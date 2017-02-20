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Амбиции и реальность московского «Торпедо». Что творится в клубе

Рассказываем, как обстоят дела в стане столичного «Торпедо», ещё два года назад выступавшего в РФПЛ, а ныне пытающегося выбраться наверх.