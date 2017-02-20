Ни Москве, ни «Зениту». Как китайцы уводили игроков у РФПЛ

Кристиан Бассогог
Нападающий сборной Камеруна и датского «Ольборга» был этой зимой близок к переходу в «Локомотив». Стоимость 21-летнего игрока существенно выросла после Кубка Африки – 2017, по итогам которого Бассогога признали лучшим футболистом турнира. По информации датских журналистов, «железнодорожники» предложили за Кристиана 5,3 млн евро, однако Бассогогу и его клубу больше приглянулось предложение «Хэнань Цзянье». Transfermarkt сообщает, что «Ольборг» продал китайцам свою молодую звёздочку за 6 млн евро. При этом, по мнению агента Дмитрия Селюка, работающего в том числе и с этим камерунцем, «Локомотиву» повезло, что он не выиграл спор за Бассогога, чья реальная стоимость значительно ниже.
Фредди Гуарин
Колумбийский полузащитник перешёл зимой 2016 года из «Интера» в «Шанхай Шэньхуа» за 13 млн евро. В тот же период Гуарином всерьёз интересовались «Зенит» и «Спартак». В Италии сообщали, что петербургский клуб хочет взять Фредди в аренду с последующим правом выкупа, а сам игрок летал на переговоры в Россию. Вариант со «Спартаком», судя по всему, отпал быстрее. Тем не менее, взвесив все за и против, колумбиец предпочёл принять предложение «Шанхай Шэньхуа» с потрясающей зарплатой в размере около 11 млн евро в год.
Неманья Гудель
У сербского полузащитника «Аякса» в нынешнем сезоне не сложились отношения с главным тренером. Гуделя даже отстранили от работы с командой, поэтому он решил покинуть Амстердам. В переговоры по поводу трансфера Неманьи вступил «Зенит», дававший за игрока максимум 4 млн евро. Голландский клуб хотел получить больше. В конце концов «Аякс» и сам Гудель дождались выгодного предложения из Китая. «Тяньцзинь Тэда» заплатил за трансфер 5,5 млн евро, а сам 25-летний серб будет зарабатывать приблизительно 5 млн евро. В РФПЛ он бы таких денег точно не увидел.
Майкл Олунга
Этот 22-летний кениец здорово провёл сезон-2016 в Швеции, забив 12 голов в 27 матчах чемпионата. На Олунгу нацелился ЦСКА, однако к огорчению представителей «армейского» клуба в спор за нападающего «Юргордена» ввязался «Гуйчжоу Чжичэн», который и выкупил права на Майкла за 4,2 млн евро. «Клуб из Китая предложил более привлекательные условия для игрока, чем команда из России. Не могу комментировать финансовые условия, предложенные ЦСКА, но китайцы сделали предложение, от которого невозможно было отказаться», – честно признался агент кенийца Исраэль Ронин Кармо.
На Олунгу нацелился ЦСКА, однако к огорчению представителей «армейского» клуба в спор за нападающего «Юргордена» ввязался «Гуйчжоу Чжичэн»
Рубин Окоти
В отборочном цикле Евро-2016 нападающий сборной Австрии насолил сборной России, забив единственный гол в победном для его команды домашнем матче. После этого Окоти мог оказаться в РФПЛ. Агент игрока подтверждал информацию о переговорах между немецким клубом «Мюнхен-1860», за который выступал Рубин, и ЦСКА. Однако сделка не состоялась, а вскоре 29-летний австриец оказался в «Бэйцзинь Энтерпрайзес». Окоти получил статус свободного агента и согласился выступать в Китае, даже несмотря на то что его новая команда представляла не Суперлигу, а Лигу 1.
Рубин Окоти
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
Оскар
На полузащитника «Челси» и сборной Бразилии претендовал «Зенит». Сообщалось, что петербургский клуб рассматривает Оскара в качестве замены проданному в Китай Халку. Но 25-летний бразилец стал в итоге не сменщиком, а партнёром Халка, отправившись вслед за ним в «Шанхай СИПГ». Конкурировать с предложением китайцев по Оскару не смог бы никто! «Шанхай СИПГ» заплатил «Челси» 60 млн фунтов стерлингов, а сам полузащитник зарабатывает по контракту приблизительно 350 тыс. фунтов стерлингов в неделю. «Не думаю, что переезд в Китай – это понижение в классе», – соврал на радостях от выпавшего ему материального счастья Оскар.
Элкесон
27-летний бразильский форвард никогда не выступал в Европе, но в декабре 2012 года мог оказаться в РФПЛ. Агент игрока Джулиано Бертолуччи рассказывал о переговорах «Ботафого» с «Тереком». Впрочем, лучшее предложение по Элкесону сделал всё же «Гуанчжоу Эвергранд», заплативший за бразильца около 6 млн евро. В Китае у Элкесона дела стали складываться отлично: он несколько раз выигрывал местную Суперлигу и азиатскую Лигу чемпионов, признавался лучшим футболистом чемпионата Китая. В 2016 году «Шанхай Шэньхуа» выкупил форвард за сумму, равную 18,5 млн евро, так что теперь этот бразилец играет вместе с Оскаром и Халком.
Эрнанес
Одним из вариантов замены Акселя Витселя, когда бельгиец ещё собирался переходить в «Ювентус», был его обмен на полузащитника Эрнанеса. Летом бразилец не захотел покидать Италию вроде бы по семейным причинам, а зимой вести речь об обмене стало уже бессмысленно, поскольку Витсель принял предложение из Китая. Туда же отправился и Эрнанес, проданный «Хэбэй Чайна Форчун» за 10 млн евро, включая бонусы. Теперь экс-полузащитник «Ювентуса» будет выступать под руководством несостоявшегося тренера «Зенита».
→ Кого ещё хотят переманить китайские миллионеры?
Эрнанес
Фото: Reuters
Бонус
Мануэль Пеллегрини
Историю с Пелегрини тоже можно упомянуть в нашей подборке, хотя слово «увели» здесь всё-таки не подходит. По окончании прошлого сезона чилийский тренер покинул «Манчестер Сити» и был близок к тому, чтобы принять «Зенит». В мае Мануэль вёл переговоры с руководством петербургского клуба, но его не устроили то ли условия контракта, то ли неопределённость с будущим лидеров команды – Халка, Витселя, Эсекьеля Гарая. Пелегрини не возглавил сине-бело-голубых, зато через три месяца его финансовые амбиции смог удовлетворить «Хэбэй Чайна Форчун». Чилиец со спокойной совестью отправился в чемпионат, который, по его собственным словам, гораздо слабее РФПЛ.
Чилиец со спокойной совестью отправился в чемпионат, который, по его собственным словам, гораздо слабее РФПЛ.→ 20 миллионов за китайца. Всё о клубе Мануэля Пеллегрини