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175 лет назад 2016
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Самир Ханданович
Фото: Reuters
Текст: Антон Михашенок

Целого Самира мало. Самый недооценённый вратарь Европы

Он ни разу не играл в ЛЧ, а его команда разочаровывает чаще, чем подаёт признаки выздоровления. Но он — среди лучших в мире.
20 февраля 2017, понедельник. 21:00. Футбол
«Когда я переехал сюда, наш тренер вратарей предупредил меня: „Слушай, это “Интер", здесь всегда надо быть собранным, потому что 2-3 тяжёлых удара за матч всё равно придётся отразить". Я вспомнил это через несколько месяцев и подошёл к нему: «Тренер, помните тот разговор? Так вот, здесь надо отражать по 5-6 тяжёлых ударов за матч, а не 2-3, как вы сказали!». Самир Ханданович, конечно, шутил, но в этой шутке была заключена правда о его некогда великой команде. Из «Удинезе» в «Интер» Ханданович переходил спустя пару лет после триумфального тура «автобуса» Жозе Моуринью по Европе, закончившегося треблом. Словенец всегда сохранял цель перейти в один из 15 лучших клубов Европы, тщательно выбирал команду, а однажды едва не оказался в «Баварии» вместо Мануэля Нойера, но трансфер сорвался. В итоге Ханданович выбрал Милан, и нет никаких сомнений, что хотя бы раз об этом выборе он пожалел. Вместо уважаемого в Европе гранда вратарь попал в разрушенный ураганом мегаполис.
Вместо уважаемого в Европе гранда Ханданович в «Интере» попал в разрушенный ураганом мегаполис.

Его хвалили и хвалят голкиперы-легенды «Интера» — Джанлука Пальюка и Франческо Тольдо. Каждый тренер «Интера» говорит, что поймёт Самира, если тот решит команду покинуть. Каждое трансферное окно возникают слухи о возможном отъезде Хандановича — в «Барселону», «Манчестер Юнайтед» или, как было уже нынешней зимой, в «Ливерпуль». «Ливерпуль» укомплектован двумя вратарями с одинаковой, возможно, главной при трансферах голкиперов проблемой — они оба крайне высоко оценивались в клубах двумя уровнями ниже. В «Сандерленде» и «Майнце» у Симона Миньоле и Лориса Кариуса было значительно больше работы, и на фоне огромного количества сейвов их ошибки быстрее забывались. Перейдя в топ-клуб, они должны были быть готовыми к тому, что у их ворот будет один момент за матч — и в нём надо команду спасти. Сохранять максимальную концентрацию при постоянном обстреле своих ворот и в маленьком клубе, где давление болельщиков, прессы и ожиданий ниже, оказывается проще, чем взять один-два удара в великой команде.

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Самир Ханданович с этим давлением справляется. Переход из «Удинезе» в «Интер» он пережил без проблем: даже в тех нечастых отрезках, когда миланский клуб включал свою чемпионскую мощь, и у соперника было по 2-3 удара в створ за матч, словенец держал свои ворота. Концентрация — его главное профессиональное качество. Крайне редко Самира можно увидеть в спорах с арбитром или соперниками, он молчалив и сам характеризует себя, как «временами одиночку», и его сосредоточенность на игре в смеси с пониманием того, что помощи ни от кого не будет, позволяет ему быть бесконечно стабильным. В самом важном для оценки вратаря статистическом показателе, проценте отражённых ударов из пределов штрафной, Ханданович из года в год штампует одинаковые цифры — 67%, 68%, 67%… Это немного ниже, чем у Мануэля Нойера, который поехал вместо Самира в «Баварию» (у немца из сезона в сезон 70-72%), но выше, чем у большинства вратарей европейских топ-клубов, которые берут в среднем 60-63% ударов из пределов штрафной. По этому компоненту в Серии А Ханданович проигрывает только чудо-ребёнку Доннарумме, но тот пока живёт в мире Миньоле и Кариуса. Ударов по его воротам столько, что не обсуждать игру нового итальянского Джанлуиджи нельзя, а более точная оценка будет получена, когда Доннарумма окажется под большим давлением, но при сокращении объёма работы.

Стабильность Хандановича можно назвать абсолютно выдающейся, если учесть, что он играет за амбивалентный все последние сезоны «Интер». Летом словенец отметит пять лет в клубе, но у нерадзурри год сейчас идёт за три. Вратарь пережил за это время шесть тренерских изменений, 16 разных футболистов на позиции центрального защитника, несколько тактических вариантов, аргентинское влияние, югославское влияние — но всегда продолжал быть единственным игроком выше происходящего в команде и клубе. Заметив появление двух молодых игроков с характером — Ковачича и Икарди — он призывал строить новый «Интер» вокруг них, но через несколько месяцев хорват был без сожалений продан в Мадрид, а аргентинец заигрался в детство. После очередного провала он выходил к журналистам и открыто требовал от «Интера» учиться на ошибках — всякий раз без толку. Команде не хватало менталитета, который был у её вратаря: «В Италии, если вы выиграли, все рады, а если проиграли — вы убиты. Честно говоря, так везде в мире, но здесь это ощущается наиболее чётко. Нужно показывать свой характер не во время побед, а после поражений».

«Я не особенный», — говорит Ханданович сам о себе, но это не так. Дело не только в его умении отражать пенальти — сам он не считает этот факт выдающимся и всегда просит обращать внимание на то, какие проблемы у его команды, если ей так часто бьют с 11 метров. Дело в том, что к своему 33-летию, которое случится в июле, словенец так и не сыграл ни одного матча в основном этапе Лиги чемпионов, входя при этом в список лучших голкиперов мира. Однажды, ещё в «Удинезе», он слышал знаменитый гимн вживую, в противостоянии с «Арсеналом» в раунде плей-офф квалификации, но 11 его шикарных сейвов перечеркнули два лондонских гола и не реализованный ди Натале пенальти (какая ирония!). Именно отсутствие опыта в Лиге чемпионов делает Хандановича не просто особенным, но и самым недоценённым вратарем на континенте. Одной его игры непредсказуемому «Интеру» мало — никогда не знаешь, что в этом спрайте.
К своему 33-летию, которое случится в июле, словенец так и не сыграл ни одного матча в основном этапе Лиги чемпионов, входя при этом в список лучших голкиперов мира.

Самир Ханданович снял кепку, и каждый из игроков его команды счёл нужным подойти и поздравить вратаря. Только что «Интер» забрал тяжелейший матч с «Болоньей» — на поле была непрекращающаяся возня, а победный мяч был забит в самой концовке. Уже в компенсированное время защитники оставили при подаче штрафного неприкрытым Вассилиса Торосидиса, к которому мяч отскочил на угол вратарской. Ханданович успел выпрыгнуть на грека и отразить удар в упор. Это было единственное попадание в створ от «Болоньи» за 96 игровых минут — и с ним словенец справился. Он знает, что концентрацию надо хранить для одного такого удара.

С начала декабря его непостоянная команда выиграла девять из 11 матчей, семь из них — всухую. Пожалуй, впервые за пять лет весь «Интер» соответствует уровню голкипера, которого болельщики предпочитают называть Сан-данович. В нём они видят немногое святое, оставшееся в любимой команде — преемственную стабильность на линии ворот.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Интер Самир Ханданович
Новости. Футбол
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