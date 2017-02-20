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100 лучших легионеров в истории РФПЛ. Часть 5 – Одиа, Азмун, Пеев
Текст: «Чемпионат»

100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 60-го по 51-е

Продолжаем серию материалов, посвящённых лучшим, по нашей версии, иностранцам в истории чемпионата России. На очереди – пятая часть.
20 февраля 2017, понедельник. 19:30. Футбол
Продолжаем публиковать наш рейтинг из 100 лучших легионеров в истории чемпионатов России. Напомним, что в своём выборе мы придерживались четырёх критериев.

1. Уровень игрока.
2. Уровень клуба, в котором выступал игрок на тот момент.
3. Вклад игрока в успехи клуба.
4. Продолжительность выступлений в чемпионате.

Также отметим, что в рейтинг не попали игроки из ближнего зарубежья.

→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 100-го по 91-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 90-го по 81-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 80-го по 71-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 70-го по 61-е

60. Мартин Йиранек


«Спартак», 2004-2010, 165 матчей, 4 гола
«Терек», 2011-2013, 51 матч, 1 гол
«Томь», 2013-2016, 76 матчей, 0 голов

В юности Мартин рубил на родине туши и даже получил диплом мясника. Более подходящей кандидатуры на позицию центрального защитника в «Спартак» подобрать сложно. После ухода Видича Йиранек на несколько лет стал лидером обороны, выучил русский, капитанил, единственным выходил на мартовские игры с закатанными рукавами, играл и справа, и в центре, мало ошибался. В общем, делал всё, чтобы попасть в наш топ. Мартин очень хотел стать чемпионом со «Спартаком», но собрал лишь четыре серебряные награды. Не получилось завоевать трофеи в России и в «Тереке» с «Томью». Зато удалось забить чудо-мяч в ворота «Кубани». Такое уж точно не забывается.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

59. Огнен Короман


«Динамо», 2002-2003, 38 матчей, 12 голов
«Крылья Советов», 2003-2005, 2011-2013, 59 матчей, 4 гола
«Терек», 2005, 6 матчей, 1 гол

Переход Коромана из «Динамо» в «Крылья Советов» в своё время был одним из самых громких. Со времён Андрея Кобелева у бело-голубых, наверное, и не было такого крутого диспетчера. Серб провёл за команду полтора сезона, за которые успел настрелять 12 мячей, после чего перебрался в раскрученные и амбициозные по тем временам «Крылья». Сложно сказать, как сложилась бы судьба Огнена, останься он в «Динамо». В Самаре же серб быстро стал любимцем болельщиков. В 2005-м фанаты бело-голубых даже составили петицию руководству клуба с просьбой купить Коромана обратно. Но серб в итоге оказался в «Тереке», вылетел из РФПЛ и Россию покинул. В 2011-м Огнен ненадолго вернулся в Самару, но от того заводного и подвижного Коромана к тому времени осталась лишь тень.

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Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

58. Франсиско Лима


«Локомотив», 2004-2006, 41 матч, 0 голов
«Динамо», 2006, 7 матчей, 0 голов

Лима – один из первых иностранцев, приехавших в Россию в статусе звезды. Бразильский опорник провёл три сильных сезона в «Роме» и в 33 года решил немного заработать в тогда ещё экзотическом первенстве. Однако номер Франсиско в «Локомотиве» уж точно не отбывал – наоборот, запомнился самоотверженной игрой и абсолютным бесстрашием. После аренды в Катар Лима попробовал себя в том самом провальном сёминском «Динамо», но, как и большинство звёзд, выступавших тогда за бело-голубых, ничего сверхъестественного не показал. После чего вернулся в Италию, оставив после себя воспоминания как о редком легионере, приехавшем в РФПЛ не просто зарабатывать.
Фото: Reuters

57. Чиди Одиа


ЦСКА, 2004-2012, 151 матч, 5 голов

Болельщики «армейцев» в большинстве своём точно знают, кто был «самым белым в ЦСКА» на протяжении большей части 2000-х. Моторный крайний защитник – такой же символ побед красно-синих в Кубке УЕФА и чемпионате России, как креативный Карвальо и забивной Вагнер. Разве что позиция у Одиа была не такая уж яркая и проявить себя там как следует было априори сложно. Тем не менее Чиди провёл множество качественных стабильных сезонов в красно-синей футболке, начав сдавать лишь ближе к 30 из-за многочисленных травм. Несмотря на то что Одиа завершил карьеру уже в 29, фанаты ЦСКА уж точно запомнят, кто первым в РФПЛ начал праздновать голы в стиле справляющей нужду собачки.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

56. Сердар Азмун


«Рубин», 2012-2015, 32 матча, 7 голов
«Ростов», 2015-н.в., 57 матчей, 18 голов

В свои 22 года Азмун уже заслужил попасть в этот список и стать одним из первых кандидатов из РФПЛ на переход в сильный европейский клуб. Карьера Сердара в России неразрывно связана с Курбаном Бердыевым – в 17 лет тот позвал его в «Рубин», а спустя несколько сезонов за собой в «Ростов». Сердар так и не выучил русский (или хорошо притворяется), потому с прессой общается нечасто. Иранец привык без лишних разговоров показывать всё на футбольном поле – голы «Атлетико» и «Баварии» уже сделали из него локального героя всея Ростова. Впереди – большая карьера и ещё большие достижения. Тут уж без сомнений.

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Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

55. Георги Пеев


«Амкар», 2007-2016, 236 матчей, 42 гола

Наверное, Пеев может вполне поспорить не только за звание лучшего легионера в истории «Амкара» (тут сомнений, наверное, не будет ни у кого), но и лучшего футболиста за время существования команды. Болгарин не всегда был в хороших отношениях с тренерами, зато был на «ты» с мячом, не раз спасая для пермяков матчи и даже целые сезоны. «Амкар» и Пеев расстались не полюбовно, но любовь болельщиков к Георги, а самого игрока к Перми уж точно не поддаётся сомнениям. «Без болгара нет «Амкара» — во многом именно благодаря Пееву пермская поговорка была настолько жизненной на протяжении многих лет.

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Фото: Александр Кузьмин

54. Люк Уилкшир


«Динамо», 2008-2014, 2016-н.в., 158 матчей, 2 гола
«Терек», 2016, 6 матчей, 0 голов

После почти 10 лет в России можно с уверенностью сказать, что Люк Уилкшир стал русским. Защитник «Динамо» верой и правдой служил бело голубым шесть сезонов, совершил вояж в Грозный, но всегда мечтал вернуться. Когда это случилось, Люк был на седьмом небе от счастья. «Первые недели я думала, что он женат на «Динамо», а не на мне. Уезжал на тренировки таким счастливым, каким я никогда его не видела», — рассказывает его русская жена Кристина. Люк по-настоящему счастлив в России и хочет помочь «Динамо» как можно скорее вернуться в РФПЛ. В свои 35 он чувствует, что сделал ещё не всё возможное для команды.

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Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

53. Мбарк Буссуфа


«Анжи», 2011-2013, 78 матчей, 12 голов
«Локомотив», 2013-2016, 41 матч, 6 голов

В своё время за Буссуфа охотились сразу несколько больших европейских клубов, однако Мбарк выбрал амбициозный проект «Анжи», где должен был стать одним из лидеров. Тем же лидером, пусть и ненадолго, он стал в «Локомотиве» после смены курса махачкалинцев. Когда марокканец находил мотивацию, то творил на поле невероятные вещи – обводил по несколько оппонентов, выдавал шикарные разрезающие передачи, забивал красивые мячи. Несмотря на то что запала Буссуфа хватало не всегда, и в болельщицкой среде он оставил после себя неоднозначное впечатление странным поведением, невозможно не признать, что Мбарк – один из самых талантливых легионеров в истории РФПЛ.
Фото: Сергей Расулов-младший

52. Жерри-Кристиан Тчуйсе


«Нефтяник», 1998 (КФК)
«Черноморец», 1998-2000, 2003, 68 матчей, 0 голов
«Спартак», 2000-2002, 44 матча, 0 голов
«Москва», 2004-2006, 67 матчей, 2 гола
«Терек», 2007, 38 матчей, 0 голов
«Витязь», 2008, 15 матчей, 0 голов

Тчуйсе – самый обрусевший легионер в истории российского футбола. Он попал в Россию в коллектив физкультуры из Горячего Ключа, приглянулся там Олегу Долматову, руководившему «Черноморцем», а уже оттуда попал в «Спартак». Жерри-Кристиан был в составе «Спартака», когда тот в последний раз становился чемпионом страны, сражался с «Арсеналом» и «Баварией» в Лиге чемпионов, бегло разговаривал на русском, получил наш паспорт, чуть было не сыграл за сборную России. И даже познал весь ужас общения с Горлуковичем, находящимся в гневе. «А ты чего смотришь на меня, хочешь, я тебе сейчас ж…пу покажу», — кричал защитник на Тчуйсе после проигранного матча. «Нет, не надо», — скромно ответил запаниковавший африканец.
Фото: Reuters

51. Леандро Фернандес


«Динамо», 2006-2014, 208 матчей, 15 голов

За восемь лет в бело-голубой футболке Леандро Фернандес заслужил звание настоящего динамовца. Аргентинец остался в болельщицкой настоящим профи, коих легиону чемпионата России часто не хватает. Драка с будущим одноклубником Игорем Денисовым, самоотверженность в обороне, отличная игра «на втором этаже» при не самом выдающемся росте, стычка с Это`О – все эти вещи показывали, что Фернандесу небезразлична судьба «Динамо». Он исполнял свою работу качественно и со вкусом. Несмотря на наличие предложений из Европы, в том числе и из Италии, оставался в клубе. За преданность и качество игры Леандро занимает 51-е место. До попадания в топ-50 ему не хватило совсем чуть-чуть.

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Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Георги Пеев Леандро Фернандес Люк Уилкшир Мартин Йиранек Мбарк Буссуфа Огнен Короман Сердар Азмун Франсиско Лима Чиди Одиа Фото
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