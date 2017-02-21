Самедов: Старков сказал: «Ты делаешь ошибку». Но было поздно

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

«Раз взяли на моё место Быстрова – значит уйду»

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

«Рад, что меня никогда не звал ЦСКА»

«Жаль Кокорина и Мамаева – в наше время было легче тусоваться»

«Есть цель – выиграть золото со «Спартаком»

«После промаха в Бразилии впал в депрессию»

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

«Тренеры себя просто сжигают»

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Переходв «Спартак» получился неожиданным, стремительным и до сих пор толком необъяснённым. Мы так и не поняли, почему лидер «Локомотива» решил уйти и был ли у него конфликт с— Мотивов немало было, — признаёт Самедов. — Но я раз и навсегда решил не ковыряться в этой ситуации. Намного важнее, что во мне были заинтересованы «Спартак» и лично Массимо Каррера, а «Локо» был не против ухода. Так и состоялось возвращение в родной клуб.— Не пустые слова. В спартаковский футбол, получается, играл в школе, в «молодёжке» и получал удовольствие. Но на самом деле не только нам, а всем хотелось быть похожими на игроков того «Спартака». Быть Кечиновыми, Цымбаларями, Тихоновыми. Они показывали лучший футбол в стране, да ещё и обыгрывали «Реал», «Интер». Я, кстати, в матчах 1998 года мячи подавал. Сейчас точно не скажу, за какими воротами стоял, но помню, как мы бились за то, чтобы трясти флагом во время гимна Лиги чемпионов. Представьте, нас человек 40, все мечтают, но тренер назначает лишь половину. Мне удалось пробиться.— Я и Торбинский.— Всего двое?! Это хороший показатель. Вы что, думали, все 20 человек становятся футболистами? Так редко бывает. В других командах моего года разве что ещё Артём Ребров играл. За МИФИ. Думаю, я ему не раз забивал.— Давайте по порядку. В 2004 году я провёл в чемпионате 29 игр, забивал голы, чувствовал доверие Невио Скалы, получил предложение перезаключить договор с клубом. Тогда мы ещё победили сильные «Крылья» 3:1, но после этого матча итальянца почему-то убрали. Мы с мистером чуть позже встретились в клубе: я подписывал контракт, а он, видимо, увольнялся. Тепло так попрощались, и на этом всё — больше не общались, не виделись. Скала в России точно номер не отбывал, но мы тогда играли, по сути, молодёжью, он не успел построить команду с сильными игроками.— Непостоянно. То Сашу Павленко на мой фланг двигали, был ещё Макс Калиниченко. Инициативу взял «Локо», сделал предложение. А уж когда я узнал, что по инициативе Старкова на моё место покупают ещё и Быстрова, то сразу же решил уйти. Трансфер состоялся буквально через неделю.— Да там просто сыграл мой характер: «Раз вы купили на мою позицию футболиста, то всё, до свидания…» Даже сравниваться и конкурировать не хотелось.— Была беседа. Помню, он сказал: «Ты делаешь ошибку. Оставайся, доказывай». Но было поздно, решение состоялось.— Я само интервью не читал, помню только заголовок: «Старков – тупик для «Спартака». Не думаю, что это правильно. Давайте честно посмотрим: тренер давал результат, команда много забивала, сходу взяла серебро.— Да просто поколение сменилось. Раньше было много игроков, которые могли показывать этот стиль, они были под него заточены. Такого подбора сейчас нет.— Можно многое говорить, но показывали бы мы такой же футбол, как то самое поколение? Никто не знает. Люди были заточены ментально под ту систему, обладали всеми качествами. А мы – это вопрос.— Мне кажется, что всё сделал нормально. Уже говорил, что благодарен им и клубу за прекрасные восемь лет. Выполнял свою работу честно, не жалея сил. «Локо» занимает в моём сердце важное место. Всем очень сильно благодарен и желаю всего лучшего.— А я не буду реагировать. Уже ведь не 20 лет.— Сделаю так, как буду чувствовать. Но в праздновании голов в ворота бывших команд ничего странного не вижу.— Никогда не целовал эмблему клубов и не вижу смысла так поступать и сейчас.— Да, кроме «Торпедо» и ЦСКА.— Отвечу, как думаю, здесь нет показухи: не задумался, перешёл бы в «Спартак». Как воспитанник я очень рад, что меня никогда не звал ЦСКА, что с этим клубом не сталкивался. А вообще, были разные предложения, но я в карьере ни о чём не жалею.— Когда за 30 стукнуло, думал, надо бы попробовать, если будет возможность. Но, опять же, мысли поздно поменялись. Поставь мою нынешнюю голову 20-летнему парню, может, всё в моей карьере было бы по-другому.— Я был и остаюсь эмоциональным, но сейчас точно более сдержан. А 12 лет назад не всегда мог промолчать, был резок и вообще неправильно относился к футболу.— Появляются финансовые возможности, какие-то вещи тебя затягивают, ты просто-напросто распыляешься. Когда в жизни появляются развлечения, то футбол просто уходит с первого места. Не хочу об этом говорить, но тусовок было море. Клубная жизнь в Москве развивалась, она меня закружила. Казалось, что всё успею, всё смогу, где-то не посплю – и не беда.— Это абсолютно верно. Думаешь, что сильный, что выйдешь, нормально потренируешься, покажешь себя. А всё копится-копится-копится – и вдруг выплёскивается с пониманием, что ты уже не тот.— При нём как раз себе ничего такого не позволял, у него не было нареканий.— Отвечаю не за всех, а за себя. Да, проблемы были – и мне жаль, что так себя вёл. Но уточнять всё-таки не буду.— Мы, кстати, недавно разговаривали на эту тему, вспоминали 2004 год и смеялись: как не повезло парням, и насколько раньше было проще. Можно было спокойно сходить в любое место и не переживать, что тебя обязательно кто-нибудь заснимет и куда-то это отправит. А сейчас стало опасно провести где-то время. Поэтому я не попадал в такую ситуацию, как ребята. На самом деле негативно отношусь, когда такие истории выворачивают и делают из людей непонятно кого. Знаю, что Мамаев и Кокорин не такие, как о них говорят, но людям уже ничего не докажешь. Только время может что-то изменить.— Допустим, сладости люблю, но приходится себя сдерживать. Поэтому проблем с лишним весом давно нет.— Со штрафами я ещё не сталкивался, но если человек подойдёт с лишним весом, то, конечно, будут санкции. Это нормально. Хотя многое зависит от генетики. Один в отпуске может есть всё подряд и пребывать в идеальном весе, а другой просто посмотрит на вкусности – и всё, прибавил.— Да я уже не помню, но, вообще, всё было по-другому. В команде-то два человека остались – Георгий Чавдарь да доктор Лю. Скажу одно: возвращаться в таком возрасте через 12 лет – это очень волнительно. Эмоции били через край, когда подписывал контакт, когда показали видео в музее с моими голами.— Разные поколения и подходы. Массимо довольно требовательный и жёсткий специалист. В какой-то ситуации на тренировке он может высказать всё, что не так. При этом нагрузки у него приличные. На первом сборе было непросто, но на втором ещё прибавили.— Надел форму, было очень приятно в ней находиться. Но особенного волнения не было — это всего лишь контрольная игра. Думаю, кстати, людям нет смысла делать выводы по последним играм, мы реально выступаем на фоне усталости, но постоянно отрабатываем тактические нюансы, ищем понимание.— Я так скажу: сейчас понимаю, что всё в жизни возможно. Например, в 32 года взять и осуществить мечту — выиграть золото с родной командой. Честно, у меня есть такая цель.— Ни на что. В этом плане я скучный. Просто буду очень счастлив.— 100-процентная самоотдача, хорошая физическая подготовка и полная, строгая дисциплина.— Примерно да, как у Фабио.— Ух, да. Это был тяжёлый момент. Я даже впал в депрессию. Месяца два засыпал и просыпался с этим эпизодом. Кошмар. Не выдержал даже, нашёл этот ролик в Интернете, смотрел ещё и ещё. Понимал: если бы момент случился в РФПЛ, то забил бы 10 из 10. Но тогда я потерялся, решил пробить на силу, думал, что должен снести кипера с ворот, но он ведь даже не отбивал, просто мяч попал ему в руку. По тому как складывалась игра, тот гол выводил бы нас из группы однозначно. Но я не забил, подвёл, всё решили доли секунды, вместе продолжения праздника мы вернулись домой.— Может, вам в Москве со стороны и казалось: «Во что они играют?!», — но я думаю, что с Алжиром всё для нас складывалось хорошо. Мы контролировали матч, не дали им ничего сделать в первом тайме и были лучше во втором. Ребята, которые сидели на скамейке, даже говорили: «По тому, как всё складывалось, казалось, что победим 3:0»… Да, мы слабо играли с Кореей, но с Бельгией была бы логична ничья 0:0. У них почти не было моментов, хотя сборная одна из сильнейших в мире.— Да, можно себя так успокаивать. Но группа правда была не так слаба, как здесь все преподносили.— Понимаю, от кого может идти эта информация. Но если взять моё понимание, то двусторонка точно не виновата. Мы были нормально готовы, но ощущение чемпионата мира всё передавило.— Психологически – точно. Всё хорошо, здорово, позитивно.— Да, парадокс. Но тут я больше сам смотрел со скамейки, искренне переживал за результат, безумно хотел, чтобы мы вышли из группы.— Я надеялся, что получу шанс. Но главный тренер выбрал костяк и верил в ребят до конца. На флангах была сделана ставка на скорость. Смолов и Кокорин – они мобильные ребята. Предполагалось в том числе, что Дзюба будет сбрасывать им в зоны, а они ворвутся как острые игроки, нападающие. Правда, получилось, что им приходилось много в обороне отрабатывать, и в этом смысле ребята выглядели как стандартные крайние полузащитники.— Ещё раз. Такой турнир – время, когда свой эгоизм нужно подальше засунуть. Команда собралась на месяц, и нужно ей в любом статусе помочь. Хоть выйдя на две минуты, хоть на тренировках. А сесть и говорить: «Чё он, нехороший человек, меня не ставит» — это неправильно. У меня нет разочарования от того, что мало сыграл. Расстройство только от результата.— Зачем скрин, если я сидел на скамейке напротив? Первые 20 минут были вообще жёсткие. Мы все были в шоке: «Что происходит, почему так?!» Вроде бы мы должны атаковать, но план полностью не удаётся. Игра была сделана сразу.— Понятно, что это топ-мастер. Но у них вообще план был такой, что Бэйл остаётся за линией нашей полузащиты, несётся и рвёт. Аллен и Рэмзи давали ему разрезающие на ход, Гарет набирал скорость и бежал с мячом так, что оставалось только смотреть.— Наша план был просто лакомым кусочком для него. Да, если ты сел или закрылся, то это назвали бы трусостью. Но, на мой взгляд, лучше сыграть осторожно и на 0:0, чем так.— Нет. Читал интервью, где сам Слуцкий спрашивает журналиста: «Если бы мы сыграли в оборонительный футбол, вы бы считали меня трусом»? Журналист отвечает: «Да». «Поэтому я вышел играть в атакующий футбол». Но мне кажется, пусть лучше все назовут тебя трусом, но будет возможность выйти из группы. Хотя… Если бы не получилось, то сказали бы, что и команда говно, и мы все ещё и трусы.— Нет. Я даже и не помню, где был. Наверное, у себя в номере. Просто чувствовал разочарование.— Не знаю. Может, у нас так отношения выстроены. Может, безумно стыдно было. Все понимали, что добрых слов там не услышим. Очень сложно говорить об этом.— Слышал, что были какие-то ребята, которые собирали подписи, хотели даже сыграть, но я к этому серьёзно не отнёсся. Люди имеют право высказать свою точку зрения, своё недовольство…— Пока слабо в это верится. Люди себя сжигают в тренерской работе. Она тяжёлая. Когда ты один стоишь и объясняешь что-то 25 взрослым мужикам, очень сложно достучаться до каждого. Ты должен быть психологом, мотиватором и много кем ещё.— Я одного не назову. С кем-то комфортнее работалось. Со всеми были нормальные отношения. Капелло вот — чистый мотиватор. В его голове было что-то необъяснимое. Со стороны казалось, что у него нет контакта с командой, но на самом деле он неведомым образом мог круто завести.— Да мне нормально было. Я у Бышовца не играл.— Он любил рассказывать истории, приводить цитаты…Главное воспоминание – мы выиграли Кубок.— Честно? Нет. Не буду объяснять почему. Видимо, так сложилось.— Я в последнее время общаюсь с друзьями, и они говорят: отдохнёшь год и тебя вновь начнёт тянуть к игре.— Думаю, что да. Но в этом плане больше разговаривал с Ворониным – вот ему игры очень не хватает. Он генетически сильно одарён, мог бы ещё долго показывать уровень, но случилась травма, которая в дальнейшем могла привести к плачевной ситуации. Андрей закончил и, думаю, правильно сделал.— Последние события доказали: зарекаться нельзя. Давайте об этом потом. А пока я ещё поиграю.— Это в первую очередь сарказм. Но если убрать за скобки Бекхэма и Пирло, то я работал над своей подачей. Например, подход к мячу отрабатывал. Даже модель бутс имеет значение. Если что-то не так, то кроссы будут уже не такими.— Однозначно — Н’Дойе и Кураньи. Даме — шикарный нападающий! Он точно был бы в топе моего рейтинга легионеров. У него классный футбольный интеллект, и, когда хочет, он неудержим.— Жора Щенников — очень хороший защитник. Неуступчивый, неприятный, колючий.— Арбузы — это очень вкусно. Я их люблю. Не вижу в этом ничего плохого и постыдного, так что меня тема никак не смущает. А вот в самом выборе арбузов я точно не мастер.