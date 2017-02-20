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175 лет назад 2016
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Обзор матчей выходных: Ибра забил за «МЮ», «Реал» установил рекорд
Фото: Reuters
Текст: Данила Игнатов

Английская сказка и Месси-спаситель. 10 главных событий выходных

Клуб из пятого английского дивизиона пробился в 1/4 Кубка, Гамейро сделал хет-трик за пять минут — главные события уик-энда.
20 февраля 2017, понедельник. 11:30. Футбол

Гамейро оформил хет-трик за пять минут


На матч с командой Ласина Траоре главный тренер «Атлетико» выбрал пару форвардов Гризманн — Торрес. За 80 минут нынешний и бывший лидеры «матрасников» не придумали ни одного гола, а хихонский «Спортинг» удерживал ничью 1:1. Кевин Гамейро вышел на поле в середине второго тайма и за 10 минут
до конца матча включился на полную: дважды забил с передачи Гризманна, а однажды форварду сборной Франции ассистировал Томас Тейе.

«Реал» установил ещё один рекорд


Мадридский «Реал» чуть ли не каждый месяц устанавливает новый рекорд. На этот раз «Королевский клуб» забил в 42-й игре подряд и улучшил свой же результат. В последний раз «Реал» не забивал в самой скучной игре 2016 года с «Манчестер Сити» в полуфинале ЛЧ. Чтобы побить абсолютный рекорд Испании, который принадлежит «Барселоне», мадридцам осталось отличиться всего в трёх ближайших матчах. Кстати, второй, не такой рекордный, гол «Эспаньолу» провёл Гарет Бэйл, наконец-то восстановившийся после травмы.

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«Бавария» выдохлась после Лиги чемпионов


После полдесятка голов в ворота Оспины «Баварии» было тяжело перестроиться на местный чемпионат и играть с «Гертой». В итоге в Берлине команда Анчелотти никак не могла сравнять счёт, пока на 96-й минуте Роберт Левандовски не спас мюнхенцев от поражения. Впрочем, «Бавария» всё ещё опережает «Лейпциг» на пять очков — запас для Бундеслиги более чем прочный.

«Лестер» проиграл команде из третьего английского дивизиона


Ситуация у «Лестера» — хуже не придумаешь. Близость к зоне вылета в АПЛ — ещё не самое страшное, ещё есть время спастись. А вот проиграть клубу из третьего дивизиона в Кубке страны, пребывая в статусе чемпиона Англии, да ещё и играя в большинстве, — это уже катастрофа.

«Миллуолл» сделал всё, чтобы проиграть «Лестеру», вплоть до удаления в начале второго тайма, но Муса, Окадзаки и Варди отличиться так и не смогли. В итоге защитник хозяев Шон Каммингс «похоронил» на 90-й минуте «лисов» — 0:1 и вылет из Кубка Англии. Клаудио Раньери всё ближе к отставке.

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Клуб из пятого дивизиона вышел в четвертьфинал Кубка Англии


Но «Миллуолл» — не самая необычная команда в четвертьфинале Кубка. «Линкольн Сити» из пятого (!!!) английского дивизиона, который называется Национальной лигой, в субботу обыграл «Бёрнли» из АПЛ. Впервые за вековую историю клуб забрался так далеко, заработал бешеные премиальные и получил умопомрачительные деньги за телеправа, а также заставил местные медиа писать о себе как о новом «Лестере». Историю двух физруков, которые в «Линкольне» добились такого успеха и вот-вот выведут команду в дивизион выше, читайте здесь.

Балотелли «послал» судью и был удалён


Марио Балотелли неисправим. В матче с «Лорьяном» форвард решил выругаться на арбитра английским матом, потому что итальянцу не понравился захват сзади от защитника соперника. К счастью для «Ниццы», в меньшинстве команда не успела пропустить гол и довела матч до победы с минимальным счётом.
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Ибра свёл «МЮ» с «Челси»


«Мы пропустили просто потрясающий гол», — констатировал Моуринью после матча с «Блэкберном». Но все мы знаем, что хвалить соперника Жозе может только тогда, когда его обыграл. «МЮ» отыгрался благодаря голам Рашфорда и Ибрагимовича, а лучше сказать — благодаря передачам Мхитаряна и Погба. Тем не менее именно к Златану подбежали болельщики «Манчестера», чтобы отпраздновать гол любимой команды с нападающим. Теперь в четвертьфинале Моуринью предстоит сыграть с бывшей командой — «Челси» днём раньше спокойно обыграл «Вулверхэмптон».

Джеко продолжает забивать в каждом матче


Несмотря на отвратительные пенальти, Эдин Джеко забивает в каждом матче с середины января и явно не собирается останавливаться. На этот раз босниец забил один из четырёх голов «Ромы» в ворота «Торино» и снова сравнялся с Игуаином в гонке бомбардиров. А гол престижа в ворота Щенсного отправил экс-«москвич» Макси Лопес. 4:1.

Деулофеу разобрался с «Фиорентиной»


Доннарумма, Пашалич, Сусо, Деулофеу — «Милан» взял курс на омоложение во всех линиях, и нельзя сказать, что великому клубу это не идёт на пользу. Команда Винченцо Монтеллы обыграла стоящую рядом «Фиорентину» благодаря дебютному голу Деулофеу в Серии А и приблизилась к еврокубкам всего на четыре очка.

Месси на последних минутах спас «Барсу»


Похоже, «Барса» всё ещё не отошла от унижения в Париже. Команда Лучо чуть не сыграла вничью с «Леганесом», который готовится к вылету из Примеры. «Барселону» снова спас Месси, реализовавший заработанный Неймаром пенальти ровно на 90-й минуте. В матче с «ПСЖ» этого точно будет недостаточно.

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Месси и Неймар

Месси и Неймар

Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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