Леманн: и в 47 лет могу спокойно выйти на поле

Cерия Акинфеева в Лиге чемпионов — это не позор.

Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"

Если Венгер захочет уйти, то лучше сделать это сейчас.

Серия пенальти с Аргентиной на ЧМ-2006? Nothing special.

Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"

приезжал в Россию в рамках Кубка Легенд, и его присутствие на турнире более чем оправданно. Он как раз легенда — что немецкого футбола, что «Арсенала». Нынче Леманну 47, а за плечами удивительная карьера, насыщенная победами в еврокубках и национальных первенствах: два Кубка УЕФА, титулы в Германии с «Боруссией» и в Англии с «Арсеналом», серебряные медали чемпионата мира и Европы… О славном прошлом и увлекательном настоящем знаменитый вратарь рассказал в интервью «Чемпионату».— Я безумно рад приехать в Россию! Здесь всё шикарно, разве что пробки подкачали… Я и не думал так много времени провести в дороге.— Давно, лет 10 назад. Уже и не помню, как всё было — вокруг стояла тьма… Так что я ничего и не видел.— Здорово увидеть старых друзей из разных команд, но особенно, конечно, из сборной Германии. Я поужинал с ребятами, вспомнили былое.— Я и не знал об этом до того, как приехал. Ну что ж, значит, русские лучше всех!— Германия всегда играет хорошо, это правда. Но выигрываем мы не всегда. Даже Германия иногда проигрывает.. Да ладно вам, не такая уж она и блестящая.— Нет, почему, доволен. Но и негативных моментов хватало. Но позитивных я пережил, конечно, больше. Сразу вспоминается выход с «Шальке» в Бундеслигу. Да-да, именно это событие — понимаю, вы думали вовсе не о нём. Но я был молод, начинал играть в футбол, и та команда… Шикарная подобралась банда!С ней потом мы выиграли и Кубок УЕФА в 97-м, мой первый значимый трофей. Разумеется, не могу не сказать о чемпионстве с «Арсеналом» в 2004-м. Тот самый культовый сезон, когда мы не проиграли ни одного матча.— Пожалуй. Но на самом деле успехи со сборной Германии для меня дороже сезона с «Арсеналом». Просто потому, что представлять свою страну всегда особая гордость, особенно на домашнем чемпионате мира — 2006. Вся Германия болела за нас, переживала успехи и неудачи вместе с футболистами. А когда слышишь гимн… Потрясающе! Гимн Германии даже круче, чем гимн Лиги чемпионов.Потому что он только для нас, немцев. А гимн ЛЧ — для всех.— Против «МЮ» на «Олд Траффорд». 6-й тур, начало сезона, мы играли не очень, а на 92-й минуте, при 0:0, судья выдумал пенальти для хозяев. Подходит к мячу ван Нистелрой, я пытаюсь угадать, но он классно исполнял 11-метровые! Развёл меня по углам и вколотил мяч… в перекладину! Помню, Мартин Киуон чуть не убил ван Нистелроя, так был рад, что голландец промазал.Наверное, Руд просто меня испугался! Голландцы всегда боятся немцев на футбольном полеВ итоге мы сыграли вничью, а потом… Ну вы и сами знаете. Прошли сезон без поражений.— Поверьте, чемпионство в Германии — особенное событие. Но, знаете, многие люди выигрывали Бундеслигу. Зато никто не выигрывал чемпионат Англии, ни разу не проиграв за весь сезон. Потому виктория с «Арсеналом» всё же круче.Каждый раз, когда я приезжаю в Лондон, меня называют легендой. Как и любого, кто играл в той команде. По-моему, неплохо.— А ещё почти мертвец. Я уже староват, ребята.— Я не хотел удаляться, честно. Формально судья имел право показать мне красную карточку. Но всё равно оставлять команду в меньшинстве на 20-й минуте финала Лиги чемпионов… Ну вот зачем? Притом все были недовольны арбитром: «Барса» хотела, чтобы засчитали гол, мы не хотели моего удаления…Понятно, что после матча каталонцы не вспоминали об эпизоде. Они-то выиграли… Но я до сих пор считаю, что не пропустил бы гол от Беллетти… Я вообще в той Лиге чемпионов не пропустил ни одного мяча! За 10 игр…— Да ладно?! Серьёзно? Я и не знал… Но я не считаю это позором. Может, Акинфеев был великолепен в ЦСКА, просто защита «армейцев» подкачала.— Я понимаю фанатов «Арсенала»: они очень хотят побед и сильно злятся, когда команда разочаровывает. Понятно, что «канониры» сейчас играют плохо. Во всём винят Венгера, но в «Арсенале» хватает проблем и с игроками.Только Арсену решать, стоит ли ему уходить. Он боец, он привык преодолевать неудачи. Единственное, с чем я не согласен: Венгеру не надо ждать окончания сезона, чтобы принять решение, о чём он сам говорил. Если оставаться — так спокойно работать ещё несколько лет. Но если уходить — то сейчас, чтобы у нового тренера было время построить новую команду, купить нужных ему игроков и так далее.— Смотря что он подразумевает под словом «философия».— Эффектный? «Арсенал» уже 100 лет не играет эффектно. Вот в наши времена…— Да удачи пожелал, и всё. Я вообще не считаю ту победу уникальной. Я всегда выигрывал серии пенальти в свой карьере. Ну выиграл очередную, что такого? Просто сделал бы свою работу. Вот если бы я не отбил ни одного пенальти, тогда это было бы уникально. А так… Приятно было победить, но вообще nothing special— Роналдо, Криштиану Роналду, Пол Скоулз, Рауль и Пирло.— Я просто привык тренироваться. Да всё элементарно. Постепенно я понял, что не могу жить без тренировок, футбола. Именно поэтому мне так легко далось возвращение. Это не было испытанием, я кайфовал.На самом деле я и сейчас, в 47 лет, могу спокойно выйти на поле в матче профессионалов. Ну, лучше Нойера не буду, но на уровне Бундеслиги — нет проблем.— Понимаю, к чему вы клоните. Филипп действительно по-прежнему играет классно, он уникальный футболист. Но мы ведь не знаем, сколько усилий он для этого прикладывает? Может, ему очень тяжело каждый день работать, гонять свой организм снова и снова, восстанавливаться после диких нагрузок. Так что не вините Лама — лучше поблагодарите его за великую карьеру!