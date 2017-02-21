Леманн: и в 47 лет могу спокойно выйти на поле

— Я безумно рад приехать в Россию! Здесь всё шикарно, разве что пробки подкачали… Я и не думал так много времени провести в дороге.
— Когда вы в последний раз были в Москве?
— Давно, лет 10 назад. Уже и не помню, как всё было — вокруг стояла тьма… Так что я ничего и не видел.
— Что самое крутое в Кубке Легенд?
— Здорово увидеть старых друзей из разных команд, но особенно, конечно, из сборной Германии. Я поужинал с ребятами, вспомнили былое.
— Почему сборная России всегда выигрывает Кубок Легенд?
— Я и не знал об этом до того, как приехал. Ну что ж, значит, русские лучше всех!
>>> Чемпионы 1990-х. Как сборная России Кубок Легенд завоевала
— Как так, все ведь знают, что Германия всегда побеждает?
— Германия всегда играет хорошо, это правда. Но выигрываем мы не всегда. Даже Германия иногда проигрывает.
— Несколько вопросов про вашу карьеру, блестящую...
— (перебивая). Да ладно вам, не такая уж она и блестящая.
— Вы ей недовольны?
— Нет, почему, доволен. Но и негативных моментов хватало. Но позитивных я пережил, конечно, больше. Сразу вспоминается выход с «Шальке» в Бундеслигу. Да-да, именно это событие — понимаю, вы думали вовсе не о нём. Но я был молод, начинал играть в футбол, и та команда… Шикарная подобралась банда!
С ней потом мы выиграли и Кубок УЕФА в 97-м, мой первый значимый трофей. Разумеется, не могу не сказать о чемпионстве с «Арсеналом» в 2004-м. Тот самый культовый сезон, когда мы не проиграли ни одного матча.
— Вас называли Invincibles — Непобедимые. Эта самая крутая похвала в вашей карьере?
— Пожалуй. Но на самом деле успехи со сборной Германии для меня дороже сезона с «Арсеналом». Просто потому, что представлять свою страну всегда особая гордость, особенно на домашнем чемпионате мира — 2006. Вся Германия болела за нас, переживала успехи и неудачи вместе с футболистами. А когда слышишь гимн… Потрясающе! Гимн Германии даже круче, чем гимн Лиги чемпионов.
Потому что он только для нас, немцев. А гимн ЛЧ — для всех.
Cерия Акинфеева в Лиге чемпионов — это не позор.
— Вспомните самый крутой матч «Арсенала» в том сезоне.
— Против «МЮ» на «Олд Траффорд». 6-й тур, начало сезона, мы играли не очень, а на 92-й минуте, при 0:0, судья выдумал пенальти для хозяев. Подходит к мячу ван Нистелрой, я пытаюсь угадать, но он классно исполнял 11-метровые! Развёл меня по углам и вколотил мяч… в перекладину! Помню, Мартин Киуон чуть не убил ван Нистелроя, так был рад, что голландец промазал.
Наверное, Руд просто меня испугался! Голландцы всегда боятся немцев на футбольном поле (смеётся).
В итоге мы сыграли вничью, а потом… Ну вы и сами знаете. Прошли сезон без поражений.
— Вы становились чемпионом Германии в 2002 году с «Боруссией», когда судьба золотых медалей решилась благодаря голу Эвертона за 16 минут до конца матча последнего тура. И вы так же были чемпионом Англии в 2004 году с «Арсеналом», который, как единственный клуб в истории АПЛ, провёл весь сезон без поражений. Какое из этих двух достижений для вас более памятно? (Эдуард Самитов, BVB-Russe)
— Поверьте, чемпионство в Германии — особенное событие. Но, знаете, многие люди выигрывали Бундеслигу. Зато никто не выигрывал чемпионат Англии, ни разу не проиграв за весь сезон. Потому виктория с «Арсеналом» всё же круче.
Каждый раз, когда я приезжаю в Лондон, меня называют легендой. Как и любого, кто играл в той команде. По-моему, неплохо.
— Действительно, легенда «Арсенала», участник Кубка Легенд — да и вы правда легенда!
— А ещё почти мертвец (смеётся). Я уже староват, ребята.
Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"
— Что ж, вы сами решили о грустном. Вот не самый весёлый вопрос читателя: зачем фолили в финале ЛЧ на красную карточку? И почему Альмуния пропустил на последних минутах в ближний угол от Беллетти?
— Я не хотел удаляться, честно (смеётся). Формально судья имел право показать мне красную карточку. Но всё равно оставлять команду в меньшинстве на 20-й минуте финала Лиги чемпионов… Ну вот зачем? Притом все были недовольны арбитром: «Барса» хотела, чтобы засчитали гол, мы не хотели моего удаления…
Понятно, что после матча каталонцы не вспоминали об эпизоде. Они-то выиграли… Но я до сих пор считаю, что не пропустил бы гол от Беллетти… Я вообще в той Лиге чемпионов не пропустил ни одного мяча! За 10 игр…
— Кстати о рекордах: Игорь Акинфеев из ЦСКА пропускает в 43 матчах Лиги чемпионов подряд...
— Да ладно?! Серьёзно? Я и не знал… Но я не считаю это позором. Может, Акинфеев был великолепен в ЦСКА, просто защита «армейцев» подкачала.
Если Венгер захочет уйти, то лучше сделать это сейчас.
— Не можем не поговорить о плачевной ситуации в «Арсенале». Нужно ли продлевать контракт Арсену Венгеру? Если нет, то кого бы вы хотели увидеть на посту главного тренера «Арсенала»? (Дмитрий)
— Я понимаю фанатов «Арсенала»: они очень хотят побед и сильно злятся, когда команда разочаровывает. Понятно, что «канониры» сейчас играют плохо. Во всём винят Венгера, но в «Арсенале» хватает проблем и с игроками.
Только Арсену решать, стоит ли ему уходить. Он боец, он привык преодолевать неудачи. Единственное, с чем я не согласен: Венгеру не надо ждать окончания сезона, чтобы принять решение, о чём он сам говорил. Если оставаться — так спокойно работать ещё несколько лет. Но если уходить — то сейчас, чтобы у нового тренера было время построить новую команду, купить нужных ему игроков и так далее.
— Может, стоит поменять философию «Арсенала», интересуется читатель Евгений Цветков.
— Смотря что он подразумевает под словом «философия».
— Думаем, что это Arsenal way, особый стиль игры — эффектный, атакующий, комбинационный.
— Эффектный? «Арсенал» уже 100 лет не играет эффектно. Вот в наши времена…
— Вернёмся к вашей карьере: что говорил вам Оливер Кан перед серией пенальти в 1/4 финала ЧМ-2006 с Аргентиной? (Дмитрий Ляпунов)
— Да удачи пожелал, и всё. Я вообще не считаю ту победу уникальной. Я всегда выигрывал серии пенальти в свой карьере. Ну выиграл очередную, что такого? Просто сделал бы свою работу. Вот если бы я не отбил ни одного пенальти, тогда это было бы уникально. А так… Приятно было победить, но вообще nothing special (англ. «ничего особенного». — Прим. «Чемпионата»).
Серия пенальти с Аргентиной на ЧМ-2006? Nothing special.
— Пятёрка лучших игроков, против которых вы играли.
— Роналдо, Криштиану Роналду, Пол Скоулз, Рауль и Пирло.
>>> 7 мгновений первого дня Кубка Легенд
— Напоследок о вашей уникальности. Как вы поддерживали форму, чтобы после окончания карьеры в 2010 году вновь вернуться в возрасте более 41 года в «Арсенал»? Это просто удивительно. (Вячеслав Усанов, nafnaf54)
— Я просто привык тренироваться. Да всё элементарно. Постепенно я понял, что не могу жить без тренировок, футбола. Именно поэтому мне так легко далось возвращение. Это не было испытанием, я кайфовал.
На самом деле я и сейчас, в 47 лет, могу спокойно выйти на поле в матче профессионалов. Ну, лучше Нойера не буду, но на уровне Бундеслиги — нет проблем.
— Похвально, но вот некоторые ваши коллеги, например Филипп Лам, завершают карьеру всего в 35...
— Понимаю, к чему вы клоните. Филипп действительно по-прежнему играет классно, он уникальный футболист. Но мы ведь не знаем, сколько усилий он для этого прикладывает? Может, ему очень тяжело каждый день работать, гонять свой организм снова и снова, восстанавливаться после диких нагрузок. Так что не вините Лама — лучше поблагодарите его за великую карьеру!
Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"