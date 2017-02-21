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175 лет назад 2016
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Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Тигиев не нужен «Спартаку». Главное — в обзоре дня

Тренерский штаб «Спартака» посчитал, что на данном этапе Тигиев не нужен команде, а Новосельцев не покинет «Зенит» — в обзоре дня.
21 февраля 2017, вторник. 00:30. Футбол
Тренерский штаб «Спартака» посчитал, что на данном этапе Тигиев не нужен команде

Московский «Спартак» отказался от приобретения 21-летнего защитника махачкалинского «Анжи» Георгия Тигиева, сообщает ТАСС. Отмечается, что тренерский штаб «Спартака» посчитал, что на данном этапе Тигиев не нужен команде.

Тигиев перешёл в «Анжи» летом 2015 года из московского «Торпедо». В нынешнем сезоне РФПЛ он принял участие в 14 матчах,
12 из которых начал в стартовом составе, но не отметился результативными действиями.

Тульский «Арсенал» расторг контракт с Фримпонгом по обоюдному согласию

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал, что полузащитник Эммануэль Фримпонг покинул клуб. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Расторгаем контракт с Фримпонгом по обоюдному желанию. Это связано с тем, что главный тренер не видит его в команде. Что касается финансовой части и неустойки, то этот вопрос мы благоприятно решили как для «Арсенала», так и для самого футболиста», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.

25-летний Фримпонг в нынешнем розыгрыше РФПЛ провёл на поле лишь 96 минут. За «канониров» он выступал с 2016 года.

«Уфа» объявила о подписании контракта с защитником «Спартака» Пуцко

Сегодня долгосрочный контракт с «Уфой» заключил 23-летний экс-защитник московского «Спартака» Александр Пуцко.

Пуцко находился в структуре «Спартака» с 2007 года, за основную команду дебютировал в 2013 году, с тех пор провёл за неё четыре игры. В основном защитник выступал за «Спартак-2» (94 матча, 5 голов). Также Пуцко играл за юношеские сборные России четырёх возрастов.

В текущем сезоне футболист сыграл в Премьер-Лиге один матч, выйдя на замену в игре с «Амкаром» (1:0).

Новосельцев не покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Зенита» Иван Новосельцев не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Футболист уже активно работает с командой.

Ранее в российских СМИ сообщалось, что Новосельцев может вернуться в «Ростов», за который играл с 2015 по 2016 год, на правах аренды до конца сезона-2016/17. Контракт 25-летнего футболиста с «Зенитом» действует до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 17 официальных матчах за «Ростов» и «Зенит», забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.

Двое судей РФПЛ не сдали экзамен по правилам игры

Ещё один судья Российской футбольной Премьер-Лиги на турецком сборе не сдал экзамен по правилам игры, сообщает «Спорт-экспресс». Ранее тест по теории не сумел пройти Владимир Москалёв. Накануне видеотест провалил Андрей Глот. До пересдачи он не будет получать назначений на матчи чемпионата.

Москалёв в нынешнем сезоне РФПЛ работал главным арбитром в четырёх матчах, в которых показал 20 жёлтых карточек, назначил два пенальти и один раз удалил игрока за вторую жёлтую карточку.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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