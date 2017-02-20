Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Кристиан Бассогог
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

Ни Москве, ни «Зениту». Как китайцы уводили игроков у РФПЛ

Герой Кубка Африки Бассогог предпочёл Китай, а не Россию. Вспоминаем, как китайская лига отнимала игроков у РФПЛ в последние годы.
20 февраля 2017, понедельник. 16:30. Футбол
→ Хюй Ван: когда китайские деньги – катастрофа

Кристиан Бассогог


Нападающий сборной Камеруна и датского «Ольборга» был этой зимой близок к переходу в «Локомотив».
Стоимость 21-летнего игрока существенно выросла после Кубка Африки – 2017, по итогам которого Бассогога признали лучшим футболистом турнира. По информации датских журналистов, «железнодорожники» предложили за Кристиана 5,3 млн евро, однако Бассогогу и его клубу больше приглянулось предложение «Хэнань Цзянье». Transfermarkt сообщает, что «Ольборг» продал китайцам свою молодую звёздочку за 6 млн евро. При этом, по мнению агента Дмитрия Селюка, работающего в том числе и с этим камерунцем, «Локомотиву» повезло, что он не выиграл спор за Бассогога, чья реальная стоимость значительно ниже.

Фредди Гуарин


Колумбийский полузащитник перешёл зимой 2016 года из «Интера» в «Шанхай Шэньхуа» за 13 млн евро. В тот же период Гуарином всерьёз интересовались «Зенит» и «Спартак». В Италии сообщали, что петербургский клуб хочет взять Фредди в аренду с последующим правом выкупа, а сам игрок летал на переговоры в Россию. Вариант со «Спартаком», судя по всему, отпал быстрее. Тем не менее, взвесив все за и против, колумбиец предпочёл принять предложение «Шанхай Шэньхуа» с потрясающей зарплатой в размере около 11 млн евро в год.

Неманья Гудель


У сербского полузащитника «Аякса» в нынешнем сезоне не сложились отношения с главным тренером. Гуделя даже отстранили от работы с командой, поэтому он решил покинуть Амстердам. В переговоры по поводу трансфера Неманьи вступил «Зенит», дававший за игрока максимум 4 млн евро. Голландский клуб хотел получить больше. В конце концов «Аякс» и сам Гудель дождались выгодного предложения из Китая. «Тяньцзинь Тэда» заплатил за трансфер 5,5 млн евро, а сам 25-летний серб будет зарабатывать приблизительно 5 млн евро. В РФПЛ он бы таких денег точно не увидел.

Майкл Олунга


Этот 22-летний кениец здорово провёл сезон-2016 в Швеции, забив 12 голов в 27 матчах чемпионата. На Олунгу нацелился ЦСКА, однако к огорчению представителей «армейского» клуба в спор за нападающего «Юргордена» ввязался «Гуйчжоу Чжичэн», который и выкупил права на Майкла за 4,2 млн евро. «Клуб из Китая предложил более привлекательные условия для игрока, чем команда из России. Не могу комментировать финансовые условия, предложенные ЦСКА, но китайцы сделали предложение, от которого невозможно было отказаться», – честно признался агент кенийца Исраэль Ронин Кармо.
На Олунгу нацелился ЦСКА, однако к огорчению представителей «армейского» клуба в спор за нападающего «Юргордена» ввязался «Гуйчжоу Чжичэн»

Рубин Окоти


В отборочном цикле Евро-2016 нападающий сборной Австрии насолил сборной России, забив единственный гол в победном для его команды домашнем матче. После этого Окоти мог оказаться в РФПЛ. Агент игрока подтверждал информацию о переговорах между немецким клубом «Мюнхен-1860», за который выступал Рубин, и ЦСКА. Однако сделка не состоялась, а вскоре 29-летний австриец оказался в «Бэйцзинь Энтерпрайзес». Окоти получил статус свободного агента и согласился выступать в Китае, даже несмотря на то что его новая команда представляла не Суперлигу, а Лигу 1.
Рубин Окоти

Рубин Окоти

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Оскар


На полузащитника «Челси» и сборной Бразилии претендовал «Зенит». Сообщалось, что петербургский клуб рассматривает Оскара в качестве замены проданному в Китай Халку. Но 25-летний бразилец стал в итоге не сменщиком, а партнёром Халка, отправившись вслед за ним в «Шанхай СИПГ». Конкурировать с предложением китайцев по Оскару не смог бы никто! «Шанхай СИПГ» заплатил «Челси» 60 млн фунтов стерлингов, а сам полузащитник зарабатывает по контракту приблизительно 350 тыс. фунтов стерлингов в неделю. «Не думаю, что переезд в Китай – это понижение в классе», – соврал на радостях от выпавшего ему материального счастья Оскар.

Элкесон


27-летний бразильский форвард никогда не выступал в Европе, но в декабре 2012 года мог оказаться в РФПЛ. Агент игрока Джулиано Бертолуччи рассказывал о переговорах «Ботафого» с «Тереком». Впрочем, лучшее предложение по Элкесону сделал всё же «Гуанчжоу Эвергранд», заплативший за бразильца около 6 млн евро. В Китае у Элкесона дела стали складываться отлично: он несколько раз выигрывал местную Суперлигу и азиатскую Лигу чемпионов, признавался лучшим футболистом чемпионата Китая. В 2016 году «Шанхай Шэньхуа» выкупил форвард за сумму, равную 18,5 млн евро, так что теперь этот бразилец играет вместе с Оскаром и Халком.

Эрнанес


Одним из вариантов замены Акселя Витселя, когда бельгиец ещё собирался переходить в «Ювентус», был его обмен на полузащитника Эрнанеса. Летом бразилец не захотел покидать Италию вроде бы по семейным причинам, а зимой вести речь об обмене стало уже бессмысленно, поскольку Витсель принял предложение из Китая. Туда же отправился и Эрнанес, проданный «Хэбэй Чайна Форчун» за 10 млн евро, включая бонусы. Теперь экс-полузащитник «Ювентуса» будет выступать под руководством несостоявшегося тренера «Зенита».
Эрнанес

Эрнанес

Фото: Reuters
→ Кого ещё хотят переманить китайские миллионеры?

Бонус

Мануэль Пеллегрини


Историю с Пелегрини тоже можно упомянуть в нашей подборке, хотя слово «увели» здесь всё-таки не подходит. По окончании прошлого сезона чилийский тренер покинул «Манчестер Сити» и был близок к тому, чтобы принять «Зенит». В мае Мануэль вёл переговоры с руководством петербургского клуба, но его не устроили то ли условия контракта, то ли неопределённость с будущим лидеров команды – Халка, Витселя, Эсекьеля Гарая. Пелегрини не возглавил сине-бело-голубых, зато через три месяца его финансовые амбиции смог удовлетворить «Хэбэй Чайна Форчун». Чилиец со спокойной совестью отправился в чемпионат, который, по его собственным словам, гораздо слабее РФПЛ.
Чилиец со спокойной совестью отправился в чемпионат, который, по его собственным словам, гораздо слабее РФПЛ.
→ 20 миллионов за китайца. Всё о клубе Мануэля Пеллегрини
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 9
Теги
Мануэль Пеллегрини Оскар Китайский футбол РФПЛ
Новости. Футбол
20 февраля 2017, понедельник
18:30 Гвардиола: я рад, что Фалькао снова прежний
18:24 «Фулхэм» — «Тоттенхэм»: видеообзор
18:15 Де Брёйне считает, что «Манчестер Сити» нельзя сравнивать с «МЮ» и «Ливерпулем»
18:11 Видео. «Блэкберн» — «Манчестер Юнайтед»
18:10 Сёмин: мне очень понравился Марипан, но это всё, что я могу сказать
18:09 «Урал» в меньшинстве выиграл у «Тамбова» в матче Кубка ФНЛ
18:07 Шмидт: «Атлетико» сильно прибавил, но эта команда не так молода, как «Байер»
18:05 Марлос: приятно, что «Шахтёр» переезжает в Харьков и постоянно будет играть там
17:55 Оздоев: по приезде в Грозный возьму пару уроков лезгинки
17:47 Эррера: в «МЮ» понимают, насколько Ибрагимович важен для нас
17:39 «Кёльн» отказался продавать лучшего бомбардира в Китай за € 40 млн
17:39 «Ростов» объявил имя нового генерального директора
17:39 Хусаинов: в отряд арбитров попадают не по умению, а по принципу «свой-чужой»
17:31 Спаллетти: если «Рома» не продлит контракт с Тотти, я тоже уйду
17:30 Оланаре заменили на 11-й минуте матча с «Сарпсборгом» из-за дискомфорта в бедре
17:27 Тренерский штаб «Спартака» посчитал, что на данном этапе Тигиев не нужен команде
17:19 «Томь» на последних минутах ушла от поражения в матче с кутаисским «Динамо»
17:16 Компани не поможет «Манчестер Сити» в первом матче с «Монако»
17:11 Беккенбауэр получил € 1,7 млн от ФИФА во время выборов страны-хозяйки ЧМ-2010
17:05 Пуйоль завёл страницу в соцсети «ВКонтакте»
16:57 Видео: 19-летний игрок «Андерлехта» Тилеманс оформил дубль красивыми ударами
16:48 Суд признал законным разрыв контракта по «Крестовскому» с экс-подрядчиком
16:44 Грасия: «Рубину» в матче с «Соннамом» было непросто организовывать атаки
16:42 Отаменди: Фалькао — один из лучших нападающих и особенно опасен в штрафной
16:25 «Тамбов» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд на Кубок ФНЛ
16:24 Теннисистка Кузнецова: «Спартак» на первом месте?! Но я верю в «Зенит»
16:15 Рамос вернулся в общую группу «Реала» в преддверии матча Примеры с «Валенсией»
16:12 Президент «Локомотива»: Ал. Миранчук, скорее всего, уйдёт в это трансферное окно
15:46 «Спартак-Нальчик» обыграл «Шинник» на Кубке ФНЛ, команды забили 7 мячей на двоих
15:42 Овомойела: в России попробовал водку, кажется, выпил больше, чем нужно было
15:33 Мата: надеюсь, мы завоюем второй титул в сезоне и выйдем в следующий раунд ЛЕ
15:24 «Анжи» подписал контракт с Прудниковым
15:09 Новосельцев и А. Кержаков присоединились к общей группе «Зенита»
15:06 «Рубин» обыграл «Соннам» на испанском сборе
15:00 «Чертаново» — «Енисей»: видеотрансляция матча начнётся на «Чемпионате» в 19:00
14:49 Бутенко: у не сдавших экзамен арбитров есть месяц на подготовку к пересдаче
14:21 Поляки рассудят «Фенербахче» и «Краснодар» в ответном матче 1/16 финала ЛЕ
14:21 Натхо вернулся в общую группу ЦСКА
14:14 В азиатской Лиге чемпионов впервые командой будет руководить женщина
13:47 В Сербии матч закончился дракой из-за реакции игрока на расистские выкрики
13:45 Видео: «Барселона» — «Леганес» — 2:1, дубль Месси
13:34 Трибуны домашней арены «Урала» назовут в честь знаковых футболистов клуба
13:33 «Шинник» — «Спартак-Нальчик»: стали известны составы команд на матч Кубка ФНЛ
13:29 Кавани не может договориться с «ПСЖ» о продлении контракта
13:23 «Зенит-2» обыграл «Кубань» в серии пенальти на Кубке ФНЛ
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Стоит ли руководству "Барселоны" сменить главного тренера уже сейчас?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+