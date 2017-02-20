Тест. Это опять он. Что вы знаете о Марио Балотелли?

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Ещё тесты

отлично начал в «Ницце». Много забивал, становился лучшим игроком матча. Но потом что-то пошло не так. Начались проблемы с дисциплиной. В двух матчах Марио не попал даже в заявку – так тренер Люсьен Фавр пытался достучаться до игрока. Один из одноклубников итальянца дал резонансное интервью, в котором сообщил, что Марио не общается с партнёрами по команде за пределами поля, а на поле слишком жадничает. И вот Марио вышел в очередном матче с первых минут. И был удалён. Причём тренер сказал, что претензий к форварду у него нет — действительно, за Марио сработала репутация. С которой он уже ничего не может поделать, слишком много странных поступков он совершил. Мы решили собрать их в один тест. Если вы следили за Марио хоть чуть-чуть, он не покажется слишком сложным.