Снежок на голову. Как Рональд Куман метит в Лигу чемпионов

Юрген Клопп («Ливерпуль»)


Другой тренер из графства Мерсисайд тоже входит в сине-гранатовый шорт-лист. Несколько лет назад Клопп признавался, что ненавидит «тики-таку» и никогда не стал бы действовать в таком ключе. Сейчас «Ливерпуль» Клоппа, конечно, исповедует не «тики-таку», но нечто похожее – красные постоянно контролируют мяч и хватаются за любой шанс на контратаку, для чего тоже есть своё трио, быстро бегущее и легко разрывающее своих соперников. Стилистически «Ливерпуль» Клоппа уже сейчас похож на «Барселону», и в этом видится главное преимущество дядюшки Юргена в борьбе за пост.

→ Как «Ливерпуль» Клоппа становится «Барселоной»

Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»)


Почеттино и играл, и тренировал в Каталонии – только не «Барселону», а «Эспаньол». Более того, со скромной командой Почеттино, ещё будучи неопытным тренером с длинными засаленными волосами, свойственными скорее бас-гитаристу, чем наставнику, побеждал «Барселону» и всегда здорово готовился к ней тактически. Его основополагающий элемент – прессинг и бешеная физическая подготовка, так что с Почеттино тройка нападающих MSN не будет отрезана от всей команды, а давить научится даже Андре Гомеш. Другое дело, что вряд ли Почеттино будет встречен на «Ноу Камп» тепло, к тому же и его «Тоттенхэму» пока есть куда развиваться.

Томас Тухель («Боруссия» Д)


В Германии Томаса Тухеля активно критикуют – его дортмундская «Боруссия» попала в чёрную полосу, лучший снайпер команды Пьер-Эмерик Обамейянг не может прийти в себя после Кубка Африки, а тактика и состав «Боруссии» меняются каждый матч. Но Тухель – тренер, идеально подходящий «Барселоне» по стилистике: «Боруссия» активно контролирует мяч, устраивает постоянную перепасовку в глубине поля, пытаясь найти адресата для резкой передачи вперёд. К тому же, учитывая конфликт Тухеля с руководством Дортмунда, есть подозрение, что Томас хочет найти себе новый вызов.

Луи ван Гал (без клуба)


После отставки из «Манчестер Юнайтед» ван Гал говорил, что больше не будет работать и посвятит время семье, но профессиональные вызовы всё равно соблазняют Луи. Он – аутсайдер в списке претендентов на работу в «Барселоне», зато лучше всех остальных знает её кухню: в Каталонии ЛВГ тренировал ещё в конце 1990-х, когда его подопечным был Хосеп Гвардиола, а помощником в штабе – Жозе Моуринью. Дважды ван Гал выигрывал с «Барселоной» чемпионат Испании, но другое его достижение, более важное – открытые миру Виктор Вальдес, Пепе Рейна, Карлес Пуйоль и Андрес Иньеста. Если Луи вернётся в «Барсу» в третий раз, то за появление новых воспитанников кантеры можно не беспокоиться.

→ Почему ван Гал — Д’Артаньян, а остальные не правы
Луис Энрике и Луи ван Гал

Луис Энрике и Луи ван Гал

Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 7
Теги
ФК Барселона Луи ван Гал Луис Энрике Маурисио Почеттино Рональд Куман Томас Тухель Юрген Клопп
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